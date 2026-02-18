Migliori lavasciuga: classifica e guida all’acquisto

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le lavasciuga sono elettrodomestici salva spazio che hanno la duplice funzione di lavaggio e asciugatura degli indumenti. Rappresentano la soluzione più comoda per chi non può ritagliare in casa una zona lavanderia con lavatrice e asciugatrice, ma può anche essere utile quando la propria abitazione non dispone di un balcone dove stendere il bucato.

Acquistare le migliori lavasciuga conviene quando il nucleo famigliare è piccolo e si vuole risparmiare tempo. Naturalmente siamo molto lontani dalle prestazioni fornite dalle lavatrici e dalle asciugatrici e i consumi energetici sono solitamente più dispendiosi, ma i modelli dei produttori esperti nel settore, come Miele, Bosch e Samsung, incrementano tecnologie intelligenti per ridurre questa distanza.

A questo punto la scelta di una soluzione 2 in 1 che possa soddisfare le proprie esigenze risulta molto difficile. Per tale ragione abbiamo raccolto le migliori lavasciuga del 2026 tra le marche più affidabili in commercio, cercando di soddisfare ogni tipo di esigenza e di budget, da chi cerca una soluzione slim per piccoli carichi a chi desidera una lavasciuga più evoluta, silenziosa e di un'alta classe energetica.

Come scegliere la migliore lavasciuga

Abbiamo visto che la lavasciuga non rappresenta sempre la scelta più conveniente, ma spesso risulta essere una soluzione quasi obbligata. Dunque, prima di acquistare questo elettrodomestico bisogna valutare alcuni elementi chiave.

Le migliori marche di lavasciuga

Come per ogni dispositivo elettronico, soprattutto se caratterizzato da una tecnologia particolare, la mossa più sensata è di affidarsi alle migliori marche di lavasciuga sul mercato. I produttori specializzati in questi elettrodomestici, ad esempio Miele, Bosch, Samsung, Haier e LG introducono nei loro modelli tecnologie intelligenti capaci di migliorare l’efficienza di pulizia, cercando di ridurre al minimo i consumi.

Dimensioni

In commercio trovate modelli di diverse dimensioni. Le lavasciuga slim sono soluzioni salva spazio, molto comode per chi dispone di pochi metri quadri, ma hanno una capacità di carico limitata. Ci sono poi modelli di dimensioni standard (80 x 60 x 60 cm) e lavasciuga progettate per essere installate ad incasso in un mobile, nascondendo l’ingombro.

Capacità di carico

Dalle dimensioni deriva anche la capacità di carico, cioè la quantità di capi d’abbigliamento che la lavasciuga può ospitare. Nei modelli standard questo valore può raggiungere fino a 14 kg, mentre negli slim può variare tra 6 kg e 8 kg. Siccome il processo di asciugatura richiede una certo volume disponibile, la capacità di carico per questa funzione è sempre ridotta rispetto a quella indicata per il lavaggio.

Tipologia di asciugatura

Sul piano tecnico, un aspetto rilevante è la tipologia di asciugatura. Le lavasciuga a pompa di calore lavorano a temperature più basse, in modo da preservare la qualità del tessuto, e hanno generalmente consumi minori. Le lavasciuga a condensazione, al contrario, funzionano con una resistenza elettrica che scalda l’aria, asciugando gli indumenti in maniera più rapida, ma consumando di più. La scelta tra le due tipologie dipende naturalmente dalle vostre esigenze.

Consumo energetico

Svolgendo due mansioni a un tempo, le lavasciuga possono consumare molta energia, aumentando inevitabilmente le spese in bolletta. Il consiglio migliore è di scegliere una lavasciuga che abbia una buona classe energetica sia per il lavaggio che per le funzioni combinate, controllando la scala da A a G della nuova etichetta energetica europea, entrata in vigore nel 2021.

Programmi e funzioni

Le lavasciuga offrono molteplici programmi di lavaggio e asciugatura per diverse tipologie di tessuto. Ad esempio, alcuni modelli sono dotati della funzione di lavaggio a vapore, pensata per il trattamento dei capi più delicati. Altre funzioni interessanti sono la connettività WiFi, che vi consente di controllare la lavasciuga tramite smarpthone o con la voce, e sistemi basati sull'AI per ridurre i consumi e ottimizzare i cicli.

