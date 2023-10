Eclissi lunare parziale e Luna Piena oggi 28 ottobre 2023: a che ora e dove vederla dall’Italia Nella serata di oggi, sabato 28 ottobre 2023, il cielo sarà impreziosito da una magnifica eclissi di Luna parziale. Il culmine del fenomeno, visibile a occhio nudo da tutta Italia, sarà raggiunto alle 22:14. Ecco tutto quello che c’è da sapere per non perdersi l’evento astronomico.

A cura di Andrea Centini

Eclissi di Luna parziale. Credit: Andrea Centini

Alle 22:14 ora italiana di oggi, sabato 28 ottobre 2023, potremo ammirare nel cielo il culmine di una magnifica eclissi lunare parziale, che sarà perfettamente visibile dall'Italia. Poiché le eclissi di Luna si verificano sempre in concomitanza con la Luna Piena, questa sera l'evento accompagnerà il plenilunio di ottobre, la Luna Piena del Cacciatore. Le eclissi di Luna si verificano quando il sistema composto da Sole, Terra e Luna è sufficientemente allineato da permettere al cono d'ombra proiettato dal pianeta di oscurare almeno una parte del disco lunare. Quando viene oscurato completamente si verifica l'eclissi lunare totale, che dà vita alla famosa “Luna di Sangue” di colore rosso scuro, mentre l'eclissi di Luna penombrale si manifesta quando è solo il cono di penombra a investire il satellite naturale. Tutte le eclissi che coinvolgono la Luna possono essere tranquillamente ammirate a occhio nudo, a differenza di quelle solari che necessitano di appositi occhialini o filtri. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi lo spettacolo di stasera.

A che ora vedere l'eclissi di Luna parziale oggi dall'Italia

Come specificato, il culmine (o fase di centralità) dell'eclissi lunare parziale di oggi si verificherà esattamente alle 22:14 ora italiana. Si tratta del momento in cui si determina il massimo oscuramento del disco lunare, durante il quale risulterà come “morsicato”. Il cono d'ombra proiettato dalla Terra, infatti, si mangerà una piccola porzione della superficie meridionale della Luna, che al culmine resterà oscurata al massimo del 6 percento, come indicato dall'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project (VTP). Ma le eclissi non sono fatte della sola fase centrale, hanno infatti un inizio e una fine (determinati dall'entrata e dall'uscita dal cono di penombra) e in genere hanno una durata complessiva di diverse ore.

Un’eclissi di Luna parziale. Credit: Andrea Centini

Nel caso dell'eclissi lunare del 28 ottobre, come spiegato da Masi, il fenomeno “inizierà alle ore 20:02, quando la Luna si immergerà nella penombra terrestre, mentre alle 21:35 il satellite entrerà nell’ombra della Terra, dando inizio alla fase parziale”. “Il culmine dell’eclissi – prosegue lo scienziato – verrà raggiunto alle 22:14, la parzialità terminerà alle 22:53 con l’uscita della Luna dall’ombra, mentre il fenomeno si concluderà alle ore 00:26 del 29 ottobre, quando la Luna lascerà anche la penombra”. La durata complessiva dell'evento astronomico sarà dunque di circa quattro ore e trenta minuti. Ricordiamo che le eclissi di Luna si verificano solo durante i pleniluni e quando il Sole, la Terra e la Luna sono allineati, in modo più o meno preciso; poiché l'orbita della Luna è inclinata di 5 gradi rispetto al piano dell'orbita terrestre (eclittica), tale allineamento si può verificare solo quando satellite e pianeta si trovano nei punti di incontro orbitale chiamati nodi.

La centralità dell’eclissi. Credit: timeanddate

Meteo permettendo, l'eclissi di Luna parziale del 28 ottobre sarà visibile a occhio nudo da tutta Italia. Come specificato, non saranno necessari strumenti ottici come telescopi o binocoli, anche se possono agevolare la visione del fenomeno. A differenza delle eclissi di Sole, le eclissi lunari non richiedono nemmeno l'impiego di occhialini e filtri solari per proteggerci dai (gravi) danni alla vista, dato che la luminosità della Luna è quella riflessa del Sole (non stiamo guardando direttamente un astro dove avvengono reazioni nucleari). Per chiunque non potesse osservare l'eclissi con i propri occhi, a partire dalle 20:00 sarà trasmessa una diretta streaming del fenomeno sul sito del Virtual Telescope Project, che mostrerà il satellite morsicato mentre si erge sullo splendido paesaggio di Roma.

La Luna Piena del Cacciatore oggi 28 ottobre 2023 con l'eclissi lunare

Le eclissi di Luna si verificano sempre in concomitanza coi pleniluni; il 28 ottobre 2023 a essere coinvolta è la magnifica Luna Piena del Cacciatore. Il suo nome non è strettamente legato alla tradizione dei nativi americani come quelli di molte altre lune piene, ma all'equinozio d'autunno. Si tratta sempre della seconda Luna Piena successiva a questo evento (la prima è la Luna Piena del Raccolto). L'appellativo è comunque un omaggio alla sessione di caccia che i nativi americani conducevano al chiarore di Luna, tra le ultime notti utili prima dell'arrivo della stagione fredda. Era una pratica fondamentale per recuperare scorte e risorse in vista dei rigori invernali.

Simulazione del cielo di sabato 28 ottobre 2023. Credit: Stellarium

La Luna Piena del Cacciatore sorgerà nel cielo orientale attorno alle 18:00 ore di Roma, ma bisognerà attendere un paio di ore prima di vederla entrare nel cono di penombra e più di 3 ore e mezza per iniziare a vedere i primi “morsi” del cono d'ombra della Terra. Durante la notte la Luna Piena del Cacciatore sarà accompagnata dal gigante gassoso Giove, che si troverà a pochi gradi di distanza in basso a sinistra. I due oggetti saranno incastonati tra la costellazione dell'Ariete (in alto), dei Pesci (a destra) e della Balena (in basso). Non molto distante dai due, sempre sulla sinistra, sarà visibile anche l'ammasso stellare aperto delle Pleiadi (o Sette Sorelle), tra i più affascinanti oggetti del profondo cielo.