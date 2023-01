Come ha fatto Elon Musk a perdere 200 miliardi di dollari (è la prima volta che succede nella storia) Il 4 novembre del 2021 Elon Musk aveva un patrimonio da 340 miliardi di dollari. Secondo i dati diffusi da Forbes al momento la sua ricchezza personale è arrivata a 140 miliardi di dollari. Tutto è legato alla Borsa e al crollo di uno dei suoi asset più importanti: le azioni di Tesla.

A cura di Valerio Berra

Elon Musk è entrato nell’elenco dei miliardari di Forbes nel 2012. Allora il suo patrimonio stimato era fissato a due miliardi di dollari. Negli ultimi 10 anni Musk ha centuplicato quel patrimonio, arrivando a sfiorare i 340 miliardi di dollari e conquistare per quattro anni di fila il titolo di uomo più ricco del mondo. Da diverse settimane l’autoproclamato TecnoKing non è più l’uomo più ricco del reame dei miliardari, quella posizione è occupata dal magnate del lusso Bernard Arnault.

Musk non ha dilapidato il suo patrimonio ma, almeno secondo i dati ricostruiti dai portali che si occupano di finanza, è passato da un patrimonio da 340 miliardi di dollari a un patrimonio da 140 miliardi. Tutto in poco più di un anno, visto che il picco di ricchezza è stato raggiunto il 4 novembre del 2021. Una perdita che secondo Bloomberg ha segnato un record nella storia recente. Nessuno aveva mai perso così tanto.

Il nodo delle azioni Tesla

Tutti i dati sulle ricchezza dei miliardari non vengono direttamente dalle loro dichiarazioni dei redditi ma sono stimati da analisti finanziari. Per capire come ha fatto il patrimonio di Elon Musk a colare a picco così in fretta, bisogna partire dalla sua composizione. La ricchezza personale di Musk deriva dalle sue partecipazioni azionare a diverse aziende. Tra le principali ci sono Tesla, SpaceX e Twitter.

GOOGLE FINANCE | L’andamento delle azioni Tesla nel corso degli anni

Il valore totale del suo patrimonio cambia quindi in base all’andamento delle sue aziende sul mercato. Negli ultimi anni la riserva più preziosa del suo portafoglio è stata Tesla, l’azienda di auto elettriche che Musk ha guidato e condotto al successo. Tesla è minuscola rispetto ai colossi dell’automobile. Basta un dato: nel primo semestre del 2022 Tesla ha venduto 564.743 veicoli. Nello stesso periodo di tempo Toyota è arriva a 5,14 milioni di veicoli.

Perché Tesla è crollata in Borsa

Le attenzioni su Tesla sono tutte concentrate sul futuro, soprattutto su quello che l’azienda sarà in grado di fare con le tecnologie che sta sviluppando e che la potrebbero portare verso nuovi mercati, come ha dimostrato la presentazione di Optimus, il suo primo robot umanoide. Questo attenzione si è tradotta in una grande fiducia dei mercati che hanno concesso molto credito a Tesla, portando le sue azioni ad essere scambiate per oltre 300 euro fino a metà dello scorso settembre.

Da quando Musk ha cominciato a puntare davvero su Twitter, il valore delle azioni Tesla è sceso. E questo nonostante gli ottimi risultati in termini di vendite di vetture del terzo trimestre del 2022. Al momento un'azione Tesla viene scambiata per circa 120 euro. Questo è stato uno dei fattori che ha inciso nel crollo del patrimonio di Musk. Negli ultimi mesi poi Musk ha cominciato a vendere azioni Tesla per miliardi di dollari, operazione necessaria per tamponare l’acquisto di Twitter che è costato 44 miliardi di dollari.

Il futuro in Borsa di SpaceX

Elon Musk possiede il 42,2% di SpaceX. A differenza di Tesla, SpaceX è un’azienda privata. Non è ancora quotata in Borsa. Secondo Bloomberg a metà dicembre il valore di questa azienda è arrivato a 140 miliardi di dollari, un dato che la rende la società più grande negli Stati Uniti a non essere quotata in Borsa. Se SpaceX quindi decidesse di sbarcare sul mercato azionario Musk avrebbe così una nuova variabile nel calcolo del suo patrimonio. E forse riuscirebbe anche a strappare di nuovo lo scettro di uomo più ricco del mondo a Bernard Arnault.