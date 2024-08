Migliori TV Box: la classifica di luglio 2024 con guida all’acquisto dei modelli Android

video suggerito

La nostra top 7

Le TV box permettono a vecchie TV o monitor di accedere a tutti i servizi e piattaforme in streaming più diffusi per l'intrattenimento come Netflix, Prime Video o DAZN, proprio come le moderne smart TV.

Venduti a un prezzo che va dai 30 ai 200 euro circa, si collegano alle TV con un semplice cavo HDMI ed è possibile guardarci film o serie TV, giocare in cloud, trasmettere le schermate da PC, smartphone e tablet, o anche vedere immagini e video salvati su hard disk esterni e chiavette USB. Molti TV box, inoltre, si connettono persino agli assistenti virtuali più diffusi come Amazon Alexa e Google Assistant.

Se avete l'idea di voler rendere smart una vecchia TV o un monitor da stanza, qui vi proponiamo la nostra classifica delle migliori TV box del 2024, con anche una guida all'acquisto in cui vi indichiamo le caratteristiche più importanti di questi dispositivi.

HaiFen Q PLUS

La miglior TV box economica

Consigliato a chi cerca un TV box: con Android personalizzato; con funzione di mirroring; per IPTV; con WiFi ed Ethernet ad alta velocità.

Pro: ottima la velocità del sistema offerta da un buon processore e ben 2 GB di RAM.

Contro: la versione Android non è tra le più aggiornate; ciò detto, resta perfettamente compatibile con tutti i più recenti aggiornamenti delle app più diffuse come Netflix e Prime Video.

Una buona TV Box è in grado di rendere smart la propria televisione con una buona qualità di visione supportata, tante applicazioni disponibili e un sistema operativo veloce e reattivo.

Queste caratteristiche rispondono a pieno alla TV box Haifen Q PLUS, che eccelle proprio per la leggerezza del suo sistema operativo (una versione customizzata di Android 10) e per la bontà delle sue caratteristiche tecniche, che vanno dai 2 GB di RAM per la velocità del sistema fino al supporto al 4K e 6K.

Ottima, inoltre, la velocità di connessione WiFi con modulo 2.4 GHz e collegamento Ethernet da 10/100, per una connessione rapida e stabile.

L'interfaccia del sistema operativo è facilmente leggibile e molto intuitiva nella sua navigazione, e rappresenta un hub dove troviamo tutte le app più comuni al giorno d'oggi per la visione di contenuti in streaming come Netflix, RaiPlay e DAZN. Applicazioni e giochi, infatti, possono essere scaricate dallo store apposito, con piena compatibilità anche con le app più recenti e con applicazioni per l'IPTV.

Il TV box, infine, è dotato di ingresso per micro SD e due porte USB 2.0 tramite cui collegare hard disk esterni, chiavette USB e altri dispositivi di storage di dati, da poter vedere comodamente sul proprio TV. Presente, poi, la funzione di mirroring di device come PC portatili, smartphone e tablet.

Altre soluzioni di TV Box economiche:

Amazon Fire TV Stick

La miglior TV box sotto i 50 euro

Consigliato a chi cerca un TV box: con risoluzione Full HD; con comandi vocali, con Audio Dolby Atmos.

Pro: piena compatibilità con tutte le piattaforme più diffuse e perfettamente integrata l'assistente vocale Alexa.

Contro: la risoluzione massima supportata è il Full HD, il ché però è in linea con la stragrande maggioranza dei TV sprovvisti di componenti smart.

Partiamo da un presupposto: anche una TV stick è, a tutti gli effetti, una TV box. Difatti cambia solo la forma, mentre restano identici sia le modalità di collegamento alla TV (tramite HDMI), che le possibilità offerte.

Nel caso in cui cercassimo quindi una TV box rapida, affidabile anche sul lungo periodo e completa di tutto ad un prezzo inferiore ai 50 euro, la proposta non può che ricadere sulla Fire TV Stick di Amazon, un dispositivo tra i più apprezzati e riconoscibili sul mercato per l'ottimo sistema operativo proprietario, la grande disponibilità di applicazioni presenti, e le chicche aggiuntive date dalla tecnologia di Alexa, l'assistente virtuale tramite cui è possibile comandare la stick col microfono del telecomando.

