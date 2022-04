Cosa sono i lanciamissili Stormer, la “migliore arma” nelle mani di Zelensky Inviati dal Regno Unito in Ucraina, sono veicoli corazzati da 13 tonnellate equipaggiati con missili Starstreak in grado di abbattere jet ed elicotteri a bassa quota.

A cura di Valeria Aiello

Il Regno Unito è pronto inviare in Ucraina il lanciamissili ad alta tecnologia Stormer, un tipo di veicolo corazzato da 13 tonnellate che potrebbe rivelarsi decisivo per le sorti del conflitto che infuria nel Paese. Di fabbricazione britannica, gli Stormer necessitano soltanto di tre persone per l’equipaggio – un conducente, un comandante e un artigliere – e possono essere equipaggiati con missili Starstreak, tra le armi più efficaci e versatili per difendersi dai bombardamenti aerei. Secondo gli esperti si tratta del “miglior kit” mai inviato da qualsiasi potenza occidentale in Ucraina, che può essere caricato su aerei da trasporto C-17 e portato in guerra in pochi giorni. Ma cosa sono e come funzionano i lanciamissili Stormer?

Cosa sono i lanciamissili Stormer

Il lanciamissili Stormer, noto anche come Stormer HVM (High Velocity Missile, missile ad alta velocità), è un moderno veicolo militare prodotto dalla società britannica Alvis Vickers, ora parte della BAE Systems Land & Armaments, per la difesa aerea a corto raggio. Il suo sviluppo è basato sulla famiglia di mezzi da combattimento CVR(T) – Scorpion, Scimitar, Spartan, ecc… – sebbene sia essenzialmente la versione più grande e modernizzata, con una ruota da strada extra su ciascun lato, di questi veicoli corazzati.

Altamente mobili e trasportabili per via aerea, gli Stormer possono essere equipaggiati con il sistema missilistico terra-aria Starstreak e raggiungere la velocità di 80 chilometri orari. “Si tratta di un veicolo da combattimento estremamente efficace, che infliggerà gravi danni a qualsiasi tentativo di attacco a bassa quota da parte dell’aviazione di Putin – ha dichiarato a The Sun il colonnello Richard Kemp, ex comandante delle truppe britanniche in Afghanistan – . La combinazione Stormer/Starstreak sarà un enorme impulso alla capacità di combattimento dell’Ucraina”.

Perché gli Stormer sono la "migliore arma" per l'Ucraina

Come detto, gli Stormer lanciano missili Starstreak, considerati l’arma più veloce a corto raggio (3-4 volte la velocità del suono) in grado di sferrare più colpi ai propri bersagli. Il loro dispiegamento, unitamente agli oltre 120 mezzi di trasporto già promessi, segnerà dunque un aumento significativo delle armi pesanti fornite dalla Gran Bretagna, integrando l’arsenale di armi a spalla con veicoli con capacità antiaerea.

“Questa notizia farà arrabbiare Mosca, che sta già minacciando ritorsioni contro l’Occidente, in particolare contro il Regno Unito, per la fornitura di armi – ha aggiunto Kemp – . A meno che Putin non desideri iniziare una guerra con la Nato, non può attaccare le forniture di armi prima che entrino in Ucraina. Tuttavia, potrebbe effettuare attacchi informatici, sabotaggi, omicidi o altri attacchi segreti, per i quali i suoi servizi di intelligence hanno dimostrato capacità, anche nel Regno Unito”.

Secondo il dottor Alan Mendoza, del think tank sulla sicurezza della Henry Jackson Society di Londra, gli Stormer “sono il miglior kit mai inviato in Ucraina, che farà tremare l’aviazione russa”. Il Regno Unito “sta avvisando Putin che l’aggressione russa, i crimini di guerra e gli attacchi missilistici non saranno più tollerati”.

Il peso di questi veicoli (13 tonnellate) e la bassa pressione esercitata sul suolo, rende gli Stormer “ideali per attraversare il terreno umido in Ucraina questo e il prossimo mese” ha spiegato l’analista britannico Nicholas Drummond, riferendosi alla rasputica, il periodo dell’anno in cui le strade sterrate dell’Ucraina possono diventare completamente impraticabili e difficili da attraversare a causa del disgelo, che trasforma interi territori in paludi fangose. Secondo Robin Hearn, comandante del distaccamento Stormer, questi veicoli sono particolarmente “facili” da guidare e comandare. “E se hai un equipaggio decente, ci vuole circa un minuto per utilizzare il sistema d’arma”.