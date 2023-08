Cos’è e come funziona il cerotto antistress che usa Meghan Markle Meghan Markle è stata fotografata dai paparazzi con indosso un curioso adesivo circolare sul polso. Si tratta del cerotto contro lo stress di NuCalm: ecco cos’è e come funziona.

A cura di Andrea Centini

L'attrice e duchessa del Sussex Meghan Markle è stata fotografata durante una passeggiata a Montecito (California) in compagnia di una guardia del corpo. Nulla di particolarmente interessante, se non per due dettagli colti dagli scatti dei paparazzi di Page Six, che hanno incuriosito molto gli appassionati di gossip. Il primo è il costoso cappotto, indossato nonostante la temperatura gradevole (compresa tra i 18 e i 22° C); il secondo, oggetto di questo articolo, è un cerotto circolare appiccicato alla base del polso sinistro. Si tratta di un dispositivo antistress piuttosto in voga tra atleti e vip, soprattutto negli Stati Uniti. Ecco cos'è e come funziona.

Il cerotto antistress di NuCalm, come indicato sul sito dell'azienda, è un dispositivo progettato per ridurre lo stress e favorire il rilassamento attraverso la stimolazione elettromagnetica, che replica la segnalazione di determinati neurotrasmettitori inibitori (principalmente il GABA, acido gamma-aminobutirrico). In parole semplici, grazie agli impulsi che emette il "disco di biomodulazione e risonanza", si punta a ripristinare l'equilibrio tra il sistema nervoso simpatico, legato alla risposta di “combatti o fuggi”, e quella del sistema nervoso parasimpatico, associato invece ad altre funzioni vitali come il sonno, la digestione e la respirazione. Ciascun disco antistress, dal costo di pochi dollari, può essere indossato per 24 ore. L'azienda spiega che attraverso il trattamento si ottiene un “rapido ritorno a uno stato funzionale (capacità motorie, attenzione e piena cognizione) senza effetti persistenti o letargia mentale”. I dischi vengono realizzati "imprimendo una ricetta di frequenza caratteristica all'interno di una bobina di Tesla su un oscillatore multionda Lakhovksy a sei strati".

Il supporto dei cerotti può essere associato a un abbonamento mensile ad alcuni canali audio, che trasmettono suoni rilassanti con determinate frequenze. Bastano le cuffie e un'applicazione per smartphone per ascoltarli. In base alla frequenza degli impulsi impartiti, la società spiega che si possono ottenere effetti differente. Sul portale viene indicato che tra 4Hz e 0.5Hz viene agevolato il sonno profondo, “sano, ristoratore e senza utilizzo di farmaci”; tra 12Hz e 4Hz si attiva invece il profilo “Rescue”, per essere più reattivi contro i fattori di stress "e andare oltre la paura, l'ansia e la depressione". Alla stessa frequenza si favorisce il “Pisolino” , contro il sonno scarso e il jet lag, mentre tra 12Hz e 7.83Hz si attiva lo “Stato di Flusso” che calma la mente, rilassa e favorisce le intuizione creative e l'ispirazione, sempre secondo NuCalm. L'azienda spiega che il principio di funzionamento è “sostenuto da oltre 30 anni di neuroscienze brevettate e clinicamente testate e considerato affidabile dall'esercito americano, dall'FBI, da medici, piloti e atleti professionisti dal 2009”.

L'efficacia del cerotto antistress indossato da Meghan Markle è stata “dimostrata” durante una diretta da Hollywood del presentatore di ITV Ross King. L'uomo, come riportato dal DailyMail, ha riferito di essersi sentito “molto calmo” dopo aver indossato il cerotto davanti ai telespettatori per alcuni minuti (ma in molti non gli hanno creduto). In passato anche l'attrice Gwyneth Paltrow aveva affermato di indossare questo cerotto, così come altri vip, tra i quali la conduttrice Brooke Burke e l'ex campione di hockey su ghiaccio Jonathan Toews.

Nonostante la promozione dei personaggi famosi, il “medico della TV” Amir Khan, conosciuto per i suoi interventi proprio durante gli show televisivi come Lorraine, ha spiegato che il cerotto non è supportato dalla ricerca scientifica a lungo termine. Il medico, come riportato dal DailyMail, ha affermato che va bene usarlo “fintanto che non danneggia nessuno o non ritarda il trattamento da "farmaci basati sull'evidenza”. “Se Meghan sente che sta funzionando, allora va bene, ma non dovrebbe essere usato come trattamento ritardato”, ha chiosato l'esperto. In caso di stress, ansia, depressione, disturbi del sonno e altre problematiche, il consiglio è sempre lo stesso: contattare al più presto uno specialista che saprà indicarci il miglior percorso terapeutico per il nostro problema.