Ma la Fire TV Stick è anche molto altro: qualità audio da home theatre (con supporto al Dolby Atmos), compatibilità totale a tutte le app di streaming più diffuse, supporto alla risoluzione Full HD e gestione dei propri profili personali con suggerimenti in app e nuovi contenuti consigliati.

Sotto al cofano, inoltre, monta 1 GB di RAM per la velocità nel passaggio tra le applicazioni e 8 GB di memoria d'archiviazione per contenere app e film scaricati, con sistema operativo Fire OS, basato su Android 12.

Presenti, infine, i formati HDR per la visione di contenuti ad alta fedeltà di luci e colori, e modulo WiFi 5 ad alta velocità.

Altre soluzioni di TV Box sotto i 50 euro:

Nokia Streaming Box 8000

La miglior TV box sotto i 100 euro

Consigliato a chi cerca una TV box: con Google Assistant; con supporto al 4K e all'audio Dolby Digital Plus; con 2 GB di RAM.

Pro: Il design di questo dispositivo è tra i più eleganti della categoria, con un form factor che lo rende ideale anche se si ha a disposizione poco spazio vicino alla TV.

Contro: non presenta particolari integrazioni con altri dispositivi della domotica, ma l'assistente virtuale incluso è comunque utile e divertente da usare quando c'è da scegliere cosa guardare in TV.

Per chi vuole superare la soglia dei 50 euro (pur rimanendo entro i 100) ed entrare nella piena fascia media, le soluzioni offerte saranno varie e molteplici, nonché di elevata qualità sia in termini di compatibilità che di prestazioni.

Lo dimostra il Nokia Streaming Box 8000, una TV box alimentata da Android TV con 2 GB di RAM e piena compatibilità con tutte le app più diffuse per l'intrattenimento, per il gaming o anche per i social, da poter scaricare tramite il Play Store di Google.

Anche qui ritroviamo l'assistente virtuale Google Assistant, richiamabile tramite telecomando con microfoni incorporati.

A colpire particolarmente, tra le caratteristiche di questa TV box, sono senz'altro le entrate USB 3.0 ad alta velocità di lettura dei dati e il design della TV box, tra i più eleganti e sottili della categoria: l'ideale per ogni genere di ambiente e di spazio disponibile.

A chiudere, troviamo incluse anche le funzioni di mirroring da smartphone, PC e tablet oltre che il supporto alla risoluzione 4K e al Dolby Digital Plus per l'audio.

Altre soluzioni di TV box sotto i 100 euro:

Google Chromecast

La miglior TV box con Android 12

Consigliato a chi cerca un TV box: con forte integrazione con Google Assistant; con HDR; con collegamento wireless a prodotti per la domotica.

Pro: il design di questo dispositivo, unito alla potenza che presenta, lo rendono una tra le soluzioni più interessanti del mercato nella fascia media.

Contro: non presente il supporto al Dolby Audio, ma la qualità della riproduzione resta comunque di alto livello.

Android 12 è l'ultima versione del sistema operativo made by Google, perfettamente compatibile con tutte le app disponibili sul Play Store dell'azienda e, soprattutto, con tutti gli aggiornamenti presenti e futuri delle app più celebri e diffuse per l'intrattenimento in streaming.

A integrarlo alla perfezione è proprio il Google Chromecast, una TV box che non ricopre solo questo ruolo ma ne svolge anche molti altri.

Se è infatti vero che, tramite il sistema operativo Android TV aggiornato alla versione più recente è possibile accedere ad una schermata comoda, leggibile e ricca di contenuti derivanti dalle centinaia di app disponibili, è altrettanto vero che questo dispositivo può fungere da vero e proprio assistente vocale: è infatti possibile interagire con Google Assistant tramite il microfono presente nel telecomando, e addirittura, in caso non si abbia a portata di mano l'oggetto, è possibile sfruttare altri dispositivi Google Home per comandare il Chromecast, chiedendo all'assistente di aprire app o consigliarvi film e serie TV.

