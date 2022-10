L’asteroide di Halloween grande come un grattacielo “saluterà” la Terra a 85mila km/h: come vederlo L’asteroide potenzialmente pericoloso 2022 RM4 si sta avvicinando alla Terra e il primo novembre effettuerà il passaggio alla distanza minima, senza rischi.

A cura di Andrea Centini

Alle 19:27 di martedì 1 novembre l'asteroide potenzialmente pericoloso 2022 RM4 – grande come un grattacielo – raggiungerà la distanza minima dalla Terra, mentre sfreccia nello spazio all'impressionante velocità di 23,5 chilometri al secondo, circa 85mila chilometri orari. Vista la data in cui effettuerà il sorvolo, il corpo celeste è stato già soprannominato dagli internauti “l'asteroide di Halloween”. Fortunatamente, nonostante sia inserito con pieno diritto nell'elenco degli oggetti definiti PHO (Potentially Hazardous Objects) dalla NASA, il passaggio sarà assolutamente sicuro, dato che la distanza stimata dagli scienziati è di 2,3 milioni di chilometri. Non c'è dunque alcun rischio di impatto con la superficie terrestre; si tratterà solo di un'occasione imperdibile per osservare e studiare il corpo celeste.

Scoperto a settembre di quest'anno grazie ai telescopi del progetto Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS1) sito sull'isola hawaiana di Maui, 2022 RM4 è stato classificato come potenzialmente pericoloso dall'agenzia aerospaziale statunitense per due ragioni. Innanzitutto le dimensioni, che il Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) del Jet Propulsion Laboratory della NASA stima comprese tra 1.083 e 2.428 piedi, ovvero tra i 330 e 740 metri. La potenziale dimensione massima è prossima a quella del gigantesco Burj Khalifa di Dubai, l'edificio più alto mai costruito. Secondo i criteri della NASA, tutti gli oggetti che superano i 150 metri di lunghezza possono essere classificati come “potenzialmente pericolosi”, semplicemente perché a causa delle dimensioni possono provocare danni di portata catastrofica. Un sasso spaziale di un centinaio di metri potrebbe distruggere facilmente un'intera grande città, provocando un numero di morti nell'ordine dei milioni.

Ma il diametro non basta per finire nell'elenco ufficiale dei PHO (o PHA, quando si parla di asteroidi). Questi oggetti devono infatti presentare anche una distanza minima all'intersezione dell'orbita (MOID) con la Terra al di sotto delle 0,05 unità astronomiche, circa 7,5 milioni di chilometri. Una unità astronomica (o UA) è pari alla distanza che separa il Sole dalla Terra, circa 152 milioni di chilometri). Insomma, gli oggetti potenzialmente pericolosi sono molto grandi e “vicini”, dunque vanno monitorati molto attentamente, ma non è assolutamente detto che prima o poi si schianteranno contro il nostro pianeta. Nel caso accadesse con l'asteroide di Halloween, le conseguenze sarebbero catastrofiche, ma non apocalittiche come quelle determinate dalla famigerata cometa Dibiasky del film Don't Look Up con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence.

Il passaggio ravvicinato 2022 RM4 permetterà l'osservazione attraverso un telescopio amatoriale con un diametro di almeno venti centimetri. Per chi non dovesse avere a disposizione lo strumento, sarà comunque possibile ammirare l'asteroide di Halloween grazie alla diretta streaming sul sito del Virtual Telescope Project, commentata dall'astrofisico Gianluca Masi (responsabile scientifico del progetto). La diretta avrà inizio a partire dalle 18 ora italiana di domani, 1 novembre. Non resta che aspettare il sorvolo del corpo celeste.