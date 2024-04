Nuova specie di gatto tigre scoperta in America: le immagini del meraviglioso felino

video suggerito

Credit: Tiger Cats Conservation Initiative / Scientific Reports

In Centro e Sud America è stata scoperta una nuova e magnifica specie di gatto tigre, un piccolo felino selvatico leggermente più lungo di un tipico gatto domestico (Felis silvestris catus) ma più leggero e “slanciato”. Fino ad oggi si riteneva che esistessero due specie di gatto tigre: il gatto tigre del nord o della savana (Leopardus tigrinus), conosciuto anche come tigrillo, cunaguaro od oncilla; e il gatto tigre del sud o della foresta atlantica (Leopardus guttulus). I ricercatori riconoscevano anche alcune sottospecie di questi meravigliosi animali, una delle quali era già fortemente sospettata di essere una specie a sé. Grazie a un nuovo e approfondito studio è stata confermata anche la terza specie, che i tassonomisti hanno deciso di chiamare gatto tigre nebuloso (Leopardus pardinoides). Le tre specie hanno una distribuzione geografica ben separata, ma presentano anche altre differenze morfologiche relative a dimensioni e proporzioni del corpo, oltre che nella maculazione della pelliccia.

A scoprire la terza specie di gatto tigre è stato un team di ricerca internazionale guidato da scienziati brasiliani dell'Università Statale del Maranhão (UEMA), che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi di molteplici istituti e centri di ricerca. Fra essi l'Iniziativa per la conservazione dei gatti tigre (TCCI); la Small Wild Cat Conservation Foundation (Stati Uniti); la Pontificia Università Cattolica del Rio Grande del Sud (PUCRS); e l'Istituto Botanico di Diamantina. I ricercatori, coordinati dal dottor Tadeu G. de Oliveira, docente presso il Dipartimento di Biologia dell'ateneo brasiliano, sono riusciti a discernere le tre specie di gatto tigre dopo aver condotto un’approfondita analisi sui dati ecologici, biogeografici e fenotipici delle quattro sottospecie di gatto tigre conosciute. In tutto sono stati studiati oltre 1.400 documenti tra reperti museali, immagini e altre fonti, tutti rigorosamente verificati dagli esperti. “I dati morfologici sono stati ottenuti da archivi istituzionali/personali”, mentre i “modelli di avvistamento sono stati stabiliti integrando registrazioni museali e fotografiche/trappole fotografiche”, hanno spiegato de Oliveira e colleghi nell'abstract dello studio.

A: gatto tigre del nord; B: gatto tigre nebuloso (nuova specie); C: gatto tigre del sud. Credit: Scientific Reports

Incrociando tutti i dati, compresi quelli genetici, è emersa chiaramente la distinzione per le tre specie di gatti tigre. Il gatto tigre del nord, che vive nella savana della Guiana e del Brasile centrale; il gatto tigre del sud o della foresta atlantica, che vive nel cuore della foresta pluviale tra Brasile, Paraguay e Argentina; e il gatto tigre nebuloso – la nuova specie – che invece è distribuito lungo una sottilissima striscia che attraversi diversi Paesi del Centro e Sud America (Costa Rica, Panama, Colombia, Perù, Bolivia etc etc). Questi animali ricordano da vicino i più grandi ocelot (Leopardus pardalis) e margay (Leopardus wiedii), grazie al loro caratteristico manto “leopardato” color ocra con rosette nere, che permette loro di mimetizzarsi nell'ambiente naturale dove tendono agguati a piccole prede.

Nonostante il gatto tigre nebuloso sia appena stato scoperto, la specie è già considerata fortemente minacciata, come del resto lo sono anche le altre due precedentemente conosciute. Tra le principali ragioni vi è la distruzione del prezioso habitat naturale, che spazia dalle savane alle foreste pluviali. “Per tutti i gatti tigre sono state identificate riduzioni di superficie molto preoccupanti, che vanno dal -50,4 al -68,2%. Ciò richiede anche un’azione immediata, con il miglioramento e il rafforzamento delle politiche ambientali, un’urgente necessità di valutazione/rivalutazione della Lista Rossa per tutte le specie, oltre a intraprendere una forte azione di conservazione dai progetti locali alle istituzioni e alle autorità nazionali”, hanno scritto gli autori dello studio. Anche il bracconaggio rappresenta una minaccia significativa per le specie. Il fatto di aver distinto tre specie di gatto tigre dovrebbe aiutare gli scienziati a promuovere la conservazione. I dettagli della ricerca “Ecological modeling, biogeography, and phenotypic analyses setting the tiger cats’ hyperdimensional niches reveal a new species” sono stati pubblicati su Scientific Reports.