Non solo, il Chromecast nasce originariamente anche e soprattutto per consentire una connessione mirroring stabile e veloce con tutti i propri device: PC, smartphone, tablet e simili, attraverso l'apposita tecnologia sviluppata da Google.

Anche qui troviamo 2 GB di RAM, più che sufficienti affinché tutte le diverse funzioni disponibili girino a dovere e senza intoppi.

Un'ultima chicca, infine, è garantita sempre dalla compatibilità di questo Chromecast a tutti gli altri dispositivi di casa Google: se si dispone, per esempio, di una Nest Cam (ovvero la soluzione di Google per le telecamere da esterni), è possibile riprodurre sulla propria TV l'inquadratura di queste camere e guardare in tempo reale tutto ciò che accade a casa vostra.

In termini di qualità video, poi, si segnalano il supporto a risoluzione 4K e all'HDR. Nota di merito, infine, per il design elegante e moderno del Chromecast, particolarmente gradevole nella sua colorazione Azzurro Cielo.

Altre soluzioni di TV Box con Android 12:

Xiaomi Mi TV Box S 2nd Gen

La miglior TV box per rapporto qualità-prezzo

Consigliato a chi cerca un TV box: con risoluzione 4K; con assistente vocale Google; con 8 GB di memoria d'archiviazione.

Pro: Ottima la presenza del Bluetooth a cui collegare, tra le altre cose, cuffie wireless o soundbar.

Contro: design semplice, ma elegante e con dimensioni poco ingombranti.

Cosa deve offrire una buona TV box per brillare in termini di qualità prezzo? Principalmente, tre cose: alta risoluzione, buona connettività, e un sistema operativo aperto e compatibile con tutte le app più comuni e apprezzate oggigiorno.

Per questo, la Xiaomi Mi TV BOX S di seconda generazione ci sembra la soluzione più convincente. Parliamo infatti di una TV box con supporto al 4K HDR10+ e al Dolby Vision, cui si sommano connessione WiFi ed Ethernet, Bluetooth e presenza di un assistente vocale con cui è possibile interagire tramite telecomando.

Nello specifico, parliamo di Google Assistant, cui funzioni sono perfettamente integrate in Android TV 12, l'OS che gira proprio su questa TV box di Xiaomi.

Ciò consente di avere una grande quantità di vantaggi, come la disponibilità di giochi e altre app (da poter utilizzare con grande rapidità nel passaggio dall'una all'altra grazie ai 2 GB di RAM presenti), un mirroring stabile e veloce, e piena interazione anche con gli altri dispositivi di Google della serie Home e Nest per la domotica.

Altre soluzioni di TV Box migliori per rapporto qualità-prezzo:

Amazon Fire TV Cube

La miglior TV box di Amazon

Consigliato a chi cerca un TV box: con speaker incorporati; con assistente virtuale Alexa; con WiFi 6E.

Pro: massima compatibilità con le app più diffuse, possibilità di controllare altri strumenti per la domotica e riproduzione di musica incorporata grazie agli speaker integrati rendono questo dispositivo un vero tuttofare smart.

Contro: più ingombrante di una Fire Stick, ma perfetto in quanto soluzione di mezzo tra una Stick e un Echo di Amazon, ovvero il dispositivo atto all'utilizzo di Alexa.

Nel mercato delle TV box, Amazon ha sempre un po' giocato un campionato a parte, questo soprattutto per la riconoscibilità dei loro prodotti oltre che per l'efficacia degli stessi.

Ma, se si cerca il meglio del meglio nella loro (vasta) offerta, si finirà per incappare sicuramente nel Fire TV Cube, una TV box ben diversa dalle altre.

Diversa, perché non è "solo" una TV box (e, per l'esattezza, una delle più potenti), ma anche un assistente virtuale a tutti gli effetti, dotato di Alexa (a cui è possibile chiedere ogni genere di informazione o dargli qualsiasi comando, anche controllando così altri prodotti che si hanno in casa come elettrodomestici e simili), di microfono e speaker audio.

