video suggerito

La prossima volta che prendi l’ascensore dovresti ripensarci: i benefici inaspettati di fare le scale Fare le scale, anche poche rampe al giorno, potrebbe avere diversi benefici sulla salute. Non soltanto su quella fisica, ma alcuni studi suggerirebbero degli effetti benefici anche sulle prestazioni cognitive, perfino sulla creatività. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tutti sappiamo che camminare fa bene, ma quando si tratta di salire le scale difficilmente rinunciamo all'alternativa più comoda, sia essa l'ascensore o le scale mobili. Eppure questa semplice attività può produrre sul nostro corpo una lunga serie di benefici, per i quali basterebbe fare anche poche rampe al giorno.

Parliamo di effetti protettivi sulla salute fisica, ad esempio nel ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, ma anche di benefici per la nostra mente, perfino a livello di prestazioni cognitive: secondo alcune recenti ricerche infatti fare qualche rampa di scala al giorno potrebbe perfino aumentare la creatività.

Fare le scale: i benefici sul corpo

Tra i motivi per cui dovremmo sforzarci di non prendere l'ascensore c'è sicuramente la salute del nostro cuore. Fare un po' di scale al giorno, non servono sforzi immani, bastano anche cinque rampe (circa 50 gradini), sarebbe infatti sufficiente a ridurre del 20% il rischio di malattie cardiovascolari, causa secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) di circa 17 milioni di morti in tutto il mondo, 230.000 in Italia.

Oltre ad aumentare la frequenza cardiaca, come succede con qualsiasi esercizio fisico, fare le scale ha anche il vantaggio di farci utilizzare più ossigeno rispetto alla camminata, perché facendo le scale – spiega alla Bbc Alexis Marcotte-Chenard, ricercatore dell'Università della British Columbia a Kelowna, in Canada – bisogna opporsi alla forza di gravità". L'allenamento aerobico, ovvero in cui l'energia viene prodotta a partire dall'ossigeno, migliora infatti la salute cardiovascolare, abbassa la pressione arteriosa e riduce il rischio di alcune malattie croniche come il diabete di tipo 2.

Secondo altre ricerche, fare le scale potrebbe essere perfino un esercizio migliore dell'equivalente fatto con l'attrezzo specifico da palestra. Scendere e salire, invece che salire soltanto come si fa in palestra, attiverebbe infatti i muscoli delle cosce in due modi diversi, riducendo risultati migliori. Fare le scale può aumentare anche l'equilibrio (un segnale della salute complessiva) e ridurre il rischio di caduta nelle persone anziane.

Gli effetti sulla mente

Le cose dette fin qui potrebbero sembrare in parte prevedibili, ma sicuramente non si può dire lo stesso di quanto emerso sui possibili effetti cognitivi che possono verificarsi subito dopo aver fatto le scale. Si tratta di pochi studi, ma i risultati emersi sembrano essere davvero interessanti.

Ad esempio in uno studio su 52 persone i ricercatori della Yamaguchi University Graduate School of Medicine in Giappone hanno osservato che rispetto ai partecipanti che avevano preso l'ascensore i partecipanti che avevano salito due rampe di scale avevano avuto un notevole miglioramento nella risoluzione dei problemi. Un effetto che però non migliorava all'aumentare delle rampe di scale fatte, un dettaglio che potrebbe confermare come non sia necessario fare tante scale per avere questo tipo di effetti. Un altro studio ha invece osservato un aumento dell'oltre 60% del pensiero creativo associato al semplice fatto di fare quattro piani di scale, prima salendo e poi scendendo.

Anche se si inizia a esplorare soltanto adesso, il collegamento tra questo tipo di esercizio fisico e il miglioramento di alcune prestazioni cognitive riscontrato in questi primi studi, fornisce un motivo in più per superare la pigrizia e dimenticarci di ascensore e scale mobili, anche solo per un paio di volte al giorno.