Gigantesco pesce siluro di quasi 3 metri pescato (e poi rilasciato) nel Po: è record del mondo Un pesce siluro di quasi 3 metri è stato pescato nel fiume Po. A catturare il gigantesco animale è stato il pescatore sportivo Alessandro Biancardi, che ha ne condiviso sui social diverse fotografie. Grazie ad esso ha stabilito il nuovo record del mondo per la specie.

A cura di Andrea Centini

Il pesce siluro di quasi 3 metri. Credit: Alessandro Biancardi / Facebook

Un enorme pesce siluro o siluro d'Europa (Silurus glanis) è stato catturato nel fiume Po. L'animale è talmente grande che è stato fissato il nuovo record del mondo per la pesca sportiva a questa specie, battendo il precedente primato di 4 centimetri. Il siluro gigantesco misura infatti ben 285 centimetri, quasi 3 metri. Non a caso in molti lo hanno soprannominato il “mostro”, sebbene tutto sia tranne che un mostro; è solo un pesce d'acqua dolce di grandi dimensioni – in questo caso eccezionali – che vive nei fiumi e nei bacini di diversi Paesi d'Europa.

La specie è originaria dell'Europa orientale, tuttavia è stata introdotta anche altrove, Italia compresa, dove è presente da oltre mezzo secolo. Si tratta dunque di una specie alloctona o “aliena”, che a causa della notevole voracità può causare problemi significativi agli equilibri degli ecosistemi. Per questa ragione in diverse zone vige il divieto di reimmissione in natura dopo la cattura dei pesci siluro. In questo caso specifico il pesce è stato rilasciato nelle acque del Po.

A catturare l'enorme pesce è stato il pescatore sportivo professionista Alessandro Biancardi del team MADCAT. L'animale è stato prelevato dopo circa 45 minuti di strenua lotta in un tratto del Po nell'area di Revere, in provincia di Mantova. L'uomo, che sui profili social si presenta in numerose fotografie in compagnia di esemplari di grandi dimensioni, ha condiviso la sua esperienza sulla pagina Facebook della squadra. Non celando le emozioni, ha descritto “con voce tremante e occhi pieni di gioia” la battaglia col pesce, considerato un vero e proprio sogno dopo 23 anni di “intensa pesca al siluro”.

“In silenzio mi sono avvicinato al primo spot e dopo pochi lanci è arrivato un potente attacco, il pesce è rimasto fermo qualche secondo prima di iniziare un combattimento molto complicato, tra forti correnti e tanti ostacoli sommersi. Riuscii con calma a combattere quello che sentivo essere un pesce preistorico”, ha spiegato il pescatore. “L'ho seguito per 40 interminabili minuti, quando è emerso per la prima volta, ho capito davvero di aver agganciato un mostro, l'adrenalina ha iniziato a pompare forte e la paura di perderlo mi ha quasi mandato nel panico, ero solo di fronte al siluro più grande che avessi mai visto in 23 anni”, ha chiosato Biancardi. Dopo aver fatto spiaggiare l'animale con successo lo ha lasciato legato per fargli recuperare le forze.

La misurazione, avvenuta alla presenza di 10 testimoni ed effettuata con tutti i crismi dell'ufficialità (verrà presentata all'apposita federazione per il record mondiale), come indicato ha toccato i 285 centimetri. È raro che questi pesci superino i 2 metri di lunghezza, ma si dice che in passato siano stati catturati altri esemplari attorno ai 3 metri. Si stima che la specie possa raggiungere anche i 4 metri, ma non ci sono conferme. Il pesce non è stato pesato perché il signor Biancardi temeva di stressarlo troppo, dopo l'intensa battaglia che ha portato alla sua cattura. Così lo ha liberato in acqua, nella speranza che “potesse dare ad un altro pescatore la stessa gioia che ha dato a me”. Ma di sicuro il pesce non vorrà vivere nuovamente questa esperienza traumatica.