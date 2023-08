Cos’è la berberina: il nuovo farmaco “miracoloso” per dimagrire su TikTok più pericoloso di Ozempic La chiamano “l’Ozepic naturale” eppure la berberina potrebbe essere ancora più pericolosa. Non bisogna infatti cadere nella trappola dell’integratore, come spiegano gli esperti può causare gli stessi danni di un farmaco, eppure le vendite sono aumentate del 165%.

A cura di Elisabetta Rosso

La fabbrica della bellezza sui social è un tritacarne alimentato da promesse irrealizzabili e pericolose. "Basta una settimana e dimagrisci", "ho perso 15 chili", e poi i pantaloni cadono, le pance rientrano, la circonferenza delle cosce si assottiglia. Prima era Ozempic, il farmaco a base di semagludite usato per curare il diabete, ora è la berberina, l'integratore che aumenta l'assorbimento del glucosio da parte delle fibre muscolari. L'hashtag su TikTok ha 73 milioni di visualizzazioni e continua a crescere, nei video donne e uomini scuotono sullo schermo barattoli enormi e raccontano di una pillola miracolosa in grado di far perdere peso in una manciata di giorni. La chiamano, non a caso, "l‘Ozepic naturale", (il farmaco è diventato nell'ultimo anno virale su TikTok alimentando challege per dimagrire), eppure la berberina potrebbe essere ancora più pericolosa.

Si rischia di inciampare proprio in quel "naturale". Non bisogna cadere nella trappola dell'integratore, come spiegano gli esperti infatti può causare gli stessi danni di un farmaco, eppure viene percepito come una soluzione pop e fai da te da assumere all'occorrenza. Non solo, la berberina rispetto all'Ozepic è più accessibile e economica, e infatti Thorne, un'azienda produttrice di integratori che vende il prodotto, ha spiegato a Wired US che le vendite di berberina sono aumentate di oltre il 165 % nel secondo trimestre del 2023, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

@lyndeedebetaz Litterally OBSESSED with the results so far of @Ancient Bliss Berberine and Seamoss!! Code in bio for discount!! Join my journey with me! ♬ original sound – Lyndee LeBourgeois

Che cos'è la berberina

La medicina cinese e ayurvedica da secoli estraggono la berberina dalle piante di berberis. È considerata un'alternativa naturale per tenere sotto controllo i livelli di glicemia e di colesterolo, per garantire il benessere dell'apparato intestinale, e svolgere un'azione preventiva nei confronti di carcinomi. Il suo principio attivo, l'HCL (o acido cloridico), è in grado di frenare l’attivazione di determinate proteine e modificare i geni coinvolti nella proliferazione di infiammazioni e cellule tumorali. Appartiene alla classe di sostanze chimiche vegetali chiamate alcaloidi isochinolinici, di cui fanno parte anche i farmaci antidolorifici, la morfina, e la codeina. Ora però ha un nuovo seguito di fedeli che vendono l'integratore come la versione naturale di Ozempic.

Non aiuta a perdere peso

Gli studi clinici hanno mostrato che la berberina porta a una modesta perdita di peso nelle persone obese. Ma i dati sono approssimativi, la maggior parte delle ricerche pubblicate non sono attendibili. Come spiegano Tina Hinton professoressa di Farmacologia, all'Università di Sydney, Nial Wheat e Rebecca Roubin, entrambi docenti della Sydney Pharmacy School, in un paper pubblicato su The Conversation: "Gli studi sono stati condotti solo con persone in sovrappeso o obese. Quindi non sappiamo se la berberina porti alla perdita di peso negli altri. Inoltre non abbiamo ancora i dati per dire cosa succede quando le persone smettono di prendere la berberina. Non sappiamo esattamente come funziona e come potrebbe aiutare le persone a perdere peso."

Perché non è "l'Ozempic Naturale"

Come dicevamo è stata paragonata a Ozempic, eppure è molto diversa. Il farmaco a base di semaglutide infatti funziona imitando un ormone naturale chiamato peptide-1, simile al glucagone (GLP-1), che aiuta il corpo a produrre insulina per regolare i livelli di zucchero nel sangue. La berberina invece aumenta l'assorbimento del glucosio da parte delle fibre muscolari, e migliora la sensibilità all'insulina attivando la proteina chinasi attivata da AMP (AMPK). Gli esperti infatti la paragonano non alla semaglutide, ma alla metformina, un farmaco usato per trattare il diabete di tipo 2.

"Il termine ‘Ozempic della natura' è puro marketing e implica che la sostanza chimica della berberina è simile in qualsiasi forma, forma o meccanismo a Ozempic, e non lo è", ha spiegato F. Perry Wilson, un medico ed epidemiologo della Yale School of Medicine che studia l'industria degli integratori al Whashington Post.

Possibili effetti collaterali

"Per me è assurdo che queste cose siano disponibili", ha detto Cassandra Quave, medico e ricercatrice che studia le piante medicinali a Wired US. "La berberina è un antibiotico naturale, quindi interferisce con la crescita di diversi batteri nell'intestino. Inoltre, è noto che la berberina interferisce con gli enzimi del corpo che scompongono altri farmaci e può quindi causare interazioni pericolose". Per esempio la berberina potrebbe creare dei problemi se assunta insieme a soppressori per la tosse, farmaci per abbassare la pressione sanguigna, e anche medicine per ridurre gli zuccheri nel sangue. Spesso infatti viene prescritta insieme ad altre piante che mitigano i suoi effetti.

Non solo, i possibili effetti collaterali dovuti all'assunzione di berberina includono diarrea, costipazione, gas e mal di stomaco. Grandi quantità di berberina potrebbero essere fatali. L'integratore inoltre è sconsigliato alle donne in gravidanza perché potrebbe attraversare la placenta e stimolare contrazioni dell'utero.

La trappola degli integratori

Mentre la Food and Drug Administration monitora da vicino i farmaci da prescrizioni, l'agenzia fornisce un controllo minimo sugli integratori alimentari, quindi "le aziende possono mettere dosi a piacere di berberina nei prodotti e nessuno controlla per assicurarsi che la quantità sia accuratamente elencata sull'etichetta”, ha detto al Guardian Pieter Cohen, professore associato della Harvard Medical School che studia gli integratori. La Food and Drug Administration (Fda), l'agenzia che regolamenta medicine e prodotti alimentari, divide le sostanze di origini vegetali in farmaci e integratori, i primi devono essere sottoposti a test rigorosi prima di essere approvati, per i secondi non esiste un processo di sviluppo e approvazione obbligatorio.

Lisa Makeeva, dietologa dell'Ontario, specializzata in disturbi digestivi, ha sottolineato: “Penso che qualsiasi integratore debba essere controllato da un medico”. Quando i suoi clienti iniziano ad assumere la berberina, Makeeva monitora le analisi del sangue per vedere come e se influisce sulla glicemia. "Non lo consiglio per la perdita di massa corporea la sua funzione di coadiuvante della dieta non è stata effettivamente dimostrata da studi autorevoli. Non abbiamo molti dati che dimostrino che l'assunzione di berberina porti a una perdita di peso".