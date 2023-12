Nel 2023 solo i miliardari si sono arricchiti: Elon Musk primo in lista, cresce di 95 miliardi di dollari Nel 2023, i miliardari hanno visto il loro patrimonio aumentare di circa 1.500 miliardi di dollari, recuperando le perdite registrate nel 2022. Il primo della lista è Elon Musk, con una crescita di 95,4 miliardi di dollari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nel 2023, i cosiddetti "Paperoni" sono riusciti ad arricchirsi ulteriormente, facendo aumentare le loro fortune di almeno 1.500 miliardi di dollari e recuperando i 1.400 miliardi persi nel 2022. Nel corso dell'ultimo anno, infatti, gli unici ad arricchirsi sono stati i "miliardari da record", quelli che sul loro conto in banca hanno assistito a un balzo del loro patrimonio del 48% o di circa 650 miliardi grazie al boom dell'intelligenza artificiale.

Il primo della lista è Elon Musk, che ha riagguantato il titolo di più ricco del mondo strappandolo a Bernard Arnault. La sua fortuna è aumentata di 95,4 miliardi. La fortuna del patron di Tesla si è ripresa dall'acquisto di X, la piattaforma social creata dalle "rovine" di Twitter, acquistata per "solo" 44miliardi di dollari.

Nonostante le accuse alla piattaforma, sulla quale Musk ha di molto allentato le regole relative a post offensivi nei confronti delle minoranze (X è stata anche accusata di antisemitismo), il patrimonio dell'imprenditore miliardario è ulteriormente aumentato nel corso dell'anno.

Anche Jeff Bezos non è rimasto a guardare: il fondatore di Amazon ha visto il suo patrimonio salire di oltre 70 miliardi di dollari. Anche per Mark Zuckerberg il 2023 è stato positivo per l'infoltimento del conto in banca: il miliardario si è infatti arricchito di circa 80 miliardi di dollari.

L'anno che si sta per chiudere segna anche l'ascesa dell'ereditiera di L'Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, diventata la prima donna ad accumulare una fortuna di 100 miliardi di dollari (90,1 miliardi di euro), affermandosi come la dodicesima persona più ricca al mondo.

Guardando al 2024, anche se per il momento la speranza di una redistribuzione della ricchezza mondiale più equa resta decisamente lontana, alcuni miliardari tremano. Fra questi, Rupert Murdoch: per i suoi eredi l'anno prossimo non sarà facile con Donald Trump candidato alla Casa Bianca. Per Trump, l'addio alla Casa Bianca nel 2020 è coinciso con un aumento della sua fortuna di500 milioni di dollari e adesso vale 3,1 miliardi. Le cause che pesano sull'ex presidente, molte delle quali potrebbero risolversi nel 2024, sono però una minaccia da non sottovalutare.