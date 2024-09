video suggerito

Elon Musk può diventare il primo triliardario al mondo: quanti stipendi ci vogliono per raggiungerlo La proiezione è stata fatta dall'Informa Connect Academy, per calcolarla si è basata sul tasso di crescita del suo patrimonio, al momento sarebbe del 110% all'anno. Ci sono però molti fattori che potrebbero modificare questa percentuale.

A cura di Valerio Berra

Nel 2027 il patrimonio di Elon Musk potrebbe superare i mille miliardi di dollari. Sarebbe la prima volta nella storia contemporanea che una singola persona riesce ad accumulare così tanta ricchezza. Questo farebbe di lui il primo triliardario della nostra era, anche se con qualche dubbio linguistico. Nella dicitura inglese il termine trillion indica una cifra nell’ordine di grandezza dei 1.000 miliardi. In italiano per triliardo, si intende l’ordine di grandezza di quella che viene definita scala lunga: mille miliardi di miliardi. Ora secondo la Forbes il suo patrimonio è di 244,8 miliardi.

Insomma, definizioni a parte, la fortunache potrebbe accumulare Elon Musk non è esattamente un buon segnale per l’economia globale. La proiezione per il 2027 è stata fatta dall’Informa Connect Academy basandosi sul tasso di crescita del suo patrimonio: secondo questi calcoli sarebbe del 110% all’anno. Certo. Quello che va sempre stimato è che l’accumulo di ricchezza non segue per forza una scala lineare: il numero di eventi che possono cambiare questo andamento è molto vario da calcolare.

Quanto dovremmo lavorare per essere ricchi come Elon Musk

Lo sbilanciamento è più chiaro se lo paragoniamo a uno stipendio medio italiano. L’Italia, meglio ricordarlo, secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale è l’ottava economia al mondo. I dati sullo stipendio medio mensile, calcolando il netto, variano. Stando anche un po’ abbondanti possiamo valutare questo fattore a 1.750 euro al mese.

Ecco. Facendo due conti e soprattutto un cambio in dollari, con questo stipendio in un anno potremmo guadagnare 23.160 dollari netti. Senza contare ovviamente le spese. Per arrivare a mille miliardi di dollari dovremmo lavorare oltre 43.177.892 di anni senza mai spendere un soldo. La specie Homo Sapiens è nata solo 300.000 anni fa.