Ciò rende il suo utilizzo non più solo confinato alla TV, dove comunque brilla grazie al suo sistema operativo Fire OS (basato su Android 12) compatibile con ogni genere di app e direttamente collegato al proprio account Amazon (e con in più 1 GB di RAM, supporto al WiFi 6E ad altissima velocità, risoluzione 4K HDR e audio Dolby Atmos), ma diviene a tutti gli effetti un hub multimediale oltre che un centro di controllo per i propri sistemi di domotica.

Va da sé, infine, che siano contemplati tutti i comandi vocali per il controllo della TV e delle app a disposizione, oltre che di tutti i device collegati come ad esempio casse stereo o soundbar.

Altre soluzioni di TV Box di Amazon:

Nvidia Shield

La miglior TV box in assoluto

Consigliato a chi cerca un TV box: ad alta potenza; con possibilità di mirroring; con assistente virtuale Google.

Pro: l'upscaling della risoluzione tramite IA e l'accesso alla piattaforma GeForce NOW per il cloud gaming descrivono a pieno lo scatto in avanti di questo dispositivo rispetto a molti competitor.

Contro: un design forse poco semplice, ma sicuramente accattivante e ben rifinito in ogni dettaglio.

Se c'è una cosa che i prodotti inseriti in questa classifica dimostrano è che una TV box può essere molto di più che un semplice strumento per accedere a film o serie TV in streaming.

A dimostrarlo ulteriormente, con prestazioni da top di gamma e un'ampia varietà di opzioni e funzioni disponibili, è l'Nvidia Shield.

Questo strumento non nasce solo come "semplice" TV box, ma come vero e proprio Hub multimediale wireless-based. Sì, perché con l'Nvidia Shield è possibile accedere a tutte le principali app disponibili sul mercato per lo streaming di film, serie TV, video e musica, utilizzare Google Assistant tramite microfono incorporato nel telecomando incluso in confezione, e accedere all'intero catalogo di applicazioni per il cloud gaming come l'Xbox Game Pass o il servizio proprietario di Nvidia, chiamato GeForce NOW, attraverso cui è possibile giovare ad un'ampia parte del catalogo di Steam e altri store digitali in streaming con un servizio a bassissima latenza e massima fluidità.

A tutto ciò, si sommano i 3 GB di RAM presenti e le ottime tecnologie incluse come il supporto al Dolby Atmos per l'audio, Dolby Vision, e risoluzione 4K HDR con upscaling AI-based. Ottima, poi, l'app media player per riprodurre contenuti presenti su hard disk esterni, chiavette USB e PC, che è possibile connettere tramite gli appositi ingressi USB.

Presente, inoltre, l'ingresso per la connessione Ethernet ad alta velocità, ed è pienamente supportato anche il mirroring di device esterni come PC, smartphone o tablet.

Altre soluzioni di TV Box migliori in assoluto:

Come scegliere una buona TV box

Come si sarà potuto notare dalla nostra classifica, le soluzioni per chi è in cerca di una buona TV box sono numerose, ma non sempre facilmente distinguibili e, soprattutto, chiare agli occhi di chi non è particolarmente avvezzo al mondo della tecnologia.

Per questo, abbiamo pensato di proporvi una comoda guida all'acquisto da consultare, per scoprire tutte le caratteristiche principali di una buona TV box, spiegate in modo semplice e chiaro.

Sistema operativo

Fondamentale in una TV box è il sistema operativo, che regola non soltanto l'interfaccia utente, ma anche e soprattutto la compatibilità con tutte le app più recenti e diffuse sul mercato dello streaming e dei contenuti audiovisivi online. Il sistema operativo principale, diffuso su praticamente tutte le TV box, è Android (principalmente nella sua 12esima versione, ma con qualche eccezione ferma alla versione 10).

