Nuova specie di anchilosauro scoperta sull’Isola dei dinosauri: aveva una corazza armata di “lame” Sull’Isola di Wight, conosciuta come “Isola dei Dinosauri”, è stato scoperto il fossile di un anchilosauro vissuto nel Cretaceo Inferiore. Era un dinosauro corazzato con una spuntoni simili a lame.

A cura di Andrea Centini

Credit: Stuart Pond

Scoperta una nuova specie di dinosauro corazzato sull'isola di Wight, nel Regno Unito, conosciuta anche con il soprannome di “Isola dei Dinosauri” proprio per la ricchezza di esemplari che i paleontologi vi hanno rinvenuto. Sono oltre venti le specie di grandi rettili trovati sull'isola, in diverse formazioni risalenti al Cretaceo Inferiore. Si tratta di un periodo considerato molto interessante dagli studiosi poiché a livello globale è considerato povero di fossili, tanto da far sospettare che alla fine del Giurassico possa essersi scatenata un'estinzione di massa. Il nuovo anchilosauro è stato scoperto nella Formazione Wessex del Supergruppo Weald, un deposito di argilla e sabbia formatosi tra i 140 e i 125 milioni di anni fa.

A descrivere la nuova specie di dinosauro corazzato è stato un team di ricerca internazionale guidato da scienziati della Sezione fossili di rettili, anfibi e uccelli del Museo di Storia Naturale di Londra, che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi del Dipartimento di Scienze della Terra dello University College London e di altri istituti. I ricercatori, coordinati dal paleontologo Stuart Pond, hanno deciso di chiamare il nuovo anchilosauro Vectipelta barretti, per omaggiare il professor Paul Barrett del Museo di Storia Naturale, uno dei massimi esperti di dinosauri al mondo. Sull'isola di Wight non veniva scoperto un dinosauro corazzato da oltre 140 anni. Le altre due specie note sono il famoso Polacanthus foxii e il meno conosciuto Hylaeosaurus. I paleontologi hanno determinato che la nuova specie è di 6 – 8 milioni di anni più antico della prima e di 3 milioni di anni più giovane della seconda, ciò suggerisce “un modello più complicato di turnover faunistico nel Wealden Group di quanto precedentemente realizzato”, hanno scritto nell'abstract dello studio.

L'aspetto più interessante della nuova specie risiede nel fatto che non risulta correlata alle altre due trovate sull'isola di Wight, ma somiglia di più a due anchilosauri scoperti in Cina, un dettaglio che indica “un complesso modello di dispersione da e verso l'Europa, il Nord America e l'Asia durante il Cretaceo inferiore”. In altri termini, questi dinosauri si spostavano da una parte all'altra delle terre emerse, un aspetto ancor più significativo alla luce della possibile estinzione alla fine del Giurassico. Il Vectipelta barretti presenta inoltre alcune differenze morfologiche dal Polacanthus foxii, ad esempio nelle vertebre, nel bacino e nella possente armatura, che risulta più caratterizzata da grossi spuntoni simili a lame, come spiegato dagli esperti in un comunicato stampa. Era un mezzo di difesa per difendersi dai predatori (gli anchilosauri erano erbivori).

Quando l'anchilosauro era in vita l'isola di Wight era collegata alla terraferma, una vasta piana alluvionale caratterizzata da un clima Mediterraneo. Il bioma, ricco di fiumi, permise l'accumulo di depositi fossili poi ricoperti da sedimenti e argilla. Da essi è fuoriuscita anche la nuova specie di dinosauro corazzato. I dettagli della ricerca “Vectipelta barretti, a new ankylosaurian dinosaur from the Lower Cretaceous Wessex Formation of the Isle of Wight” sono stati pubblicati sulla rivista scientifica specializzata Journal of Systematic Palaeontology.