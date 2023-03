Splendido serval trovato su un albero negli USA: il felino africano era positivo alla cocaina Un serval è stato recuperato dai soccorritori su un albero in Ohio. Il felino selvatico africano, chiamato Amiry e detenuto illegalmente, è risultato positivo alla cocaina. Vivrà il resto della sua vita in uno zoo.

A cura di Andrea Centini

Un meraviglioso serval, un felino selvatico originario della savana africana, è stato trovato su un albero della città di Oakley, nell'Ohio (Stati Uniti d'America), a migliaia di chilometri di distanza dal suo habitat naturale. Il gattone giallo e nero, che era detenuto illegalmente, è stato salvato da un gruppo di soccorritori dell'Hamilton County Dog Wardens, facente capo all'organizzazione Cincinnati Animal CARE che ha raccontato la sua storia su Facebook. Il dettaglio più inquietante della storia risiede nel fatto che Amiry, come è stato chiamato il serval, è risultato positivo alla cocaina. Il felino ha ricevuto le migliori cure veterinarie del caso e ora, dato che non può essere riportato in natura, è stato consegnato allo zoo di Cincinnati che lo terrà per il resto della sua vita.

La vicenda, divenuta di dominio pubblico solo in questi giorni, ha avuto inizio il 28 gennaio scorso, quando l'organizzazione anmalista ha ricevuto diverse segnalazioni su un “felino selvatico” e un “gatto esotico” su un albero spoglio, che era scappato a seguito di un'operazione di polizia. L'animale, spaventato, si era rifugiato sulla pianta, dove i “Dog Wardens” lo hanno raggiunto e recuperato. Fra essi anche un esperto di felini che collaborò nella gestione della "tragedia di Zanesville", avvenuta nel 2011. All'epoca il proprietario di una fattoria di animali esotici decise di suicidarsi, ma prima di farlo liberò decine dei suoi animali nel quartiere: fra essi vi erano tigri, leoni, lupi e orsi (tra i quali un grizzly). Per ragioni di sicurezza pubblica, purtroppo, la polizia uccise ben 46 di questi animali. Fortunatamente Amiry non rappresentava una minaccia per nessuno ed è stato recuperato dall'albero senza troppi problemi.

Inizialmente si era pensato che fosse un F1 Savannah, un ibrido tra un gatto domestico e un serval che in Ohio può essere posseduto legalmente, ma l'esperto aveva subito capito che si trattava di un serval puro (Leptailurus serval), un felino di dimensioni medie dall'aspetto molto slanciato, che può arrivare a una lunghezza superiore ai 60 centimetri e a un peso di poco inferiore ai 20 chilogrammi. Il serval è noto per l'estrema agilità e la capacità di compiere grandi balzi per catturare le prede.

Una volta recuperato, Amiry è stato sottoposto a un test del DNA che ne ha confermato la sua purezza, inoltre i veterinari hanno condotto un esame per trovare eventuali positività a sostanze stupefacenti, che è diventato prassi sulla fauna esotica in Ohio da quando è stata scoperta una scimmia positiva alle metanfetamine. Come indicato, il serval è risultato positivo alla cocaina ed è stato sottoposto a tutti i trattamenti sanitari necessari. A causa della sua positività sul web sono fioccati i commenti di accostamento con Cocainorso (Cocaine Bear), il film di quest'anno che racconta la storia di un povero orso nero morto per overdose di cocaina.

Il proprietario di Amiry è stato collaborativo col Cincinnati Animal CARE e ha pagato tutte le spese necessarie per le cure. Ovviamente, essendo la sua detenzione illegale, l'animale è stato posto sotto sequestro. Non avendo la possibilità di mantenere animali selvatici come un serval, l'organizzazione animalista ha deciso di consegnare Amiry allo zoo di Cincinnati, dove vivrà il resto della sua vita.

Questa storia evidenzia ancora una volta quanto è crudele strappare gli animali selvatici dal proprio habitat naturale e condannarli a una vita di prigionia, esponendoli fra l'altro a seri rischi per la salute. Cincinnati Animal CARE sottolinea che ci sono migliaia di cani e gatti in attesa di essere adottati e invita tutti coloro che desiderano un animale a visitare canili e gattili, prima di recarsi in qualche allevamento alla ricerca dell'esemplare di razza.