La piccola balena salta come un delfino vicino alla mamma: i magnifici scatti dall’Australia Una giovane megattera ha compiuto balzi straordinari innanzi alla costa del Nuovo Galles del Sud, in Australia, uscendo completamente fuori dall’acqua.

Salto megattera. Credit: Sapphire Coastal Adventures / Facebook

Durante un'escursione di whale watching in Australia sono state scattate alcune delle più belle e spettacolari fotografie di una balena che salta. Protagonista assoluto è stato un piccolo di megattera (Megaptera novaeangliae) che ha compiuto dei balzi fuori dall'acqua semplicemente straordinari, paragonabili alle evoluzioni dei più “leggiadri” e acrobatici delfini. È raro infatti che una balena riesca a uscire con tutto il corpo fuori dall'acqua e lasciare luce sufficiente tra sé e l'oceano. Ma in questo caso il balenottero (il piccolo delle balene) si è esibito in evoluzioni assolutamente stupefacenti.

Come raccontato in un post su Facebook da Sapphire Coastal Adventures, la società di avvistamento cetacei che ha avuto la fortuna di assistere allo spettacolo, il 26 ottobre è stata organizzata un'escursione in mare dopo la cancellazione del giorno precedente, a causa del maltempo. Per via della tanta pioggia e del mare mosso l'acqua è rimasta poco limpida, tuttavia ciò non ha impedito ai passeggeri dell'imbarcazione di avvistare delfini, foche e una prima coppia di balene, una mamma megattera col suo piccolo. I due cetacei sono stati avvistati di mattina al largo di Tura, un sobborgo di Merimbula sulla costa meridionale del Nuovo Galles del Sud, da dove partono le escursioni di Sapphire Coastal Adventures. Ma non sono stati loro gli acrobati immortalati nelle foto.

Un salto della madre. Credit: Sapphire Coastal Adventures / Facebook

Nel pomeriggio, infatti, l'imbarcazione si è spostata verso Pinnacles a Sud e ha incrociato un'altra coppia di megattere, sempre una madre col suo balenottero. All'inizio, come si legge nel post, i due animali erano tranquilli, poi all'improvviso hanno iniziato a dar vita al magnifico spettacolo per la gioia di tutti i presenti. Le megattere si sono esibite con balzi spettacolari, giochi con le bolle ed evoluzioni sott'acqua. Un'esperienza mozzafiato per l'equipaggio e gli escursionisti, che hanno immortalato l'intera scena con video e foto. Il piccolo ha compiuto i salti più incredibili, ma dopo un po' si è data al “breaching” (il nome tecnico di questo comportamento) anche la madre, con i tonfi sulla superficie del mare che hanno riecheggiato per chilometri.

I cetacei compiono questi balzi spettacolari per diverse ragioni, ma è un comportamento non ancora pienamente compreso dai biologi marini. Tra le numerose ipotesi proposte vi sono la rimozione di parassiti, il corteggiamento, la dimostrazione di forza, la comunicazione interspecifica e intraspecifica, la caccia e anche il semplice divertimento. Gli appassionati di whale watching sanno che bene che le megattere – soprattutto quelle del Pacifico – si esibiscono spesso e volentieri in queste evoluzioni, probabilmente intente a comunicare / dimostrare qualcosa ai bipedi emozionatissimi sulle imbarcazioni.