Cos'è il meraviglioso cappello di stelle sulla Luna di oggi, venerdì 16 febbraio 2024 La sera di venerdì 16 febbraio 2024 la Luna sarà sormontata da un gruppetto di stelle, che le doneranno uno spettacolare "cappello celeste". Ecco di cosa si tratta e a che ora vedere la magnifica congiunzione.

A cura di Andrea Centini

la Luna e le Pleiadi: Credit: Andrea Centini / Stellarium

Poco dopo le 18:00 (ora di Roma) di oggi, venerdì 16 febbraio 2024, potremo ammirare nel cielo una congiunzione astrale straordinaria, una delle più belle del mese (e non solo). La Luna, infatti, sarà sovrastata da un meraviglioso cappello di stelle, che l'accompagnerà sino al suo tramonto, scivolando delicatamente alla sua destra. Si tratta dell'ammasso stellare aperto delle Pleiadi, uno degli oggetti del profondo cielo più affascinanti del firmamento, sito a circa 440 anni luce dalla Terra (e perfettamente visibile a occhio nudo).

A rendere il duetto celeste di oggi così suggestivo sarà la grande vicinanza delle Pleiadi alla compagna della Terra, uno degli incontri più “intimi” degli ultimi anni. La congiunzione astrale, la quinta e penultima del mese come indicato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI), arriva nel giorno seguente di un altro splendido spettacolo, che ha tenuto con gli occhi all'insù tantissimi appassionati: il bacio tra la Luna e Giove. Il gigante gassoso – e pianeta più grande del Sistema Solare – sarà visibile anche questa sera, poco più in basso rispetto ai due protagonisti dell'evento astronomico. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi l'incontro tra la Luna e le Pleiadi.

A che ora vedere l'incontro tra la Luna e le Pleiadi del 16 Febbraio

Come specificato, la congiunzione astrale tra la Luna e l'ammasso stellare aperto delle Pleiadi di venerdì 16 febbraio 2024 avrà inizio poco dopo le 18:00 (ora di Roma), quando il cielo si farà sufficientemente buio permettendo la comparsa del gruppetto di astri sopra il satellite naturale. Il tramonto sulla Capitale si è verificato alle 17:43. Entrambi gli oggetti saranno visibili a Sud Ovest, piuttosto alti nel cielo e abbracciati dalla costellazione del Toro (cui le Pleiadi sono legate). Danzeranno fianco a fianco fino alle 01:30 circa del giorno successivo, sabato 17 febbraio. È interessante notare che le Pleiadi all'inizio della serata si troveranno esattamente sopra la Luna, “spostandosi” lentamente ora dopo ora alla sua destra, fino ad appaiarsi al momento del tramonto. Naturalmente si tratta di un movimento apparente, legato ai moti celesti della Terra.

Il numero e la luminosità delle Pleiadi, formalmente conosciute col nome di M45 (dal celebre catalogo dell'astronomo francese Charles Messier), sono fortemente influenzati dalla qualità del cielo nel quale si fa l'osservazione. Se infatti in una città illuminata si possono vedere 4 o 5 astri della “Chioccetta”, in un cielo molto buio e stellato, privo di inquinamento luminoso come quello di una montagna, a occhio nudo si può arrivare a vederne anche più di dieci. La significativa vicinanza di stasera alla Luna, che riflette la luce del Sole, sicuramente cancellerà le stelle più deboli delle Pleiadi, ma le più brillanti saranno perfettamente visibili. La Luna, fra l'altro, proprio oggi ha raggiunto la Fase di Primo Quarto, esattamente alle 16:01, come indicato dalla UAI.

Le Pleiadi. Credit: Andrea Centini

Come vedere l'incontro tra la Luna e le Pleiadi

Le congiunzioni astrali sono sempre perfettamente visibili a occhio nudo, ma con l'ausilio di uno strumento ottico si possono cogliere dettagli splendidi. Con un telescopio o un buon binocolo, ad esempio, sulla Luna al Primo Quarto è possibile ammirare gli splendidi crateri e le catene montuose, soprattutto quelli a ridosso della linea del terminatore (dove si incontrano luce e oscurità). Anche le Pleiadi regalano un grande spettacolo con gli strumenti ottici, ma il miglior modo per coglierne i dettagli è attraverso la fotografia a lunga posa. Le astrofotografie, infatti, mostrano le straordinarie nebulose a riflessione di colore azzurro che abbracciano le stelle come un delicato velo.