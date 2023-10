Nobel per la Fisica 2023 ad Agostini, Krausz e L’Huillier per studi sugli impulsi di luce Gli scienziati Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L’Huillier hanno vinto il premio Nobel per la Fisica 2023. Il prestigioso riconoscimento scientifico assegnato dall’Accademia Reale Svedese delle Scienze per studi sugli impulsi di luce che hanno rivoluzionato lo studio degli elettroni.

A cura di Andrea Centini

Il Premio Nobel per la Fisica 2023 è stato assegnato agli scienziati Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L'Huillier per la creazione di impulsi di luce brevissimi che hanno permesso di rivoluzionare lo studio degli elettroni. A conferire il prestigioso riconoscimento l'Accademia Reale Svedese delle Scienze, responsabile dei premi per la Fisica e la Chimica. Il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina, il primo della serie, viene invece assegnato da un comitato ad hoc della “The Nobel Assembly” del Karolinska Institute di Stoccolma, tra le più autorevoli organizzazioni di ricerca al mondo. A vincerlo quest'anno gli scienziati Katalin Karikó e Drew Weissman per i loro studi sulle basi nucleosidiche dell'RNA messaggero (mRNA), i pilastri che hanno permesso lo sviluppo a tempo record dei rivoluzionari vaccini anti Covid. Il premio Nobel per la Fisica 2022 era stato vinto da Alain Aspect, John F. Clauser e Anton Zeilinger per gli studi sull'entanglement quantistico con i fotoni, mentre quello del 2021 era andato all'italiano Giorgio Parisi per le scoperte sui sistemi complessi e a Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann per gli studi su modelli predittivi del cambiamento climatico.

L'annuncio del Premio Nobel per la Fisica 2023 è stato dato in diretta streaming alle 11:50 di martedì 3 ottobre dal segretario generale Hans Ellegren, durante una conferenza stampa organizzata presso la sede dell'Accademia Reale Svedese delle Scienze a Stoccolma. Come indicato, Pierre Agostini dell'Università Statale dell'Ohio (Stati Uniti), Ferenc Krausz del Max Planck Institute of Quantum Optics (Germania) e Anne L'Huillier della Lund University (Svezia) sono stati premiati per aver creato impulsi di luce estremamente brevi – della durata di un attosecondo -, preziosissimi per “misurare i rapidi processi in cui gli elettroni si muovono o cambiano energia”, come specificato dalla Fondazione Nobel in un comunicato stampa.