Android può essere declinato in diverse versioni personalizzate, come per esempio quelle "generiche", leggere e dall'interfaccia utente semplificata, o completamente brandizzate e ottimizzate, come nel caso di Android TV di Google (l'azienda che, per altro, ha creato e gestisce Android) o Fire OS di Amazon.

Risoluzione

La risoluzione supportata da una TV box è l'elemento che certifica a che "qualità" d'immagine vedremo i nostri contenuti in streaming o scaricati.

La maggior parte delle TV Box supportano l'alta definizione (HD e Full HD) fino al 4K (con eccezioni virtualmente compatibili fino al 6K con upscaling digitale), dunque la scelta è assai vasta ed è possibile portare a casa dispositivi ad alta definizione anche con costi contenuti.

Il consiglio, in questo caso, è di orientare la scelta della TV box in relazione alla risoluzione supportata dal TV a cui la si andrà a collegare.

App e funzioni

App e funzionalità sono le vere protagoniste delle TV box: rappresentano, infatti, l'intera offerta di questi dispositivi, per questo diventa essenziale che questi strumenti siano aggiornati abbastanza da supportare tutte le più recenti e diffuse piattaforme sul mercato, come Netflix, RaiPlay, Amazon Prime Video, DAZN e simili.

Su questo fronte, però, è lecito aspettarsi che la stragrande maggioranza di TV box siano in grado di far girare ognuna di queste app senza troppi problemi, con anche la possibilità di accedere a servizi più specifici come il cloud gaming di Xbox Game Pass. Un po' più rare, invece, risultano le TV box con app disponibili per l'IPTV (utile per sintonizzarsi su specifici canali e video in modi differenti dalla classica ricerca canali di un decoder, per esempio), ma solo in virtù del fatto che si tratta di una tecnologia in disuso.

Ciò che davvero rende differente ogni TV box, e che maggiormente può incidere sulla scelta di un prodotto anziché un altro, sono proprio le funzionalità aggiuntive incluse: comandi vocali, assistenti virtuali, possibilità di mirroring da altri dispositivi, o anche la piena compatibilità con gli altri assistenti virtuali per la domotica che si hanno in casa.

Pensiamo, infatti, alla comodità data non solo di rendere il proprio televisore al pari di una TV smart, ma addirittura di poterla comandare grazie all'assistente Alexa che già abbiamo in casa, o per esempio alla possibilità di vedere su grande schermo ciò che stiamo facendo sul nostro PC o smartphone trasmettendo le schermate in mirroring.

Ancora, come per esempio accade con i Chromecast di Google, è possibile persino collegare wireless la TV box alle telecamere da esterni installate e visualizzare le registrazioni direttamente sul televisore.

Un altro notevole vantaggio di queste funzioni, inoltre, è che un gran numero di esse (eccezion fatta per quelle più premium, come l'accesso a determinati servizi esclusivi come nel caso dell'Nvidia Shield, o il collegamento ai Nest di Google su Chromecast) sono disponibili per la stragrande maggioranza di dispositivi presenti sul mercato, a prescindere dalla fascia di prezzo.

Ciò che può variare, infatti, è solo la compatibilità con gli assistenti virtuali, che si lega fortemente al brand di riferimento (una Fire Stick, infatti, darà il suo meglio se in accoppiata ad un Echo di Amazon, per esempio).

Compatibilità

La compatibilità di una TV box è un fattore che ha a che fare sia con tecnologie built-in che con connessioni esterne.

Nello specifico nel comparto compatibilità di una TV box facciamo rientrare i moduli wireless, come il Bluetooth e il WiFi, le porte presenti su una TV box, che molto spesso sono USB (2.0 o 3.0, entrambe ad alta velocità per il trasferimento o la lettura di file da PC, hard disk esterni o chiavette USB), HDMI (per il collegamento alla TV) ed Ethernet, per la connessione a internet cablata.

Non solo, la compatibilità passa anche per il supporto a specifiche tecnologie come il Dolby Atmos per l'audio, il Dolby Vision e l'HDR per il bilanciamento realistico dei colori.

