Scoperta una nuova proteina che favorisce la ricrescita dei capelli: come funziona Un nuovo studio su topi suggerisce che la proteina MCL-1 potrebbe avere un ruolo importante nel proteggere i follicoli piliferi durante la fase della crescita (anagen) dei capelli. Finora questa proteina era nota per altre funzioni, ma il suo possibile coinvolgimento nel meccanismo di rigenerazione dei follicoli era completamente sconosciuto.

Un team di ricercatori internazionale ha appena fatto una scoperta che potrebbe porre le basi per l'individuazione di un nuovo trattamento per alcune forme di alopecia, una condizione che si manifesta con la caduta o comunque la diminuzione dei capelli.

Lo studio, realizzato da ricercatori della Duke-NUS Medical School di Singapore e del Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research in Australia, ha infatti permesso di scoprire un fattore finora sconosciuto nella ricrescita dei capelli e nella protezione dei follicoli piliferi: la proteina MCL-1.

Cos'è la proteina MCL-1

Precedenti studi avevano già identificato questa proteina, ma finora era nota soltanto per il suo ruolo nel proteggere alcuni tessuti dall'apoptosi, quel processo con cui cellule danneggiate o inutili vengono eliminate. Nei tumori questo meccanismo non funziona, favorendo la crescita anomale dei tumori. Tuttavia, finora non era stata ancora individuata un'associazione tra questa proteina e la crescita dei capelli.

Invece, in una sperimentazione su topi, i ricercatori hanno osservato che questa proteina sembrerebbe svolgere un ruolo fondamentale nella frase di crescita dei follicoli piliferi, ma non dovrebbe influenzare né quella di riposo né la formazione iniziale dei follicoli.

I follicoli piliferi alternano infatti ciclicamente tre fasi: crescita (anagen), involuzione (catagen) e riposo (telogen). Ogni volta che un ciclo termina, le cellule staminali del follicolo pilifero (note anche come HFSC) ne attivano un altro, permettendo quindi la crescita di nuovi capelli. Durante questo processo però – spiega il sito di informazione scientifica Medicalxpress – quando queste cellule subiscono stress, ad esempio per la caduta dei capelli o restringimento del follicolo, possono andare incontro ad apoptosi, meccanismo che favorisce la perdita dei capelli.

Il ruolo della proteina MCL-1 nella ricrescita dei capelli

I ricercatori volevano capire se la proteina MCL-1, dato il suo ruolo in questo meccanismo di morte controllate delle cellule, potesse o meno avere un ruolo anche nella ricrescita dei follicoli. Per farlo hanno eliminato il gene da cui dipende questa proteina e rasato alcune aree della pelle dei topi.

Osservando cosa succedeva nei topi testati, i ricercatori hanno notato che l'eliminazione di quel gene – e quindi la soppressione della proteina MCL-1 – non ha modificato la formazione iniziale dei follicoli, ma ha determinato una graduale perdita di capelli a causa della morte progressiva delle cellule staminali HFSC.

Anche se si tratta ancora di uno studio iniziale, che ha bisogno di ulteriori verifiche e confermi, "questo studio – si legge nello studio – migliora la nostra comprensione dei meccanismi molecolari alla base della rigenerazione del follicolo pilifero e offre nuove intuizioni su come sono orchestrate la sopravvivenza delle cellule staminali e la rigenerazione dei tessuti", scrivono i ricercatori, e queste informazioni possono essere utilizzate anche per ulteriori studi sui meccanismi di espansione del cancro.