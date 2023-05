Le zanzare sono attratte dall’odore di alcuni saponi: ecco quali le attirano e quali sono repellenti Le fragranze di saponi e altri prodotti per l’igiene personale cambiano il modo in cui le zanzare ci percepiscono e potrebbero spiegare perché questi insetti pungono alcune persone più di altre.

A cura di Valeria Aiello

Perché le zanzare pungono alcune persone più di altre? E cosa le fa scegliere chi pungere e chi no? Il motivo alla base delle loro preferenze, oggetto di accesi dibattiti e credenze popolari, è da tempo oggetto di studio da parte dei ricercatori che, in risposta alla crescente diffusione di zanzare che trasmettono pericolose malattie infettive, stanno indagando a fondo sul perché alcune persone siano prese più di mira dalle zanzare. Tra i principali fattori che le attirano a noi, come l’anidride carbonica che emettiamo con il respiro, il calore corporeo e il colore degli abiti che indossiamo, ci sono anche le caratteristiche della nostra pelle e i diversi odori che emaniamo. Su quest’ultimo aspetto, una nuova ricerca del Virginia Tech di Blacksburg, negli Stati Uniti, ha evidenziato che l’odore di alcuni saponi può attrarre le zanzare mentre quello di altri ha un effetto repellente. Questo perché, spiegano in un articolo di ricerca appena pubblicato su iScience, le diverse fragranze di saponi e altri prodotti per l’igiene personale modificano in modo significativo la nostra “firma olfattiva”, aumentando o riducendo il nostro fascino rispetto alle zanzare, proprio come accade nei confronti delle altre persone.

L'odore del sapone può attirare o respingere le zanzare

Per analizzare come il sapone influenza la percezione che le femmine di zanzara hanno di noi come soggetti più o meno attraenti (parliamo solo di femmine perché solo queste si nutrono del cosiddetto “pasto di sangue”, mentre i maschi si alimentano solo di sostanze zuccherine, come nettare dei fiori), i ricercatori hanno innanzitutto caratterizzato l’odore corporeo di quattro volontari, prima e dopo essersi lavati con quattro diversi saponi (Dial, Dove, Native, e Simple Truth), di cui hanno caratterizzato il profilo olfattivo.

Ogni volontario, evidenziano i ricercatori, aveva un odore corporeo unico che era più o meno attraente per le zanzare, ma il lavaggio con il sapone ha modificato la loro firma olfattiva, aggiungendo nuove fragranze al mix. “Ciascuno di noi ha un odore diverso, anche dopo l’utilizzo del sapone – ha affermato la co-autrice dello studio, la biologa Chloé Lahondère del Dipartimento di Biochimica del Virginia Tech – . Il nostro stato fisiologico, il modo in cui viviamo, ciò che mangiamo e i luoghi in cui ci rechiamo influiscono tutti sul nostro odore. E i saponi cambiano drasticamente il modo in cui odoriamo, non solo aggiungendo sostanze chimiche, ma anche provocando variazioni nell’emissione di composti che stiamo già producendo naturalmente”.

Quando i ricercatori hanno poi confrontato l’attrazione esercitata da ciascun volontario nei confronti delle zanzare Aedes aegypti – la specie principale vettore di virus e malattie come zika, dengue, febbre gialla e chikungunya – hanno fatto in modo da escludere gli effetti dell’anidride carbonica espirata, conducendo le prove sulle preferenze delle zanzare su tessuti che avevano assorbito gli odori dei volontari prima e dopo la detersione con i diversi saponi.

“Il lavaggio – evidenziano gli studiosi – ha avuto un impatto sulle preferenze delle zanzare, ma le dimensioni e la direzione di questo impatto differivano tra i tipi di sapone e tra i volontari”. In particolare, l’utilizzo di Dove e Simple Truth ha aumentato l’attrazione delle zanzare nei confronti di alcuni volontari (ma non tutti) mentre lavarsi con il sapone Native tendeva a respingere le zanzare.

“Ciò che conta davvero per la zanzara non è la sostanza chimica più abbondante, ma piuttosto le associazioni e le combinazioni specifiche di sostanze chimiche, non solo del sapone, ma anche dei nostri odori corporei personali – afferma l'autore senior e neuroetologo Clément Vinauger – . Tutti i saponi contenevano una sostanza chimica chiamata limonene che è un noto repellente per zanzare, ma nonostante sia la sostanza chimica principale in tutti e quattro i saponi, tre dei quattro che abbiamo testato hanno aumentato l’attrazione delle zanzare”.

“Sappiamo che il rapporto tra le diverse sostanze chimiche è estremamente importante per determinare se le zanzare sono attratte o respinte – aggiunge Lahondère – . Cambiare il rapporto tra le stesse esatte sostanze chimiche può provocare attrazione, indifferenza o repulsione”.

Meglio scegliere saponi che profumano di cocco

Per identificare gli ingredienti specifici che attirano e respingono le zanzare, i ricercatori quindi hanno analizzato le composizioni chimiche dei diversi saponi alla luce del loro impatto sulle preferenze delle zanzare, identificando quattro sostanze chimiche associate all’attrazione delle zanzare e tre sostanze chimiche associate alla repulsione, tra cui una sostanza chimica che profuma di cocco. Il team ha anche combinato queste sostanze chimiche per creare e testare miscele di odori attraenti e repellenti, che hanno avuto un forte impatto sulle preferenze delle zanzare.

“Con queste miscele, abbiamo incluso solo quelle sostanze chimiche che le statistiche ci dicevano essere importanti per l'attrazione o la repulsione – ha precisato Vinauger – . Se volessi ridurre l’attrazione delle zanzare, sceglierei un sapone al profumo di cocco”.

Il team intende ampliare questi risultati e trovare alcuni modelli o regole generali, testando più varietà di sapone e coinvolgendo molte più persone. I ricercatori hanno anche in programma di esplorare in che modo il sapone influisce sulle preferenze delle zanzare per un periodo di tempo più lungo. “Siamo molto curiosi di osservare il decorso temporale di questo effetto, ad esempio per verificare se l’odore del sapone usato per una doccia al mattino sia ancora importante la sera” ha concluso Vinauger.