RAM e ROM

La RAM e la ROM sono elementi importanti nella scheda tecnica di una TV box, poiché rappresentano la capacità di questo dispositivo nel navigare velocemente tra i menù del sistema operativo, passare velocemente da un'app all'altra, e contenere applicazioni e file salvati (come possono essere, per esempio, i film o serie TV di cui facciamo il download da Netflix per vederli offline).

La RAM, nello specifico, si occupa proprio di regolare la velocità del sistema e la fluidità dello stesso, mentre invece la ROM, altresì detta memoria d'archiviazione, è predisposta a immagazzinare i dati. Come standard, la RAM di una TV box oscilla tra 1 o 2 GB, mentre invece la ROM si attesta quasi sempre sugli 8 GB (più che sufficienti per contenere ogni genere di app e un discreto numero di film o episodi della propria serie TV preferita).

Quanto costa una buona TV box?

Il costo di una TV box varia notevolmente in base alla fascia di prezzo a cui si punta maggiormente. Indicativamente, possiamo dire che il prezzo di una TV box oscilla dai circa 30 euro fino agli oltre 200 per i dispositivi top di gamma (dotati, però, di funzioni anche avulse dal semplice utilizzo da salotto per vedere film o serie TV, e pensati più come veri e propri hub multimediali).

La fascia economica delle TV box copre tutti quei dispositivi cui prezzo va dai 30 ai 50 euro circa, mentre la fascia media invece è tipica del range 60-80 euro. La fascia alta, invece, va dagli 80 agli oltre 200, come precedentemente indicato.

Ciò detto, non mancano offerte e sconti che rafforzano ulteriormente il già elevato rapporto qualità-prezzo che caratterizza questi dispositivi.

Le migliori marche che producono TV box

Come è possibile notare nella nostra guida all'acquisto, le caratteristiche a cui badare in fase di acquisto di una TV box sono diverse, e per quanto non necessariamente complesse o troppo tecniche, possono confondere o disorientare chi vuole rendere semplicemente smart la propria vecchia TV, senza troppi fronzoli o tecnicismi. Per questo, potrebbe essere una buona soluzione l'affidarsi alle migliori marche che producono TV box, come Amazon, Google, Nokia, Xiaomi e HaiFen.

Partiamo proprio da queste ultime due compagnie, entrambe di origine cinese ed entrambe più "giovani" nel mercato delle TV box, sebbene Xiaomi si sia affermata ben presto con prodotti di fascia medio bassa di alta qualità e un'elevata ottimizzazione software, mentre HaiFen brilli in particolar modo nella fascia bassa con prodotti potenti e prestanti, dai prezzi vantaggiosi.

Nokia è nel settore degli smart device da diverso tempo, sia con TV box che con vere e proprie smart TV, e il livello qualitativo dei loro prodotti è piuttosto elevato, specie se si considera che propongono un ottimo rapporto qualità-prezzo in relazione alle caratteristiche tecniche offerte.

Amazon e Google, invece, sono le compagnie che più hanno reso celebre questo genere di dispositivi. Amazon, infatti, ha portato le sue Fire Stick a una popolarità elevatissima in un momento storico in cui era forte l'esigenza, per chi ancora non fosse stato provvisto di smart TV, di poter accedere a tutto l'intrattenimento offerto dalla rete, mentre Google ha sapientemente lavorato al sistema operativo per TV box (e, ad onor del vero, anche per smart TV) più diffuso, intuitivo e gradevole da navigare, con un'ampia compatibilità con ogni genere di app e software disponibile sul suo Play Store: ovviamente, parliamo di Android.

Ciò detto, la differenza tra queste due sta tutta nella tipologia di prodotti: le Fire Stick sono molteplici e ciascuna relegata ad una specifica fascia di mercato, mentre i Chromecast di Google si collocano principalmente nella fascia media.

Dove comprare una TV box

Una TV box può essere acquistata sia in negozi fisici, come gli store specializzati di Unieuro, sia sui siti di e-commerce più famosi e comuni come Amazon e Ebay, dove potrete trovare tutti i modelli di vostro interesse ad un prezzo concorrenziale e con una rapida consegna a casa.