Prezzo

In commercio ci sono modelli per ogni tasca. Le lavasciuga economiche hanno un prezzo compreso tra i 300 euro e i 500 euro, mentre i modelli top di gamma possono superare anche i 100 euro.

Le migliori lavasciuga del 2026

Nella nostra selezione abbiamo raccolto le 8 migliori lavasciuga del momento, basandoci sull'affidabilità delle loro marche e sulle loro caratteristiche tecniche. Non abbiamo dimenticato di considerare le vostre esigenze in termini di budget e di spazio, proponendo prodotti di qualità per ogni tasca.

Bosch Serie 8 WDU8H541IT

La più silenziosa

Con il suo motore EcoSilence Drive, la lavasciuga Bosch Sere 8 WDU8H541IT produce una rumorosità di soli 70 decibel, posizionandosi tra i modelli più silenziosi del mercato. Può lavare e asciugare perfettamente un carico di 6 kg, grazie alla tecnologia AutoDry che rileva costantemente i modelli di umidità degli indumenti per capire quando sono completamente pronti. Se avete bisogno soltanto della funzione lavaggio è possibile caricare fino a 10 kg nel cestello. Selezionando il ciclo HygieneCare potete disporre di un trattamento specifico per i tessuti delicati, il quale prevede una fase preliminare in cui i capi asciutti vengono riscaldati a 65° C, per eliminare correttamente germi e batteri, e un successivo step di lavaggio con acqua fredda. L'elettrodomestico può essere collegato allo smartphone tramite connessione WiFi, in modo che possiate gestire i programmi dall'app dedicata HomeConnect.

Classe di efficienza energetica: D

Capacità di carico: 10+6 kg

Dimensioni: 59.8L x 84.8H x 61.6P cm

Pro: la lavasciuga ha un programma rapido che consente di ottenere lavaggio e asciugatura in soli 60 min per capi più resistenti.

Contro: alcuni utenti lamentano che solo alcuni programmi consentano di utilizzare la massima capacità di carico.

Samsung Bespoke AI Laundry Combo

La migliore a pompa di calore

Doppia classe A e funzionalità smart che rendono il lavaggio semplice e intuitivo. La lavasciuga Samsung Bespoke AI Laundry Combo è un'eccellenza sul mercato, un modello di fascia alta che sfrutta una tecnologia a pompa di calore Super Speed in modo da ottenere un bucato asciutto in poco tempo e risparmiando il 70% dell'energia tradizionalmente impiegata. Come se non bastasse, l'intelligenza artificiale offre ulteriori funzioni per ridurre i consumi in fase di lavaggio e di asciugatura, e consiglia i cicli e i programmi in base alle vostre abitudini di utilizzo. La lavasciuga rileva il peso del carico introdotto nel cestello e dosa automaticamente il detersivo e l'ammorbidente. È dotata di un display LCD, attraverso il quale gestire tutte le impostazioni, di connettività WiFi e Bluetooth, utili per associarla ad un assistente vocale intelligente, e della funzione di lavaggio a vapore.

Classe di efficienza energetica: A

Capacità di carico: 18+11 kg

Dimensioni: 68.6L x 111H x 87.5P cm

Pro: una lavasciuga dalla grande capacità di carico che offre un servizio di alta qualità e riduce al minimo i consumi energetici.

Contro: secondo alcuni utenti, i cicli di lavaggio possono risultare lunghi rispetto alla media.

Candy Smart CSWS4852DW3/1-11

La più economica

Una soluzione economica che include alcune funzionalità dei modelli più avanzati. Infatti, la lavasciuga Candy Smart è dotata di sistemi intelligenti che consentono di migliorare l'esperienza di lavaggio quotidiano semplicemente collegandola allo smartphone. La funzione di partenza ritardata evita che vi preoccupiate di togliere il bucato dal cestello o che si formino cattivi odori, perché permette di programmare l'avvio del ciclo fino a 24 ore dopo. Inoltre, tra i suoi 16 programmi, Candy propone 4 cicli rapidi per un servizio completo in meno di 60 min. Ha una velocità di centrifuga fino a 1400 giri/min e una classe di efficienza energetica E per il lavoro combinato.

