Pesce d’Aprile 2023, immagini e Gif divertenti per gli scherzi del primo aprile Il 1° aprile è Pesce d’Aprile, il giorno che in tutto il mondo viene dedicato tradizionalmente agli scherzi. Qui abbiamo raccolto un po’ di immagini e Gif che potete inviare su WhatsApp, Instagram o Facebook per prendere in giro i vostri contatti.

Oggi in tutta Italia si festeggia il Pesce d'Aprile 2023. Le origini non sono note. Ci sono feste dedicate agli scherzi da fare a vicenda e altre feste in cui invece non si mangia pesce in uno specifico giorno dell’anno. Ma non c’è un momento preciso in cui pesci e scherzi si sono fusi insieme per creare il Pesce d’Aprile. In tutto il mondo il 1° aprile vengono fatti scherzi ad amici, parenti e follower ma solo in Italia questa giornata ha una sfumatura ittica.

Per questa occasione abbiamo radunato immagini e Gif divertenti da inviare ad amici e parenti su WhatsApp, Instagram o Facebook per strappare una risata. Scaricarle da smartphone è semplice: basta tenere premuta l’immagine sullo schermo fino a quando non si aprirà un menù a tendina. A questo punto dovrete solo selezionare l’opzione “Scarica”. Se invece ci state leggendo da pc, allora basterà cliccare con il tasto destro del vostro mouse.

Buon Pesce d'Aprile 2023, immagini divertenti da inviare su Whatsapp

Qui trovate una prima selezione di immagini con cui potete augurare un buon Pesce d’Aprile ai vostri contatti. Noi vi forniamo la prima immagine, ma poi ricordatevi: sarete voi a pensare allo scherzo.

Le migliori Gif per gli auguri del primo aprile

Qui invece vi abbiamo lasciato un po’ di Gif. Il formato ormai è ormai ben conosciuto e diffuso su diverse piattaforme. Anche in questo caso il procedimento è semplice: basta scaricare la Gif, salvarla sul telefono e poi inviarla al vostro contatto.