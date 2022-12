Stasera il lancio di un satellite rivoluzionario: fornirà previsioni meteo in tempi rapidissimi Alle 21:30 di oggi sarà lanciato dallo spazioporto di Kourou l’avveniristico satellite MTG-I. Rileverà eventi estremi come tempeste e inondazioni a velocità senza precedenti, permettendo di salvare vite umane.

A cura di Andrea Centini

Rappresentazione artistica di un satellite MTG. Credit: Thales Alenia Space

Alle 21:30 ora italiana di oggi, martedì 13 dicembre 2022, sarà lanciato nello spazio un satellite rivoluzionario, il primo di una costellazione di sei che aiuterà a migliorare in modo significativo le previsioni meteo, sia dal punto di vista della velocità che della precisione. Si tratta del primo Meteosat Third Generation Imager (MTG-I), costruito da Thales Alenia Space con OHB e gestito in collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l'Organizzazione europea per l'utilizzo dei satelliti meteo (EUMETSAT), che già governano l'attuale rete di “Meteosat” di seconda generazione. Il lancio verrà effettuato dallo spazioporto di Kourou, nella Guyana francese, grazie a un razzo lanciatore Ariane 5 che porterà il satellite in un'orbita geostazionaria, a 36mila chilometri dalla Terra.

La costellazione di satelliti MTG è considerata rivoluzionaria poiché, come spiegato dall'ESA in un comunicato stampa, fornirà un preziosissimo contributo nell'identificare precocemente le tempeste violente in rapido sviluppo e le alluvioni, inoltre garantirà un monitoraggio senza precedenti dell'atmosfera, degli oceani e dei cambiamenti climatici, la principale minaccia esistenziale per l'umanità. Il nowcasting, ovvero la capacità di monitorare / prevedere lo sviluppo dei fenomeni atmosferici in tempi rapidissimi, quasi in tempo reale, sarà la capacità più rilevante dei nuovi satelliti. In Italia sappiamo bene quanto pericolosi possono essere gli eventi meteo estremi e in rapida evoluzione; grazie alla rete MTG sarà possibile fornire informazioni tempestive, risparmiando “tempo prezioso per avvertire di eventi meteorologici gravi e pericolosi”, spiega l'ESA. La capacità previsionale dei nuovi satelliti è stimata in un range compreso da alcuni minuti a diverse ore, in base alle condizioni.

“Il rilevamento anticipato di tali fenomeni diminuirà il tempo di reazione necessario per l'emissione di avvisi di maltempo alla popolazione e quindi per l'attuazione delle misure cautelari per evitare impatti potenzialmente catastrofici”, spiega in un comunicato Telespazio, azienda leader nel campo delle telecomunicazioni e dei servizi satellitari che gestirà il lancio e la messa in orbita dell'MTG-1 dal Centro spaziale del Fucino (Abruzzo). Anche le normale previsioni meteorologiche a lungo raggio gioveranno dalla maggiore sensibilità di questi innovativi satelliti, la cui operatività dovrebbe essere di circa 20 anni.

Tra i sofisticati strumenti a bordo dell'MTG-I figura il Flexible Combined Imager (FCI), in grado di scansionare l'intero disco terrestre in 10 minuti o il solo quarto superiore (dove è sita l'Europa) in appena 2,5 minuti. “L'FCI misura in 16 canali nello spettro visibile e infrarosso di cui otto sono collocati nel dominio spettrale solare tra 0,4 µm e 2,2 µm, fornendo dati a una distanza di campionamento spaziale di 1 km (risoluzione) al nadir (punto sub-satellite al centro di il disco). Gli otto canali aggiuntivi si trovano nel dominio spettrale termico tra 3,8 µm e 13,3 µm, fornendo dati a una distanza di campionamento spaziale di 2 km al nadir”, spiega l'ESA, sottolineando l'estrema sensibilità dello strumento.

Gli strumenti del satellite. Credit: EUMETSAT

Di grandissimo interesse anche il Lightning Imager (LI), ovvero un “cacciatore di fulmini” costruito da Leonardo, che sarà in grado di ottenere previsioni molto più precise sullo sviluppo dei temporali. Spesso prima delle tempeste più violente l'attività elettrica si intensifica in modo significativo, ma dalle stazioni terrestri non è facile avere un quadro completo. I satelliti MTG nello spazio sono invece in grado di esaminare qualunque tipo di fulmine (anche le saette fra le nuvole), riuscendo a monitorare circa l'80 percento della Terra. Lo strumento “è in grado di cogliere anche un singolo fulmine nel cielo, in qualsiasi condizione di luce, sia di giorno che di notte”, sottolinea Telespazio.

I dati raccolti e trasmessi in tempo reale supporteranno il traffico aereo, segnalando ai velivoli la presenza di perturbazioni da evitare, ma salverà anche le vite a terra, prevedendo con maggiore precisione eventi alluvionali. È dotato anche di una funzione in grado di geolocalizzare con esatta precisione le imbarcazioni in difficoltà e agevolare operazioni di salvataggio più rapide. Prezioso anche il monitoraggio della nebbia, degli incendi e di altri fenomeni. Tutti i dati atmosferici e oceanici raccolti confluiranno nell'enorme database utilizzato dagli scienziati per studiare i cambiamenti climatici. Non resta che attendere il lancio del rivoluzionario satellite.