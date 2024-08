Perché le arance vengono vendute nelle reti rosse: c’è un motivo ben preciso e non vi piacerà

video suggerito

A cura di Andrea Centini

Quando ci rechiamo nel reparto di frutta e verdura al supermercato non di rado capita di imbattersi nelle arance confezionate in reti di plastica rosse. Potrebbe sembrare una casualità, ma in realtà quel colore è stato scelto a tavolino dai grossisti dell'ortofrutta per un motivo ben preciso: manipolare la percezione dei consumatori e rendere il prodotto più attraente ai nostri occhi. In parole semplici, sfruttano un'illusione ottica chiamata “Confetti illusion” che influenza il colore di un oggetto in base al contesto in cui si trova. Il nostro cervello lo interpreta così per motivi di convenienza e semplificazione. Poiché le arance di un colore vivido risultano più appetitose e mature, le reti rosse ce le fanno sembrare tali anche se in realtà sono un po' acerbe e verdognole, come fra l'altro è giusto che sia nel periodo che precede la maturazione (tipicamente vengono raccolte la fine dell'autunno e l'inizio dell'inverno).

Il motivo per cui le arance sono confezionate nelle reti rosse è stato spiegato in un nuovo studio ad hoc condotto dal professor Karl R. Gegenfurtner del Dipartimento di Psicologia presso l'Università di Giessen, Germania. Lo scienziato tedesco ha colto la palla al balzo per scrivere il suo articolo dopo aver vissuto una recente e spiacevole esperienza a seguito dell'acquisto di una confezione di arance. Ha spiegato che solitamente si reca al mercato locale della sua città a prendere le arance da spremuta dalla signora Helga, la sua fruttivendola di fiducia. Chiaramente in estate non si trovano arance mature in Germania, ma recandosi in un vicino supermercato a fare la spesa si è accorto della disponibilità di invitanti confezioni di arance rosse. Così ha deciso di acquistarle e portarle a casa. Una volta estratte dalla rete, tuttavia, quel bel colore vivido è sparito e i frutti sono apparsi di un evidente verdastro, dunque erano immaturi. La percezione dello scienziato era stata ingannata dalla Confetti Illusion, ben spiegata dal professor David Novick del Dipartimento di Ingegneria, Formazione e Leadership presso l'Università del Texas a El Paso (Stati Uniti).

La Confetti illusion è una sorta di estensione dell'illusione di Munker-White, in base alla quale il colore percepito di un oggetto viene fortemente influenzato da quelli che lo circondano, in particolar modo da strisce colorate sovrapposte e in primo piano, come mostrano molti esempi di questa affascinante illusione ottica. Il processo mentale è legato al modo in cui il nostro cervello percepisce ed elabora i colori; in pratica, per semplificare e rendere più fluida la visione del mondo circostante tende a uniformare i colori. La visione periferica amplifica ulteriormente questo fenomeno ottico. “La nostra acutezza per le forme è migliore di quella per i colori, il che significa che percepiamo le forme con più dettagli e i colori con meno dettagli”, aveva dichiarato a LiveScience il professor Novick.

Per esemplificare quanto descritto, il professor Gegenfurtner ha creato un'immagine nella quale mostra il colore delle arance all'interno di una rete arancione, di un'arancia singola su sfondo bianco e di una con linee sovrapposte arancioni, la classica “rete” dell'illusione di Munker-White. Nel primo e terzo caso i frutti appaiono maturi, ma in realtà, come evidenzia la foto centrale, le arance sono verdastre e immature. È un ulteriore valido motivo che dovrebbe spingerci ad acquistare solo prodotti di stagione e sfusi sul bancone; ciò non solo evita di essere manipolati, ma contribuisce anche a ridurre la nostra impronta sul consumo di inutile plastica.

L'illusione del colore delle arance. Credit: Karl R. Gegenfurtner / i-Perception

Lo scienziato ha concluso il suo articolo sottolineando che è sufficiente guardarsi intorno all'interno di un supermercato per scoprire che non sono solo le arance a essere confezionate con retine che ne esaltano il colore di base. “È facile vedere che frutta e verdura (ad esempio, limoni, cipolle, zucchine o persino patate) sono solitamente confezionate in retine che sono del colore di esemplari perfetti”, ha chiosato Gegenfurtner. I dettagli della ricerca “Perceptual ripening of oranges” sono stati pubblicati sulla rivista scientifica specializzata i-Perception.