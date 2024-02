Caduta dei capelli, cos’è Litfulo (ritlecitinib), la pillola per la cura dell’alopecia areata grave Litfulo (ritlecitinib) è un farmaco per il trattamento dell’alopecia areata grave, una malattia autoimmune che causa la perdita a chiazze dei capelli. Già approvato negli Stati Uniti e in Europa (è disponibile anche in Italia), ha avuto il via libera anche nel Regno Unito, che ne ha raccomandato l’uso nel Servizio sanitario nazionale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

Credit: Thirunavukkarasye-Raveendran / wikipedia

Una pillola da assumere una volta al giorno, chiamata Litfulo (ritlecitinib), è sempre più riconosciuta come game changer nel trattamento della caduta dei capelli causata dall’alopecia areata, una malattia autoimmune, in cui il sistema immunitario attacca i follicoli piliferi, provocando la perdita a chiazze dei capelli. Nelle forme più gravi, per le quali è indicato il medicinale, oltre ai follicoli del cuoio capelluto, possono essere colpiti anche i peli di ciglia, sopracciglia, barba e altre parti del corpo.

Il farmaco, prodotto da Pfizer, è già stato approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) negli Stati Uniti e dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) in Europa (è disponibile anche in Italia) e, recentemente, ha avuto il via libera anche nel Regno Unito, dove il National Institute for Health and Care Excellence (Nice) ne ha raccomandato l’uso nel Servizio sanitario nazionale. “La nostra commissione considera che l'alopecia areata grave possa avere un impatto significativo sulla salute e sulla qualità di vita delle persone – ha affermato Helen Knight, direttrice della valutazione dei farmaci del Nice – . Siamo lieti di poter raccomandare questo trattamento innovativo, appena 16 settimane dopo aver ottenuto l’approvazione da parte dell’Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (MHRA): è la prima volta che il Nice raccomanda l’uso di un medicinale per l’alopecia areata grave al Servizio Sanitario Nazionale”.

Cos’è e come funziona Litfulo (ritlecitinib)

Litfulo (ritlecitinib) è un farmaco prodotto da Pfizer e indicato per il trattamento dell’alopecia areata grave, una malattia autoimmune che causa la perdita a chiazze dei capelli. Il farmaco è un immunospressore e la sua azione si basa sull’inibizione di JAK3, la Janus chinasi 3, e della chinasi della famiglia TEC, bloccando la via di segnalazione delle citochine e l’attività citolitica delle cellule T, che sono implicate nella patogenesi dell’alopecia areata.

In altre parole, il farmaco agisce bloccando gli enzimi che causano l’infiammazione e la caduta di capelli e peli, favorendo la loro ricrescita.

Cos’è l’alopecia areata grave e perché cadono i capelli

L’alopecia areata è una malattia autoimmune in cui il sistema immunitario di una persona scambia i follicoli piliferi come un corpo estraneo, attaccandoli. Ciò provoca la caduta dei capelli a chiazze, generalmente grandi quanto una moneta o più estese, e nelle forme più gravi anche dei peli di ciglia, sopracciglia, barba e altre parti del corpo.

“Anche il decorso della malattia è particolare – spiega il dottor Antonio De Bitonto, responsabile dell’unità di dermatologia del Policlinico San Marco di Zingonia (Bergamo) – . In alcuni casi basta un solo giorno perché si formino una o più chiazze prive di capelli, in altri si può assistere a una perdita massiva in poco tempo”. L’alopecia areata colpisce circa 1 persona su 1000 e l’età d’esordio è generalmente prima dei 30 anni, anche se la malattia può presentarsi a qualsiasi età e interessare uomini e donne in egual misura.

Chi può assumere Litfulo (ritlecitinib)

Litfulo (ritlecitinib) è un farmaco indicato per il trattamento dell’alopecia areata grave negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni.

Soggetto a prescrizione medica, il medicinale si presenta sotto forma di capsule rigide da assumere per via orale, la cui dose raccomandata è di una capsula al giorno, equivalente a 50 mg di ritlecitinib. Le capsule devono essere deglutite intere, senza essere frantumate, divise o masticate, indipendentemente dai pasti. L’uso del farmaco non è raccomandato in combinazione con altri inibitori JAK, immunomodulatori biologici, ciclosporina o altri potenti immunosoppressori.

Efficacia ed effetti collaterali

L’efficacia e la sicurezza di ritlecitinib sono state valutate nello studio ALLEGRO, un trial clinico che ha coinvolto 718 pazienti con perdita di capelli su una superficie pari o superiore al 50% del cuoio capelluto, misurata tramite il Severity of Alopecia Tool (SALT), la scala utilizzata per quantificare la perdita di capelli. Da questo studio, i cui risultati completi sono stati pubblicati sulla rivista scientifica The Lancet nell’aprile 2023, è emerso che il 23% dei pazienti che hanno assunto una compressa al giorno di ritlecitinib per 24 settimane ha raggiunto una copertura di capelli pari o superiore all’80% (SALT≤20) dopo sei mesi di trattamento rispetto all’1,6% del gruppo placebo.

Gli effetti collaterali più comuni (riportati in almeno il 4% dei partecipanti allo studio) hanno incluso mal di testa (10,8%), diarrea (10%), acne (6,2%), eruzioni cutanee (5,4%) e orticaria (4,6%). Per tutte le altre informazioni su Litfulo (ritlecitinib) non riportate, si fa riferimento al foglietto illustrativo del farmaco e al Riassunto delle caratteristiche del prodotto disponibili sul sito dell’Agenzia italiana del Farmaco (AIFA).