Il veicolo spaziale cinese Shenlong ha rilasciato un oggetto sconosciuto in orbita: la rilevazione LeoLabs

L’oggetto è stato rilevato dal servizio commerciale per il tracciamento di satelliti in orbita terrestre bassa LeoLabs: “Osservato per la prima volta dal nostro radar Tracker in Nuova Zelanda”.

Illustrazione del veicolo spaziale cinese Shenlong. Immagine generata con l’IA

Il misterioso veicolo spaziale cinese Shenlong ha rilasciato un oggetto sconosciuto in orbita attorno alla Terra. A individuarlo è stata LeoLabs, società specializzata nel tracciamento dei satelliti in orbita terrestre bassa, che lo ha rilevato per la prima volta con il proprio radar “Tracker” in Nuova Zelanda.

Lo scorso 6 febbraio, il veicolo riutilizzabile è stato lanciato per la sua quarta missione da un razzo Long March 2F, decollato dal centro satellitare di Jiuquan, nel deserto del Gobi, in Cina. Come per i voli precedenti, gli obiettivi di questa missione non sono stati resi pubblici. Tuttavia, secondo le recenti osservazioni del servizio commerciale LeoLabs, una parte della missione avrebbe previsto il rilascio dell’oggetto non identificato.

“Alle 02:30 UTC del 22 giugno 2026, LeoLabs ha rilevato un oggetto sconosciuto nelle vicinanze del velivolo spaziale riutilizzabile cinese Shenlong” ha comunicato LeoLabs su X. “Questo oggetto non corrispondeva a nessun altro oggetto presente nel nostro catalogo”.

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“A seguito di ulteriori osservazioni effettuate attraverso la nostra rete globale e di analisi con LeoLabs Delta, abbiamo catalogato in modo indipendente questo oggetto e valutato con elevata certezza che è stato rilasciato dal velivolo spaziale cinese” ha aggiunto l’azienda. “Questa attività è coerente con i dispiegamenti di sottosatelliti condotti dal velivolo spaziale in missioni precedenti”.

Jonathan McDowell, esperto di tracciamento spaziale, ha successivamente segnalato su X che il nuovo oggetto è stato catalogato anche dalla US Space Force.

Cos’è Shenlong e perché la Cina mantiene segrete le sue missioni

Shenlong, che in cinese significa Drago divino, è uno spazioplano riutilizzabile senza equipaggio che viene lanciato in orbita a bordo di un razzo ma è progettato per rientrare e atterrare su pista come un aereo convenzionale. La Cina ha diffuso pochissime informazioni sul veicolo e la maggior parte dei dettagli sono emersi grazie al tracciamento satellitare e alle osservazioni telescopiche condotte da ricercatori indipendenti. Si ritiene che il suo design complessivo sia simile a quello dello spazioplano X-37B statunitense, anche se le sue esatte specifiche non sono note.

Non sarebbe però la prima volta che Shenlong attira l'attenzione per insolite attività in orbita. Nel 2024, gli osservatori hanno segnalato che il veicolo spaziale potrebbe aver rilasciato un piccolo sottosatellite o espulso un componente superfluo prima di rientrare sulla Terra. Anche in missioni precedenti erano circolate voci in seguito alla comparsa di diversi oggetti vicino al velivolo, alcuni dei quali sono stati poi identificati come detriti legati al lancio. Alcuni astronomi hanno inoltre indicato la possibilità Shenlong possa dispiegare pannelli solari mentre è in orbita, suggerendo che possa rimanere operativo per lunghi periodi.

Nel corso delle precedenti missioni, SpaceNews.com aveva inoltre riportato di alcune manovre di rendez-vous e operazioni prossimità con gli oggetti rilasciati, in vista di future attività di riparazione, recupero o rifornimento di altri veicoli spaziali, ma che avevano fatto anche sospettare lo sviluppo di capacità potenzialmente in grado di interferire con i satelliti avversari qualora una guerra dovesse mai estendersi allo spazio.