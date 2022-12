La lava incandescente sulla luna di Giove regala uno spettacolo spaziale mai visto prima d’ora A rivelarlo è la navicella spaziale Juno della NASA che ha catturato una nuova incredibile immagine a infrarossi dell’oggetto vulcanico più attivo del Sistema solare.

A cura di Valeria Aiello

La superficie vulcanica di Io, la più interna delle quattro principali lune di Giove, catturata nell’infrarosso dall’imager JIRAM (Jovian Infrared Auroral Mapper) della navicella spaziale Juno / NASA/JPL–Caltech/SwRI/ASI/INAF/JIRAM

La navicella spaziale Juno della NASA ha catturato un’immagine a infrarossi di Io, la più interna delle quattro principali lune di Giove nonché l’oggetto vulcanico più attivo del Sistema Solare.

Nell’immagine, scattata lo scorso 5 luglio e appena rilasciata dalla NASA, si possono apprezzare i flussi di lava incandescente che fuoriescono dai vulcani di Io, formando fiumi e laghi di magma che appaiono come macchie luminose sulla sua superficie. “Possiamo vedere i punti caldi vulcanici” ha affermato Scott Bolton, Principal Investigator di Juno, del Southwest Research Institute di San Antonio, in Texas, durante il meeting autunnale dell'American Geophysical Union. Lo scatto è stato ottenuto mentre Juno volava a una distanza di circa 80.000 chilometri dal satellite.

Dopo aver esplorato le lune Ganimede ed Europa, la sonda Juno sta ora puntando gli occhi sulla misteriosa luna vulcanica Io. “Nel corso della missione primaria – oltre 30 orbite – , siamo stati in grado di monitorare come i vulcani cambino e si evolvano, diventando più o meno attivi. Mentre questo accade, influiscono sulla gigantesca e mostruosa magnetosfera di Giove”.

L'esplorazione NASA estesa al satellite Juno

La sonda spaziale a energia solare Juno, che orbita attorno a Giove dal 2016, ha ricevuto questa settimana i comandi dai team di controllo della NASA per l’esplorazione ravvicinata di Io come parte della sua missione estesa. “Con ogni sorvolo ravvicinato (di Ganimede nel 2021 e di Europa all'inizio di quest'anno, ndr), siamo stati in grado di ottenere una grande quantità di nuove informazioni – ha aggiunto Bolton – . I sensori di Juno sono stati progettati per studiare Giove, ma siamo rimasti entusiasti da quanto bene possano svolgere anche il doppio compito di osservare le sue lune”.

Io, grande circa quanto la Luna della Terra, rimarrà al centro dell’attenzione di Juno per tutto il prossimo anno e mezzo, mentre la sonda effettua un totale di 9 passaggi ravvicinati, due dei quali la porteranno a circa 1.500 chilometri dalla sua superficie. Per fare un confronto, la navicella spaziale Orion, che ha sorvolato la luna terrestre durante la missione Artemis 1 recentemente conclusa, si è avvicinata molto di più, mantenendo un’altitudine di appena 130 km dal nostro satellite naturale. .

I flyby di Io, ha detto la NASA in una nota, consentiranno agli scienziati “di eseguire la prima campagna di monitoraggio ad alta risoluzione della luna incrostata di magma, studiando i vulcani e come le eruzioni vulcaniche interagiscono con la potente magnetosfera e l’aurora di Giove”.