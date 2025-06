video suggerito

Cosa vuol dire l'avviso che WhatsApp manda a tutti: il nuovo tasto per le chat di gruppo WhatsApp ha inviato un messaggio a tutti i suoi utenti. L'app di Meta ha introdotto una nuova funzione per i Gruppi: si chiama chat vocale e permette di spostare la conversazione su una chiamata collettiva. Gli utenti che non sono online però non vengono disturbati.

A cura di Valerio Berra

WhatsApp continua a mandare messaggi ai suoi utenti. Arrivano direttamente nella chat, come se fosse un contatto come gli altri. Negli ultimi 20 giorni ne ha mandati tre: uno sul nuovo PIN per migliorare la sicurezza delle chat, uno che ricorda come funziona la crittografia end-to-end e ora uno nuovo per le chat vocali nei gruppi.

Fino a questo momento mancava un sistema di comunicazione diretta tra WhatsApp e i suoi utenti. A volte comparivano messaggi in app, a volte si poteva trovare qualcosa nelle informazioni tra le schede degli store ma più spesso le informazioni sui cambi dell’app restavano confinate al blog ufficiale. Non un metodo molto efficace per un’app presenta nuove funzioni quasi ogni settimana.

L’ultimo messaggio è arrivato in queste ore. Dalle segnalazioni che stiamo raccogliendo non arrivano tutti insieme, l’orario e il giorno cambiano un po’ a seconda degli utenti. WhatsApp ha segnalato l’introduzione di una nuova funzione per le chat di gruppo.

Come funzionano le nuove chat vocali su WhatsApp

La funzione presentata da WhatsApp è stata anticipata nelle scorse settimane. Si chiama Chat Vocale ed è un nuovo strumento per i gruppi WhatsApp. In breve. Da adesso sarà possibile avviale una chiamata vocale con tutti i membri di una chat di gruppo che si trovano online con uno strumento meno invasivo di una chiamata vera e propria. Non arrivano squilli a tutti i componenti.

È come se fosse una room, una stanza virtuale che si apre solo nel gruppo WhatsApp e che può essere vista solo dai componenti che si trovano online. Dal punto di vista grafico si presenta come una piccola barra con i bordi stondati. Una volta che viene aperta si posiziona in fondo alla chat. Chi entra nel gruppo e vuole partecipare deve solo cliccare sopra e aggiungersi alla conversazione. Per attivarla ci sono due strade:

Entra nella chat di gruppo

Scorri verso l’alto la parte inferiore del schermo

Tocca il pulsante dedicato

Rilascia il dito per iniziare

Per invitare i membri devi toccare la mano che saluta

Quando sarà disponibile la nuova funzione

La nuova funzione è già disponibile. Se non la vedete subito vi consigliamo di aggiornare l’app direttamente dagli store digitali. Su App Store l’ultima versione disponibile è 25.17.18. Solo una nota. L'account di WhatsApp da cui gli avvisi con le nuove funzioni è certificato: ha il simbolo del verificato e la dicitura "Account ufficiale di WhatsApp".