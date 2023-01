Perché negli Stati Uniti i nuovi farmaci non dovranno più essere testati sugli animali Il cambio di rotta, a lungo atteso dalle organizzazioni animaliste, segna un’importante svolta nella sperimentazione dei nuovi medicinali.

A cura di Valeria Aiello

I nuovi farmaci per uso umano non dovranno più essere testati sugli animali prima di ricevere l’approvazione della Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti. Lo stabilisce una nuova legge, firmata dal presidente Joe Biden alla fine dello scorso anno, con cui si revoca l’obbligo di sperimentazione sugli animali prima dei test sull’uomo. Il cambio di rotta, a lungo atteso da attivisti e organizzazioni per la protezione degli animali, segna un’importante svolta nel sistema normativo statunitense che disciplina il via libera ai nuovi medicinali, per i quali finora, la FDA ha richiesto che fossero prima testati su una specie di roditori, come topi o ratti, e una specie non roditrice, come una scimmia o un cane, per l’autorizzazione alla sperimentazione negli esseri umani.

“L’FDA Modernization Act 2.0 accelererà l’innovazione e consentirà di commercializzare più rapidamente farmaci più sicuri ed efficaci, riducendo la burocrazia che non è supportata dalla scienza attuale – ha affermato il senatore Dr. Rand Paul del Kentucky, che ha presentato la nuova norma approvata all'unanimità dal Senato – . [Questo] è un passo verso la fine della sofferenza e della morte inutili dei soggetti dei test sugli animali”.

La nuova legge, che modifica il Federal Food, Drug, and Cosmetic Act degli Stati Uniti, introdotto nel 1938 per vigilare sulla sicurezza di alimenti, farmaci, dispositivi medici e cosmetici, non vieta però completamente la sperimentazione di nuovi farmaci sugli animali. Le aziende farmaceutiche potranno infatti scegliere di non condurre test sugli animali e sperimentare le nuove formulazioni utilizzando altri metodi. Ciò significa che la FDA potrà autorizzare la sperimentazione nell’uomo di potenziali farmaci che verranno testati attraverso alternative alla sperimentazione animale, come la tecnologia Organ-on- Chip.

Leggi anche Perché i deputati degli Stati Uniti non potranno avere TikTok sui loro smartphone

“Un topo o un roditore non sempre gestisce o processa medicinali e sostanze chimiche nello stesso modo in cui lo fanno gli umani – ha recentemente affermato a Nature Index Namandjé Bumpus, capo scienziato della FDA – . Lo sviluppo di più sistemi in vitro basati su cellule umane, tessuti umani e modelli umani potrebbe, in alcuni casi, essere più predittivo”.

Tali alternative includono i già citati Organ-on- Chip, che sono microchip contenenti tessuti in miniatura in grado di imitare la funzione di un organo, oltre alla modellazione al computer, e gli organoidi, gruppi 3D di cellule che possono replicare gran parte della complessità di un organo. Tuttavia, questi metodi sono in gran parte nelle prime fasi di sviluppo, il che significa che potrebbe passare molto tempo prima che possano completamente sostituire i test sugli animali.

È quindi ancora troppo presto per dire se il futuro dello sviluppo dei farmaci sarà completamente libero dalla sperimentazione sugli animali, o se coinvolgerà meno animali di quanto non faccia attualmente. Ma la nuova norma è un passo notevole, nonché motivo di soddisfazione per organizzazioni animaliste. “Ce l'abbiamo fatta! – hanno affermato gli attivisti per il trattamento etico degli animali (PETA) in risposta all'approvazione della legge – . Questo segnala un cambiamento radicale nel modo in cui vengono sviluppati farmaci e trattamenti”.