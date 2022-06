Una donna si risveglia al suo funerale, come è possibile È accaduto in Perù, dove il caso di una 36enne vittima di un incidente automobilistico è finito sotto indagine.

A cura di Valeria Aiello

Cinque settimane fa, una donna di 36 anni, Rosa Isabel Céspedes Callaca, vittima di un terribile incidente automobilistico, è stata dichiarata morta nell’unità di terapia intensiva dell’ospedale di Lambayeque, in Perù. La donna aveva subito un grave trauma cerebrale dopo uno scontro ad alta velocità e, secondo i rapporti, non mostrava più segni di vita. La sua famiglia ha così immediatamente iniziato i preparativi per il suo funerale – per la legge peruviana, i defunti devono essere sepolti entro tre giorni dalla morte– e il giorno successivo è la donna stata portata al cimitero in una bara aperta.

È stato allora che la sua famiglia ha notato qualcosa che non andava. “Ha aperto gli occhi e sudava – ha detto Juan Segundo Cajo, l’amministratore del cimitero di El Carmen a Ferreñafe, al quotidiano Los Andes – . In quel momento sono venuto nel mio ufficio e ho provveduto a chiamare la polizia”. La donna è stata trasferita – ancora nella sua bara – all'ospedale locale. I medici hanno confermato che mostrava segni vitali, anche se estremamente bassi.

“L’abbiamo portata in ospedale ed è arrivata con un battito di cinque” ha affermato un parente della donna che, insieme alla famiglia, ha richiesto un’indagine su come sia potuto accadere. L’ipotesi principale è che la donna fosse in coma profondo. “[Il caso] è in un processo di indagine – ha spiegato il responsabile regionale della Salute, Alipio Rivas Guevara Rivas Guevara – . Una relazione sugli eventi accaduti è già stata presentata alle autorità preposte” .

Un’altra possibile spiegazione potrebbe essere quella dei cosiddetti “cadaveri a cuore pulsante”, una circostanza che si verifica quando il cervello muore, ma gli organi continuano a funzionare: uno studio del 1998 ha rilevato circa 175 casi in cui i corpi hanno continuato a funzionare per più di una settimana dopo la morte cerebrale.

Qualunque sia la causa del risveglio, la storia della donna, purtroppo, non ha un lieto fine. I rapporti dicono che, nonostante gli sforzi dei medici per tenerla in vita, Callaca è stata dichiarata morta per la seconda e (finora) ultima volta nel giro di poche ore.