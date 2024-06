video suggerito

Viagra e nitroglicerina contro la caduta dei capelli: speranze da nuovo farmaco combinato In Cina stanno per iniziare i primi test sull’uomo del TOP-M119, un farmaco sperimentale che permette di rivoluzionare i trattamenti contro la calvizie. Si basa sul principio attivo del Viagra e sulla nitroglicerina. Come agisce e perché i ricercatori sono molto fiduciosi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La casa biofarmaceutica svizzera Topadur Pharma ha sviluppato un farmaco sperimentale contro la caduta dei capelli che promette efficacia e sicurezza sensibilmente superiori rispetto a quelle dei trattamenti già in commercio. Uno degli aspetti più interessanti del farmaco candidato, attualmente conosciuto con il nome in codice di TOP-M119, risiede nel fatto che si basa sul citrato di sildenafil, il principio attivo del Viagra – il più conosciuto farmaco contro la disfunzione erettile – e la nitroglicerina. Questo composto chimico esplosivo è noto ai più per la notevole reattività al calore e allo scuotimento, come evidenziato da molteplici blockbuster d'azione hollywoodiani, ma si tratta anche di un farmaco cardiovascolare; viene ad esempio utilizzato contro l'angina pectoris (dolore al petto) grazie all'azione vasodilatatoria. Anche il Viagra favorisce l'afflusso sanguigno e oltre al trattamento della disfunzione erettile può essere un prezioso aiuto anche contro lo scompenso cardiaco.

Poiché nell'alopecia androgenetica – la principale causa di caduta dei capelli al mondo negli uomini e nelle donne – lo scarso apporto di sangue e ossigeno gioca un ruolo importante nel rendere non funzionali i follicoli piliferi, i ricercatori di Topadur Pharma hanno deciso di testare i due composti chimici in combinazione per favorire la crescita dei capelli. Come dichiarato dal dottor Reto Naef, amministratore delegato della casa biofarmaceutica elvetica, questa combinazione può aumentare di 1.000 volte la circolazione sanguigna nel cuoio capelluto. I risultati degli studi preclinici sui singoli composti inclusi nel TOP-M119, del resto, sono stati estremamente significativi; ad esempio, è stato dimostrato che il Viagra migliora la fase anagen (attiva) nella crescita dei peli dei roditori. Un altro studio su modello ha evidenziato che i principi attivi del farmaco candidato sono in grado di proteggere dalla caduta dei capelli innescata dalla ciclofosfamide, un farmaco usato in chemioterapia. TOP-M119 agisce stimolando il sistema di regolazione enzimatica cGMP (guanosina monofosfato ciclico), i cui livelli superiori favoriscono la circolazione sanguigna e con essa la crescita dei capelli.

Al momento non sono stati condotti studi clinici, cioè sull'uomo, tuttavia, Topadur Pharma ha appena sottoscritto un accordo con il fondo di investimento cinese Oshen Holdings SA non solo per sviluppare la formulazione liquida del farmaco, ma anche per approntare i primi trial clinici e commercializzare il farmaco in Cina una volta autorizzato. Del resto si ritiene che il mercato dei farmaci contro la calvizie possa raggiungere i 16 miliardi di dollari entro il 2030, dunque non c'è da stupirsi che si stiano muovendo anche grossi fondi di investimento per supportare la ricerca. “Sulla base dei nostri dati preclinici, riteniamo che TOP-M119 possa diventare un punto di svolta nel trattamento della caduta dei capelli e nel miglioramento della qualità dei capelli. L'accordo di partnership con Oshen ci consente di accelerare lo sviluppo di TOP-M119 e fornire un accesso più rapido ai pazienti”, ha dichiarato in un comunicato stampa il dottor Pascal Brenneisen di Topadur Pharma AG.

Leggi anche Cancro al seno resistente, mix di farmaci uccide le cellule tumorali in test grazie a nuovo bersaglio

Uno dei motivi per cui c'è bisogno di nuovi farmaci contro la calvizie risiede nel fatto che il trattamento orale più utilizzato – la finasteride – può avere effetti collaterali significativi come disfunzione sessuale e depressione, mentre un altro farmaco topico chiamato minoxidil “dimostra un'efficacia insoddisfacente”, è stato evidenziato nello studio “Dual-Mode Vasodilator M119 Delivery to Hair Follicle via Dissolving Microneedle for Advanced Alopecia Treatment”. Il nuovo farmaco candidato viene somministrato al cuoio capelluto attraverso microaghi che si dissolvono nella pelle (dissolving microneedle – DMN) permettendo il rilasciotransdermico. È un metodo mininvasivo che non comporta particolari disturbi ai pazienti e catalizza l'azione dei principi attivi. Non resta che attendere i risultati dei primi studi clinici per avere la certezza dell'efficacia e della sicurezza del TOP-M119 anche nell'uomo.