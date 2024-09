video suggerito

Perché questa luna di Giove potrebbe essere abitabile: la missione Europa Clipper pronta al lancio C’è una data ufficiale per il lancio di Europa Clipper, la missione della Nasa che punta a scoprire se Europa, una delle quattro lune maggiori di Giove, sia davvero abitabile. Il team alla guida del progetto hanno fatto sapere di aver superato tutti i test per il lancio in orbita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

NASA | Un'illustrazione della navicella spaziale Europa Clipper che passa sulla superficie della luna di Giove Europa

Lunedì 9 settembre la Nasa ha annunciato di avere finalmente avere una data ufficiale per il lancio di Europa Clipper. La missione che esplorerà Europa, la luna di Giove che potrebbe avere tutti le condizioni necessarie per essere abitabile (o esserlo stata), partirà tra poche settimane: tra il 10 e il 31 ottobre 2024.

"Oggi la nostra missione ha superato una pietra miliare nella pianificazione standard nota come Key Decision Point E. Ora siamo autorizzati a procedere verso la fase del lancio, che si apre giovedì 10 ottobre", ha comunicato l'agenzia spaziale sui suoi account ufficiale. Si tratta di un momento decisivo, dopo mesi di apprensione per il team di Europa Clipper: a maggio infatti alcuni problemi tecnici alla navicella spaziale avevano fatto ipotizzare un ritardo importante per il lancio.

Test superati per il lancio della missione

Quando a maggio, il team a lavoro sulla navicella spaziale ha riscontrato problemi tecnici ai transistor, non era scontato che si sarebbe riusciti a ripararli entro la data della Key Decision Point E., eventualità che avrebbe reso necessario posticipare di altri 13 mesi il lancio della missione. In discussione era infatti la capacità o meno dei transistor della navicella di resistere alle intense fasce di radiazioni attorno a Giove.

Leggi anche Apollo 13, la storia della missione fallita sulla Luna e che fine hanno fatto gli astronauti

Tuttavia, tutti i test effettuati hanno avuto esito positivo, facendo guadagnare al team l'ok per il lancio. Ora è finalmente tutto pronto: Europa Clipper sarà lanciata a ottobre – la finestra utile per il lancio si apre il 10, ma non è ancora certa la data definitiva – dalla base del Kennedy Space Center in Florida, a bordo di un razzo Falcon Heavy di SpaceX. Proprio in questi giorni l'azienda di Elon Musk ha fatto partite Polaris, la missione destinata alla prima passeggiata spaziale di civili di sempre.

"È l'ultimo tipo di grande revisione prima di entrare davvero nel clima febbricitante del lancio e siamo davvero felici di averla superata definitivamente", ha detto Nicola Fox, amministratore associato del Science Mission Directorate della NASA, annunciando la notizia dell'approvazione.

Come si svolgerà la missione Europa Clipper

Come spiega il portale della Nasa dedicato alla missione, dopo il lancio, Europa Clipper volerà su Marte e poi di nuovo sulla Terra per entrare nell'orbita di Giove solo nel 2030. In questo modo il veicolo sfrutterà la gravità di ogni pianeta per acquistare slancio e riuscire attraverso questi "assist di gravità" a raggiungere la velocità necessaria per raggiungere Giove nel tempo prestabilito.

Dopo l'ingresso nell'orbita di Giove della navicella – con a bordo nove strumenti scientifici tra "i più avanzati e sensibili che abbiano mai esplorato il sistema solare esterno" – ci sarà da attendere ancora un altro anno prima che possa partire per il suo primo viaggio verso Europa. Qui dovrebbe rimanere per tre anni, sorvolandola più e più volte, in lungo e largo, così da permettere la raccolta dei dati che verranno poi utilizzati per studiare la sua effettiva abitabilità.

Perché Europa potrebbe essere abitabile

"Exploring Jupiter's Ocean World". Dallo slogan che accompagna il portale della Nasa dedicato alla missione, è chiaro perché le aspettative siano così alte: le caratteristiche di Europa sembrano renderla un ottimo candidato per ospitare la vita. Su questa luna di Giove ci sono infatti – scrive la Nasa – tutti gli ingredienti essenziali per la vita: acqua, chimi ed energia".

Acqua, soprattutto. Secondo gli scienziati sotto il guscio ghiacciato di Europa ci sarebbe un oceano salato più esteso di quello che formerebbero tutti gli oceani della Terra messi insiemi.

Ma anche energia, fondamentale per produrre calore, e quindi per rendere possibile la vita. Anche se questo punto, gli scienziati hanno buoni motivi per essere fiduciosi. Nonostante si tratti di una luna ghiacciata, lontanissima dal Sole, "la forte forza di gravità di Giove crea maree su Europa che allungano e tirano la luna, producendo calore", ma spetterà a Europa Clipper fornire o meno le prove che sia davvero così. Ora il momento della verità non è mai stato così vicino.