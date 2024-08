video suggerito

Il melone da 20.000 euro coltivato in Italia: quali sono i frutti che possono costare di più Negli ultimi giorni è circolata la notizia di un coltivatore di Mantova che ha iniziato a produrre meloni Yubari King, una varietà molto pregiata che arriva dal Giappone. La tradizione della frutta particolarmente costosa è lunga in Asia e sta diventando un trend anche in Occidente. Ormai ci sono aziende specializzate nell’importazione di questi alimenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Il nome completo è Yubari King. È una varietà di melone che arriva dalla regione di Hokkaido, in Giappone. Non è esattamente lo stesso melone che abbiamo mangiato questa estate per rinfrescarci dal caldo. È perfettamente sferico, ha una buccia sottilissima e soprattutto non si trova in tutti i supermercati. Il motivo? Il costo. In questi giorni si è parlato di un coltivatore di Mantova che ha iniziato a piantare lo Yubari King.

Anche se le cifre che girano sul suo valore sono un po’ tirate, il trend della frutta costosa in Giappone è già parecchio affermato. Su YouTube ormai sono quasi un sottogenere i video di blogger che mostrano reparti di frutta da prezzi molto più alti di quelli a cui siamo abituati. Lo youtuber Tommaso Rossi racconta da anni la sua vita in Giappone. Già in un video del 2021 faceva vedere la frutta più costosa di un supermercato.

Tra set di 12 ciliegie a 50 euro, angurie a 40 euro, il protagonista del video era proprio un melone. Ad occhio con le stesse caratteristiche dello Yubari King. Il prezzo di vendita la pubblico però era molto più contenuto: 230 euro. Al massimo questi meloni possono arrivare a 300 o 400 euro. Prezzi nell’ordine delle migliaia di euro si trovano di solito nelle aste dedicate a particolari esemplari e sono una chiara eccezione. Nello specifico i 20.000 euro si riferiscono a una notizia dei mesi scorsi attribuita alla Hokkaido Broadcasting.

La moda della frutta di lusso

Ma di cosa sanno frutti da centinaia di euro? Sono veramente più buoni di quelli che acquistiamo? Queste domande se le è fatte lo scorso giugno anche la giornalista Livia Albeck-Ripka del New York Times. Dall’Asia la tendenza è arrivata anche negli Stati Uniti. Tutti questi frutti hanno due caratteristiche in comune.

La prima è che si tratta di varietà rare, la seconda è che vengono coltivate e presentate al pubblico con una cura fuori dal comune. Un esempio, anche lui noto, è quello di Crown Melon coltivato sempre in Giappone, questa volta a Shizuoka. Oltre 120 euro a frutto. In questo caso però ogni pianta viene potata per permettere a un solo melone di assorbire tutte le sostanze nutritive. Altri frutti possono crescere solo in aree con clima e terreni specifiche.

Alla fine, certo, resta il problema del sapore. Nessuno mette in dubbio che meloni così costosi siano anche buoni ma lo sono in maniera radicalmente diversa rispetto a quelli che troviamo al supermercato? Una risposta la offre David Karp, ricercatore all’Università della California Riverside specializzato in frutta: “Non c’è motivo di spendere 400 dollari per un frutto. Al massimo ha senso spendere qualcosa in più per prendere dell’ottima frutta di stagione”.

Quanto può costare la frutta

L'elenco delle varietà di truffa più costose è lungo. C'è l'ananas PinkGlow, una varietà nata in Costa Rica. Ha una polpa con una sfumatura rosa e una sapore meno acido. Un solo esemplare può arrivare a costare 30 dollari. Ci sono poi le fragole giapponesi della prefettura di Nara. Le varietà possono essere Kotoka, quelle rosse, Awayuki, con un colore rosa, e Pearl White, dalle sfumature bianche. Un sito specializzato in frutta giapponese, Ikigai Fruits, vende un pacchetto di tre scatole con all'interno nove fragole per ogni varietà a 780 dollari. Ogni frutto è incartato singolarmente. Per il mango invece è diventato leggendario il Miyazaki: un singolo mango di questa varietà può costare quasi 100 dollari.