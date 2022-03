Rarissimo pinguino reale giallo fotografato nell’Atlantico meridionale: le splendide immagini Durante una spedizione nei pressi della Penisola antartica un fotografo belga si è imbattuto in un insolito pinguino reale, completamente giallo e bianco crema.

Nel cuore dell'Oceano Atlantico meridionale, a ridosso della Penisola antartica, vive un insolito pinguino reale (Aptenodytes patagonicus), dal piumaggio interamente color crema e giallo. L'uccello è stato avvistato e fotografato per la prima volta da Yves Adams, fotografo naturalista belga che si trovava in zona per una spedizione di due mesi. Nei pressi della Georgia del Sud o Georgia Australe, un arcipelago facente parti dei territori d'oltremare britannici ma rivendicato dall'Argentina, il fotografo e i suoi colleghi si sono imbattuti in un enorme gruppo di pinguini che nuotavano in tutte le direzioni, così hanno iniziato a osservarli evitando di arrecare disturbo. A un certo punto Adams si è accorto di qualcosa di insolito nella “folla”, una macchia gialla che risaltava in mezzo al bianco e nero, i colori principali dei pinguini reali.

Tra il caos degli animali, che comprendeva anche moltissime foche, è apparso uno “strano pinguino pallido”, ha dichiarato al Guardian con emozione. In quel momento non avevano capito a quale specie appartenesse, proprio in virtù della peculiare colorazione. I pinguini reali, che raggiungono circa il metro di altezza per 15 chilogrammi di peso massimo, hanno un aspetto molto simile a quello dei più grandi e famosi pinguini imperatori (Aptenodytes forsteri), fortemente minacciati di estinzione dai cambiamenti climatici. I colori principali, come indicato, sono il bianco e nero, ma non mancano dettagli grigiastri sul dorso ed elementi giallo-arancio sul “bavaglio”, sulle guance e sul becco. Lo strano pinguino era completamente giallo e bianco-crema, dunque risultava difficile capire a quale specie appartenesse. “Passavano gruppi di pinguini. Ma il pinguino giallo ha nuotato fino a riva proprio di fronte a noi. Ci ha offerto un piccolo spettacolo: si è tolto l'acqua dalle piume, ha camminato sulla sabbia ed è entrato in una colonia di pinguini reali”, ha dichiarato Adams, che ha determinato la specie proprio grazie al comportamento (e al successivo aiuto dei biologi sulla nave da ricerca che lo accompagnava).

La spiaggia era strapiena di animali ed era impossibile scendere per osservare meglio l'esemplare, senza arrecare disturbo. Fortunatamente aveva deciso di saltare fuori dall'acqua proprio innanzi al teleobiettivo del fotografo, che lo ha tempestato di scatti per tutto il periodo di osservazione. Inizialmente pensava fosse un uccello albino, ma aveva un'altra condizione genetica – probabilmente leucismo – che comportava una perdita parziale di melanina (il pigmento) dal suo piumaggio. Secondo il dottor Andre Chiaradia, ricercatore presso il Phillip Island Nature Parks nello Stato di Victoria, in Australia, le piume gialle dell'insolito pinguino sono più deboli e si consumano più velocemente rispetto a quelle normali, pur ricrescendo alla stessa velocità delle altre. A causa di questa peculiare colorazione può essere individuato più facilmente sia dai predatori che dalle prede, rendendo la sua vita particolarmente difficile. Servirebbero indagini genetiche più approfondite per determinare l'esatta natura della sua condizione genetica.

Da quando Adams lo ha immortalato e ha pubblicato le foto, all'inizio del 2021, ha ricevuto continui contatti da naturalisti, giornalisti, scuole e associazioni, ritenendo il suo scatto come una sorta di “biglietto della lotteria”. Il fotografo dice che il pinguino giallo probabilmente resterà la sua opera più famosa in assoluto, almeno fino a quando non incontrerà un “elefante rosa”.