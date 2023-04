Pesce lumaca filmato a 8.336 metri di profondità: è la più estrema di sempre per un pesce Un pesce abissale del genere Pseudoliparis è stato filmato a 8.336 metri di profondità nella fossa oceanica delle Izu-Ogasawara (Giappone). Distrutto di 158 metri il precedente record.

A cura di Andrea Centini

Credit: Minderoo–UWA Deep–Sea Research Center

Gli scienziati hanno filmato un pesce alla profondità più elevata di sempre, ben 8.336 metri. Il record, registrato presso la fossa oceanica delle Izu-Ogasawara (fossa delle Izu-Bonin) sita al largo del Giappone, straccia di 158 metri il precedente primato di 8.178 metri registrato nel 2017 nel cuore della famosa Fossa delle Marianne (Oceano Pacifico). Si tratta dell'abisso più profondo del pianeta e raggiunge circa 10.920 metri sotto il livello del mare (la fossa giapponese si ferma a 10.554 metri).

In entrambi i casi il pesce protagonista è un pesce lumaca del genere Pseudoliparis, un pesce osseo appartenente alla famiglia Liparidae. Di questi pesci ne esistono circa 300 specie, che vivono in diverse tipologia di habitat e profondità; alcuni, tuttavia, si sono adattati a vivere negli ambienti estremi degli abissi, dove la pressione della colonna d'acqua è 800 volte superiore a quella che sperimentiamo noi sulla terraferma. Non a caso hanno sviluppato corpi gelatinosi e hanno perduto la vescica natatoria (piena di gas) per poter sopravvivere.

Il pesce lumaca giapponese è stato filmato da un team di ricerca internazionale guidato da scienziati del Minderoo-UWA Deep Sea Research Centre, un branca dell'Università dell'Australia occidentale specializzata nello studio degli abissi. Al progetto hanno collaborato i ricercatori nipponici dell'Università di Scienze e Tecnologie Marine di Tokyo. Il team guidato dal professor Alan Jamieson ha calato dal lato di una nave da ricerca scientifica ( DSSV Pressure Drop) un telaio dotato di luci e telecamere, in grado di riprendere la vita a profondità estreme. Al telaio sono state collegate alcune esche con crostacei, di cui vanno ghiotti i pesci Pseudoliparis.

Nel breve filmato diffuso da BBC News si vede il piccolo pesce lumaca entrare in scena da sinistra verso destra. La specie non è nota, ma in altri punti meno profondi della fossa oceanica delle Izu-Ogasawara e in quella delle Marianne (non distante) i ricercatori avevano filmato dei Pseudoliparis belyaevi. Alcuni furono catturati e portati in superficie per essere studiati: ad oggi hanno il record di pesci “pescati” alla profondità maggiore in assoluto (8.022 metri).

Come dichiarato alla BBC dallo scienziato australiano, si ritiene che i pesci lumaca osservati attorno agli 8.300 metri sono praticamente al limite massimo in cui possono vivere questi animali. “Se questo record viene battuto, sarebbe solo per piccoli incrementi, potenzialmente solo di pochi metri”, ha affermato l'esperto. Una decina di anni fa aveva preannunciato che i pesci lumaca sarebbero stati trovati in un range compreso tra gli 8.200 e gli 8.400 metri, come poi dimostrato dalle ultime indagini.