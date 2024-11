video suggerito

Di quanto è aumentato il patrimonio di Elon Musk dopo la vittoria di Trump alle elezioni USA 2024 Elon Musk è stato uno dei testimonial più importanti per la campagna elettorale di Donald Trump. Ha investito oltre 100 milioni di dollari, tra donazioni dirette, lotterie e sostegno a gruppi che si occupavano della sua campagna elettorale. Un investimento che ha subito iniziato a fruttare: le azioni Tesla stanno gonfiando il patrimonio di Musk. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Elon Musk è l’uomo più ricco del mondo. O meglio, è l’uomo con il patrimonio più esteso secondo i report di alcuni giornali che si occupano di monitorare i patrimoni delle persone più ricche del mondo. Lo è da tanto, almeno dal 2022, quando è riuscito a superare Jeff Bezos. Da oggi però lo è ancora di più. Dopo aver investito circa 119 milioni di dollari nella campagna elettorale che ha portato alla vittoria di Donald Trump alle elezioni USA il suo patrimonio è aumentato di circa 20 miliardi di dollari in un solo giorno. Le sue tasche sono state gonfiate dalle azioni Tesla che per tutta la giornata di ieri sono volate in Borsa. I dati ufficiali arrivano da Bloomberg e Forbes.

Perché il patrimonio di Musk è aumentato di oltre 20 miliardi di dollari: il rally delle azioni di Tesla

Il patrimonio di Elon Musk è complesso da analizzare. Musk possiede diversi asset, ha proprietà, aziende e intere piattaforme social. Una delle sue casseforti sono le azioni di Tesla, la casa automobilistica che gestisce specializzata in veicoli elettrici. E forse tra poco anche in quelli a guida autonoma. Ed è proprio il valore di queste azioni che è esploso dopo la vittoria di Donald Trump.

Guardando il grafico dell’andamento di Tesla in Borsa l’effetto dell’elezione è palese. Tra il 5 e il 6 novembre le azioni dell’azienda sono passate da 230 euro a 260 euro. Abbastanza per far crescere, insieme ad altri fattori, il patrimonio di Elon Musk di 20,9 miliardi di dollari, almeno secondo Forbes. Secondo Bloomberg la crescita è stata addirittura di 26,5 miliardi di dollari.

Il ruolo di Musk nella campagna elettorale di Trump e l'investimento da 119 milioni di dollari

Il supporto di Elon Musk verso Donald Trump è iniziato in un momento preciso di questa campagna elettorale: il 14 luglio. È qui che Elon Musk ha pubblicato su X una clip dell’attentato appena subito da Donald Trump per dire che lo avrebbe appoggiato in pieno nella sua campagna. Da quel momento ha sostenuto in vari modi Trump, sia a livello economico che con le ospitate sul palco.