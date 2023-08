Perché il cielo in Canada si è tinto di rosso a causa di incendi senza precedenti Il Canada settentrionale è assediato da circa 230 incendi, che hanno costretto le autorità a dichiarare lo stato di emergenza e avviare evacuazioni di intere città. Il cielo di alcune di esse è diventato rosso o arancione. Ecco per quale motivo.

Il cielo rosso a Forth Smith. Credit: Screenshot / Facebook

I Territori del Nordovest in Canada sono devastati da incendi catastrofici, che hanno costretto le autorità a dichiarare lo stato di emergenza e a predisporre piani di evacuazioni di massa. Sono stati invitati a lasciare le proprie abitazioni praticamente tutti e 20.000 gli abitanti di Yellowknife, il capoluogo di quest'ampia e verdissima regione incastonata tra lo Yukon e l'Alberta, nel Canada settentrionale. I cittadini possono evacuare per via aerea o per strada, laddove ancora possibile. I vigili del fuoco hanno predisposto alcuni corridoi “sicuri” anche con lo spargimento di ritardanti di fiamma, ma il tempo a disposizione è poco e intere comunità sono circondate da circa 230 roghi, che si spostano rapidamente e in modo incontrollato a causa del vento. Inquietanti le immagini del cielo tinto di rosso e arancione in molte località, a causa della presenza di ceneri, fuliggine e fumo che saturano l'aria.

“Siamo tutti stanchi della parola senza precedenti, ma non c'è altro modo per descrivere questa situazione nei Territori del Nordovest”, ha affermato in una serie di post su X (ex Twitter) Caroline Cochran, la governatrice della regione canadese. La politica ha dichiarato di essere costantemente in contatto con il Primo Ministro Justin Trudeau, che ha assicurato tutto l'aiuto possibile per fronteggiare la drammatica situazione. Le autorità raccomandano ai cittadini di seguire scrupolosamente le indicazioni per evacuare in sicurezza i centri abitati e di non mettere in pericolo se stessi e gli altri. “Se sei in grado di evacuare su strada, rispetta tutti i segnali di avvertimento, i funzionari che gestiscono l'emergenza, i dispositivi di controllo del traffico e i limiti di velocità indicati. Non prendere decisioni avventate che possano mettere in pericolo altre persone”, ha sottolineato la Cochran.

Come specificato in un documento del Governo dei Territori del Nordovest, oltre che per Yellowknife l'ordine di evacuazione (livello di emergenza 3) è stato diramato anche per N’dilo e Dettah, nella regione di North Slave. Per chi vive lungo la strada di Ingraham Trail, a Kam Lake, Grace Lake e Engle Business District l'ordine è di lasciare l'area il più presto possibile, mentre a tutti gli altri è stato dato tempo fino a mezzogiorno ora locale di venerdì 18 agosto per organizzarsi. Il calcolo è stato fatto sulla base della distanza dei roghi, che la sera di mercoledì 16 erano a una quindicina di chilometri dal capoluogo, come indicato dalla CNN. Critica la situazione anche tra il chilometro 284 e il chilometro 320 dell'autostrada 3, che attraversa Boundary Creek, così come nella regione di Deh Cho e in varie località di South Slave, tutte con livello di emergenza 3.

Le autorità sottolineano che la visibilità è estremamente scarsa e i cittadini devono seguire la segnaletica sul terreno per orientarsi. L'atmosfera è impregnata di fumo, fuliggine e polveri proiettati in aria dalle foreste in fiamme, particelle in grado di alterare la normale rifrazione della luce del Sole. Com'è noto la radiazione solare è composta da diversi colori, ciascuno dei quali con una specifica lunghezza d'onda. Da una parte ci sono quelli con la lunghezza d'onda più corta, come il blu e il verde, che si diffondono con facilità nell'aria, dall'altra ci sono quelli con lunghezza d'onda più lunga, come il rosso, che normalmente hanno una diffusione ridotta. Tuttavia la significativa presenza di queste particelle scaturite dagli incendi è in grado di bloccare / assorbire i colori con le lunghe d'onda più corte e far passare gli altri. È per questo motivo che il cielo si tinge di rosso o di arancio, come mostrano le drammatiche immagini filmate nei Territori del Nordovest canadesi.

Recentemente un fenomeno analogo si è verificato anche a New York, sempre a causa di incendi in Canada, le cui ceneri sono state trascinate verso Sud dagli eventi atmosferici, facendo letteralmente crollare la qualità dell'aria della Grande Mela. Si ritiene che anche gli ultimi devastanti roghi determineranno un effetto analogo su molte città del Nord America. Anche queste sono conseguenze della crisi climatica che stiamo vivendo. Gli incendi in Canada sono divampati pochi giorni dopo i devastanti roghi che hanno distrutto l'isola di Maui alle Hawaii, con l'intera città di Lahaina rasa al suolo. Ad oggi si contano oltre cento morti e mille dispersi.