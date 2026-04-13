YouTube alza i prezzi degli abbonamenti: negli Stati Uniti aumentano di due dollari

Secondo fonti media, negli ultimi giorni YouTube ha annunciato una serie di aumenti per il suo abbonamento Premium. Quello individuale è passato da 13,99 a 15,99 dollari. Questo è il primo aumento registrato dal 2023.

La premessa viene chiarita anche dalla guida ufficiale di YouTube. Nella sezione dedicata alle variazioni di prezzo possiamo leggere: “Occasionalmente aggiorniamo i prezzi degli abbonamenti per stare al passo con i cambiamenti del mercato”. Ora ci siamo. Il magazine Variety ha annunciato il primo scatto di prezzo negli abbonamenti a YouTube per il mercato degli Stati Uniti. L’aumento è calcolato tra i due e i tre dollari: in questo modo YouTube Premium passa da 13,99 a 15,99 dollari al mese mentre YouTube Family si muove da 22,99 a 26,99 dollari. Parliamo del primo aumento dal 2023.

Non solo. Il listino prezzi si aggiorna anche per altri servizi legati a YouTube La versione Premium Lite, non presente in Italia, è una variante dell’abbonamento più leggera: permette di saltare le pubblicità ma non consente il salvataggio dei video o la loro riproduzione in background. Qui passiamo da 7,99 a 8,99 dollari al mese. Aumenti anche per YouTube Music: passiamo da 10,99 a 11,99 dollari al mese e da 16,99 a 18,99 dollari al mese per il piano Family.

I prezzi degli abbonamenti in Italia

La strategia la conosciamo. L’adeguamento di YouTube segue la policy di tante altre piattaforme che negli ultimi anni hanno scelto di adattare il costo dei loro servizi. È una pratica che riguarda tutte le piattaforme. Una strategia che in Italia ora è stata discussa anche in sede giudiziaria: negli ultimi giorni il Tribunale di Roma ha condannato Netflix a risarcire gli utenti per gli aumenti degli abbonamenti registrati tra il 2017 e il 2024. Qui vi lasciamo il modulo per aderire alla class action. E qui l’intervista all’avvocato Alessandro Mostaccio, presidente di Movimento Consumatori.

Al momento la notizia degli aumenti non ha toccato l’Italia. Abbiamo controllato. L’abbonamento Premium individuale è da 13,99 euro. Quello Famiglia 25,99 euro mentre quello dedicato agli studenti è fissato a 8,99 euro. Invece l'abbonamento a YouTube Music, il piano dedicato alla parte musicale dei contenuti, è arrivato a 10,99 euro al mese. Mentre scriviamo non sono ancora trapelate notizie su nuovi piani di abbonamento in Italia.