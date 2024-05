Quali sono i gatti che vivono di più: le razze dei piccoli felini più o meno longeve

video suggerito

A cura di Andrea Centini

Esattamente come avviene per i cani, mediamente i gatti che vivono più a lungo sono quelli di razza non pura, i comuni soriani che possono avere un'aspettativa di vita di 15-20 anni, ma che in casi eccezionali possono addirittura arrivare a 30 anni. In molti, tuttavia, hanno gatti di razza pura e non conoscono quale età possano raggiungere, inoltre molto spesso le stime sono più aneddotiche che relative a statistiche accurate. Un nuovo studio internazionale ha colmato questa lacuna in modo rigoroso e scientifico, facendo luce sull'aspettativa di vita 12 razze di gatti comunemente presenti nelle case dei britannici. Gli studiosi hanno tenuto in considerazione anche gli incroci, il sesso dei mici, lo stato di castrazione e caratteristiche corporee come il peso.

Sphynx

Dall'indagine è emerso che i gatti di razza con la più elevata longevità potenziale sono il Birmano e il Burmese (gatto sacro della Birmania), con circa 14,4 anni di aspettativa di vita media ciascuno; al lato opposto della scala si trova il regale Canadian Sphynx senza pelo, con appena 6,7 anni di aspettativa previsti al primo anno di vita. Più in generale, dallo studio è emerso che le femmine di razza non pura e con un peso non divergente dalla media sono gli esemplari di gatto più longevi in assoluto. Secondo gli autori della ricerca si tratta di informazioni preziose per chi desidera adottare un gatto e averlo il più a lungo possibile con sé, anche nell'ottica di eventuali cure veterinarie costose e/o impegnative per il proprio amico a quattro zampe. Com'è noto anche per i cani, infatti, alcune razze feline predisposte a sviluppare patologie che possono richiedere interventi chirurgici importanti.

Birmano

A condurre lo studio è stato un team di ricerca internazionale guidato da scienziati della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università Nazionale Chung Hsing (Taiwan), che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi delle sezioni di Patobiologia, Scienze della popolazione e Servizi clinici del Royal Veterinary College (RVC) del Regno Unito. I ricercatori, coordinati dalla professoressa Kendy Tzu-Yun Teng, docente presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'ateneo taiwanese, sono giunti alle loro conclusioni dopo aver analizzato statisticamente i dati di circa 8.000 gatti in cura presso strutture veterinarie britanniche e deceduti tra il 1° gennaio del 2019 e il 31 marzo del 2021. Erano tutti coinvolti nel progetto di ricerca VetCompass. I ricercatori hanno calcolato l'aspettativa media a partire dal primo anno di vita.

Norvegese delle foreste

Incrociando tutti i dati è emerso che Burmese e Birmano avevano l’aspettativa di vita più elevata di tutti all’anno zero, con 14,42 anni e 14,39 anni rispettivamente. Seguivano incroci (11,9 anni); Siamese (11,7 anni); Persiano (10,9 anni); Ragdoll (10,3 anni); Norvegese delle foreste (10,0 anni); Maine coon (9,7 anni); Russo (9,7 anni); British (9,6 anni); Bengala; (8,5 anni); e Sphynx (6,7 anni). L'aspettativa media di tutti i gatti presi in esame era di 11,74 anni; le gatte avevano una longevità maggiore rispetto a quella dei maschi (12,51 anni contro 11,18 anni), mentre gli incroci in generale vivevano di più rispetto a quelli di razza pura (11,9 anni contro 10,4 anni). Il peso corporeo superiore o inferiore a quello medio era un fattore predittivo per una ridotta aspettativa di vita, così come il fatto di non essere sottoposti alla sterilizzazione. I dettagli della ricerca “Life tables of annual life expectancy and risk factors for mortality in cats in the UK” sono stati pubblicati sulla rivista scientifica specializzata Journal of Feline Medicine and Surgery.