Questi alimenti possono bilanciare gli effetti di un pasto a base di grassi: la scoperta di uno studio Un gruppo di ricercatori dell'Università di Birmingham ha scoperto che una bevanda a base di cacao può proteggere il sistema circolatorio dallo stress prodotto dagli alimenti ad alto contenuto di grassi, grazie alla presenza di flavonoidi. Ecco in quali alimenti sono presenti.

I flavonoidi sono composti naturali noti per le loro proprietà antiossidanti e antinfiammatorie: si trovano naturalmente in molti alimenti e hanno un importante funzione protettiva sul nostro organismo in quanto contrastano l'azione dei radicali liberi, contribuendo ad esempio alla salute dei vasi sanguigni e del fegato.

Non è una novità che tra gli alimenti più ricchi di flavonoidi ci siano il cacao (quindi il cioccolato fondente) e il tè verde, ma un nuovo studio ha fatto emergere qualità inaspettate di questi due alimenti. Nello specifico, un gruppo di ricercatori dell'Università di Birmingham ha scoperto che una bevanda a base di cacao può proteggere il sistema circolatorio dallo stress prodotto da un pasto ad alto contenuto di grassi.

Lo studio

Il gruppo di ricercatori di Birmingham ha preso in esame l'abitudine di mangiare alimenti poco salutari e ricchi di grassi come conseguenza di periodi particolarmente stressanti. Un loro precedente aveva infatti visto che questo tipo di alimenti, anche se consumati episodicamente, può influenzare negativamente la funzione vascolare e quindi l'apporto di ossigeno al cervello. Quasi in modo simmetrico, invece, i flavonoidi hanno un effetto protettivo sui vasi sanguigni. Ad esempio, un recente studio dell'Università Vita-Salute San Raffaele ha confermato gli effetti benefici del cioccolato fondente sui vasi sanguigni all'interno della retina.

"Sappiamo che quando le persone sono stressate, tendono a consumare più spesso cibi ricchi di grassi – hanno spiegato gli autori – in questo studio, volevamo vedere se l'aggiunta di un alimento ad alto contenuto di flavonoidi avrebbe ridotto l'impatto dello stress sul sistema circolatorio”.

Quali sono gli effetti di un pasto ad alto contenuto di grassi

Per verificarlo, i ricercatori hanno reclutato un gruppo di giovani adulti sani e hanno offerto a tutti loro la stessa colazione, ricca di alimenti ad alto contenuto di grassi. Il menu prevedeva due brioche con 10 grammi di burro salato, una fetta e mezza di formaggio cheddar e e 250 ml di latte intero. Ma con una differenza: a una parte dei partecipanti è stata aggiunta una bevanda a base di cacao con alto contenuto di flavonoidi, mentre all'altra una bevanda al cacao lavorata in laboratorio per ridurre la presenza di questi composti.

A tutti i partecipanti è stato chiesto poi, dopo una pausa di otto minuti, di effettuare un test di logica: durante entrambi le fasi, i ricercatori hanno misurato la pressione sanguigna, l'attività cardiovascolare, l'ossigenazione dei tessuti della corteccia prefrontale (PFC) e la funzione vascolare.

Da una parte hanno visto che lo stress mentale causato dall'esercizio di logica dopo il pasto, oltre ad aver in media aumentato la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna, aveva anche ridotto la funzione vascolare fino a 90 minuti dopo l'esercizio.

Perché i flavonoidi sono importanti

Dall'altra, però, i ricercatori hanno anche osservato che nel gruppo che aveva consumato la bevanda ad alto contenuto di flavonoidi, questo alimento aveva contrastato parte del declino della funzione vascolare, anche se non aveva migliorato i livelli ossigenazione nel cervello.

I risultati di questo studio suggeriscono quindi – affermano i ricercatori – che bere o mangiare un alimento ad alto contenuto di flavonoidi può aiutare a contrastare gli effetti di quelle scelte alimentari che mettono sotto stress la funzione vascolare e che vengono consumati in media più frequenti durante periodi stressanti.

I flavonoidi si trovano in diversi alimenti: oltre che nel cacao, altri alimenti ad alto contenuto sono ad esempio il tè verde, i mirtilli, l'uva rossa, le noci. Secondo il Ministero della Salute la dose raccomanda è di 1 grammo al giorno, tuttavia – come raccomandano gli autori dello studio – quando si consumano alcuni di questi alimenti, come il cacao, è importante scegliere prodotti di qualità, poco lavorati e che non prevedano l'aggiunta di zuccheri o grassi extra.