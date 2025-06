Cosa succede al tuo corpo se mangi davvero una mela al giorno

video suggerito

È forse uno dei proverbi più diffusi e antichi di quelli che ancora si usano quotidianamente e non solo in Italia. Ma è proprio vero che "una mela al giorno toglie il medico di torno"? Per avere una risposta soddisfacente è necessario tenere in mente tutti i benefici e le proprietà di questo frutto, uno dei più consumati al mondo: basti pensare che ogni anno ne vengono prodotti più di 100 tonnellate.

Partiamo con il dire che le mele hanno un ottimo profilo nutrizionale, sono ricche di micronutrienti, ma allo stesso tempo non hanno troppe calorie e vantano un basso contenuto di grassi. Questo – spiega il portale di Fondazione Humanitas – le rende adatte all'interno di una dieta bilanciata e sana.

A cosa fanno bene le mele

Concentriamoci sulle proprietà: tra i micronutrienti più vantaggiosi contenuti nelle mele ci sono i flavonoli, composti naturali che fanno parte a loro volta della classe dei flavonoidi che si trovano in diversi frutti, in molte verdure, nel tè verde e nel vino rosso. Svolgono molte funzioni protettive per la salute umana grazie alle loro proprietà antiossidanti e antinfiammatorie: contrastano l'azione dei radicali liberi, contribuendo ad esempio alla salute del sistema cardiocircolatorio e del fegato.

Nelle mele c'è anche un elevato contenuto di polifenoli, come gli antociani, responsabili del colore rosso della buccia di diverse varietà: anche questi hanno un'importante funzione antiossidante, proteggono la salute degli occhi e possono favorire il corretto funzionamento del sistema immunitario.

Gli effetti sui livelli di zucchero nel sangue

Le mele possono aiutare anche a tenere sotto controllo lo zucchero nel sangue grazie alla presenza di una sostanza naturale, la florizina, oltre che al loro elevato contenuto di fibre. Anche queste ultime sono uno dei punti di forza delle mele: da una parte la pectina, una fibra solubile, oltre a migliorare la flora batterica intestinale, riduce il colesterolo cattivo (LDL) e tiene a bada la quantità di zuccheri e grassi che si accumulano nel nostro sangue. Diversi studi hanno confermato che un consumo regolare di mele può ridurre il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 e il colesterolo.

Una mela al giorno toglie il medico di torno?

Ma veniamo alla domanda da cui siamo partiti. Come spiega questo articolo della Bbc, se la sono posta anche alcuni ricercatori nel 2015. Per trovare una risposta hanno condotto un sondaggio su quasi 9.000 persone, alle quali è stato chiesto di indicare tutto quello che mangiavano in una loro giornata tipo. Poi hanno confrontato le informazioni relative al loro consumo di mele con la frequenza con cui andavano dal medico: hanno scoperto che chi mangiava regolarmente mele aveva in effetti probabilità inferiori di avere bisogno del loro medico.

Tuttavia, questi risultati non erano così significativi, in quanto chi consumava più mele aveva anche più probabilità di avere uno stile di vita più sano e uno status socioeconomico e culturale più elevato. Inoltre – come ha spiegato uno degli autori principali, Matthew Davis, professore di Epidemiologia presso la Dartmouth Geisel School of Medicine nel New Hampshire, negli Stati Uniti – andare dal medico non significa stare per forza male, ma anche voler fare una visita di controllo, anche semplicemente per prevenzione.

Da questo studio è emersa però un'altra cosa interessante: chi mangiava regolarmente mele aveva meno probabilità di spendere in farmaci, a prescindere dal livello di istruzione e dalle differenze socioeconomiche. Questo risultato sembra suggerire che le mele possono ridurre il rischio di sviluppare una malattia cronica: forse già che il medico, sarebbe più corretto dire – conclude il ricercatore – che "una mela al giorno toglie il farmacista di torno".