Listeria nel salmone affumicato, cos’è e perché le autorità inglesi hanno emesso un nuovo avviso Secondo la FSA esiste un rischio listeriosi associato al consumo di pesce affumicato pronto da mangiare, in particolare per le donne in gravidanza e chi ha un sistema immunitario compromesso.

A cura di Valeria Aiello

Le donne in gravidanza e le persone che hanno un sistema immunitario compromesso dovrebbero evitare di mangiare pesce affumicato o stagionato pronto per il consumo. È questo l’avviso emesso dagli esperti di sicurezza alimentare della britannica Food Standards Agency (FSA) e della Food Standards Scotland (FSS) a seguito della pubblicazione di una nuova valutazione del rischio commissionata in risposta a un’epidemia in corso di Listeria monocytogenes, una specie batterica che causa una tossinfezione alimentare chiamata listeriosi.

“La nostra valutazione del rischio mostra che esiste ancora un rischio per la salute associato al consumo di pesce affumicato a freddo per gruppi specifici di persone vulnerabili, comprese le donne in gravidanza e le persone con un sistema immunitario compromesso – ha affermato il professor Robin May, consigliere scientifico capo della FSA – . Alla luce della valutazione, consigliamo a questi consumatori di evitare prodotti ittici affumicati a freddo e stagionati pronti al consumo”.

I prodotti includono, salmone affumicato, trota affumicata e salmone stagionato (gravlax). Poiché il rischio di sviluppare forme gravi di listeriosi aumenta con l’età, la FSA e la FSS sconsigliano anche agli over 65 il consumo di questi prodotti.

Listeriosi, qual è la causa e quali sono i sintomi

La listeriosi è un’infezione causata da batteri Listeria che possono contaminare e proliferare sugli alimenti, anche se refrigerati in frigorifero. Pesce affumicato, paté, salumi, ma anche verdure crude, latte non pastorizzato e alcuni formaggi a pasta molle (come ad esempio cememert e brie) e il burro sono tra quelli che più frequentemente sono associati al rischio di listeriosi.

La gravità dell’infezione varia a seconda dello stato di salute generale: in soggetti anziani o fragili, donne in gravidanza e persone con sistema immunitario compromesso l’infezione da Listeria può manifestarsi con un quadro clinico severo e talvolta anche fatale. Nelle donne in gravidanza, l’infezione può causare aborti, grave sepsi (setticemia) o meningite nel neonato.

I sintomi più comuni della listeriosi sono a carico del sistema gastrointestinale e comprendono, nausea, vomito, diarrea e crampi addominali. Generalmente si manifestano nell’arco di poche ore o giorni dal consumo di alimenti contaminati. Più raramente, febbre e brividi si manifestano in tempi brevi, ma possono presentarsi in tempi più lunghi, nel caso ad esempio di tossinfezioni particolarmente severe e che tendono a diffondersi anche al sistema sanguigno.

.

La situazione nel Regno Unito

Sebbene le autorità britanniche indichino che il rischio di contrarre l’infezione attraverso il consumo di pesce affumicato pronto da mangiare sia basso, dal 2020 sono stati registrati 19 casi di listeriosi, di cui il più recente il mese scorso, e quattro decessi. In precedenza, sempre nel Regno Unito, sono stati segnalati livelli più alti di infezione, come nel 2019, quando sono state registrate 63 infezioni, di cui sei di grave entità, tre delle quali sono risultate fatali.

“Mentre il pesce affumicato ha un rischio maggiore di trasportare listeria, il rischio complessivo per la popolazione è molto basso – ha precisato il dottor Gauri Godbole, consulente microbiologo dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (UKHSA) – . Tuttavia, alcune persone hanno maggiori probabilità di contrarre un’infezione grave, comprese le donne in gravidanza e coloro che hanno un sistema immunitario indebolito. Il rischio aumenta anche con l’età”.

“La maggior parte delle persone affette da listeriosi non presenta sintomi o presenta una lieve diarrea che scompare in pochi giorni – ha aggiunto l’esperto – . Coloro che sono più vulnerabili possono essere a rischio di malattie gravi come la meningite e la sepsi potenzialmente letale. La listeriosi in gravidanza può causare malattie molto gravi nelle madri e nei loro bambini”.