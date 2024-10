Il lancio di Europa Clipper, la missione della NASA scoprire se la luna di Giove è abitabile: il video Oggi, 14 ottobre 2024, il lancio di Europa Clipper, la missione che punta ad esplorare Europa, la luna oceanica in orbita attorno a Giove. La navicella spaziale, la più grande che la NASA abbia mai costruito per una missione planetaria, è stata lanciata su un razzo Falcon Heavy di SpaceX dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center, in Florida. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

Il lancio di Europa Clipper, la missione con cui la NASA punta a scoprire se la luna oceanica di Giove è abitabile / Credit: NASA

Europa Clipper, la missione con cui la NASA punta ad esplorare Europa, la luna oceanica in orbita attorno a Giove, è stata lanciata oggi, lunedì 14 ottobre 2024 dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center, in Florida. La navicella spaziale che supporta la missione, la più grande che l’Agenzia spaziale americana abbia mai costruito per una missione planetaria, ha lasciato la rampa di lancio alle 18:06 ora italiana (le 12:06 in Florida) spinta da un razzo Falcon Heavy di SpaceX, con l’obiettivo scientifico principale di determinare se, sotto la superficie ghiacciata di Europa, ci siano le condizioni adatte a sostenere la vita.

“Ci sono prove scientifiche che su Europa esistano gli ingredienti per la vita” ha ricordato la NASA che, oltre ad esaminare la natura del guscio di ghiaccio e dell’oceano sottostante, ha come obiettivo lo studio della composizione e la geologia di Europa. “L’esplorazione aiuterà gli scienziati a comprendere meglio il potenziale astrobiologico per mondi abitabili oltre il nostro”. Il lancio è stato trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube e le piattaforme social della NASA.

Cos’è Europa Clipper, la missione che esplora la luna di Giove

Europa Clipper è la sonda spaziale dotata di nove strumenti scientifici che punta ad esplorare Europa, la luna oceanica di Giove. La missione, partita oggi, 12 ottobre 2024, dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center della NASA, in Florida, ha come obiettivo scientifico principale quello di determinare se sotto la superficie ghiacciata di Europa ci sono le condizioni adatte a sostenere la vita: per saperlo bisognerà però attendere che la sonda percorra i 2,9 miliardi di chilometri che ci separano dal sistema gioviano, impiegando poco meno di 6 anni: l’arrivo è infatti previsto nell’aprile 2030, quando Europa Clipper orbiterà prima attorno a Giove per poi condurre circa 50 sorvoli ravvicinati di Europa.

Durante questi sorvoli, ad altitudini progressivamente più vicine – partire da 25 chilometri sopra la superficie, in una posizione diversa durante ogni sorvolo per scansionare quasi l’intera luna, ha precisato la NASA – Europa Clipper determinerà se ci sono luoghi sotto la superficie di Europa che potrebbero supportare la vita. Questo sarà possibile grazie a carico utile della navicella spaziale, che include telecamere e spettrometri per produrre immagini ad alta risoluzione e mappe di composizione della superficie e della sottile atmosfera di Europa, un radar che penetra nel ghiaccio per cercare acqua nel sottosuolo e un magnetometro e misurazioni della gravità per svelare indizi sul suo oceano e le sue profondità interne.

La navicella spaziale trasporta inoltre uno strumento termico per individuare le posizioni del ghiaccio più caldo e forse recenti eruzioni di acqua, oltre strumenti per misurare la composizione di minuscole particelle nell'atmosfera sottile della luna e nell'ambiente spaziale circostante.

Poiché Europa è immersa nelle radiazioni intrappolate nel campo magnetico di Giove, il carico utile e gli altri componenti elettronici della sonda sono blindati in una sorta di “cassaforte” che consente la schermatura dalle radiazioni: questa struttura è stata sviluppata e utilizzata con successo per la prima volta dalla sonda spaziale Juno della NASA, e vanta pareti in titanio e alluminio, che fungono da scudo antiradiazioni e consentono di rallentare drasticamente il degrado dei componenti elettronici della sonda.

Per operare, Europa Clipper spiegherà i suoi grandi pannelli solari di circa 30 metri, che consentiranno alla sonda di raccogliere abbastanza luce per le sue esigenze di energia mentre opera nel sistema di Giove, che è più di cinque volte più lontano dal Sole rispetto alla Terra.