Classe di efficienza energetica: E

Capacità di carico: 8+5 kg

Dimensioni: 60L x 85H x 53P cm

Pro: una lavasciuga con un prezzo molto accessibile, ma in grado di offrire funzionalità intelligenti.

Contro: il prodotto potrebbe non essere molto silenzioso a causa della sua rumorosità centrifuga di 79 db

Hisense WD5I8043BWF

La migliore per rapporto qualità-prezzo

Scorrendo sul display TFT iPlau da 3.55″ della lavasciuga Hisense WD5I8043BWF potete accedere a diversi programmi e funzioni intelligenti. Ad esempio, potete selezionare il ciclo di lavaggio rapido, che assicura un lavaggio efficace in soli 38 min per un carico di 5 kg, oppure impostare Pet Care per rimuovere i peli più ostinati dei vostri animali domestici dagli indumenti. C'è anche un programma dedicato alla pulizia di nove tipi di macchie, come quelle procurate dal vino, dall'erba e dall'olio. La classe energetica è A per il lavaggio e lo standard D per l'azione combinata, mentre la velocità centrifuga massima può raggiungere i 1400 giri/min. Il maxi cestello ha misure estendibili da 50.6 cm a 53.6 cm in modo che possiate sfruttare più capacità in spazi molto ridotti. Non mancano le funzioni antipiega e di lavaggio a vapore.

Classe di efficienza energetica: D

Capacità di carico: 8+5 kg

Dimensioni: 59.5L x 84.5H x 47P cm

Pro: una lavasciuga semplice da utilizzare anche da remoto grazie alla connettività WiFi e contraddistinta da un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Contro: il lavaggio a pieno carico può richiede tempi abbastanza lunghi.

LG AI DD Serie R7

La più smart

Una lavasciuga che sfrutta appieno tutte le potenzialità dell'AI. Il modello smart LG AI DD Serie R7 non rileva soltanto il peso degli indumenti aggiunti nel cestello, ma ne individua anche la tipologia di tessuto e programma movimenti specifici per il lavaggio, scegliendo tra 22.000 combinazioni. Potete scegliere tra le due modalità Eco e Turbo, a seconda che vogliate ottimizzare i consumi o risparmiare tempo. La tecnologia TurboWash 360 utilizza 4 getti spruzzati da diverse direzioni, in modo da assicurare un lavaggio efficace con meno quantità di acqua in soli 39 min. La lavasciuga ha una velocità centrifuga massima di 1400 giri/min e la funzione di lavaggio a vapore per rimuovere quasi completamente germi e batteri dai capi. Scaricando l'app LG ThinkQ e connettendo l'elettrodomestico alla rete WiFi, potete gestire i programmi da remoto o con la voce.

Classe di efficienza energetica: D

Capacità di carico: 11+6 kg

Dimensioni: 60L x 85H x 56.5P cm

Pro: un modello intelligente che può riconoscere i tessuti dei vostri capi d'abbigliamento e modulare i movimenti ottimali per lavarli efficacemente.

Contro: l'elettrodomestico può manifestare vibrazioni quando lavora a pieno carico.

Haier I-Pro Serie 7

La migliore slim

Il design slim elegante della lavasciuga Heier I Pro Serie 7 integra il motore Direct Motion, progettato per durare il più a lungo possibile. Questo componente rimuove la cinghia e si lega direttamente al cestello, riducendo il rumore delle vibrazioni e garantendo un funzionamento molto silenzioso. La lavasciuga dispone di 14 programmi di pulizia, tra i quali figura I-Refresh che utilizza micro vapori per eliminare i cattivi odori e diminuire le pieghe sui capi di abbigliamento senza acqua e detersivo. Al suo interno ospita un cestello costituito da morbidi cuscinetti per salvaguardare i tessuti più delicati e un sensore intelligente che rileva il peso del carico per ottimizzare il consumo di acqua e la durata del ciclo. La velocità centrifuga raggiunge i 1400 giri/min e consente di lavare via 16 tipi di macchie.

Classe di efficienza energetica: D

Capacità di carico: 8+5 kg

Dimensioni: 59.5L x 85H x 56P cm

Pro: gli utenti apprezzano la silenziosità del prodotto, la qualità e il rapporto qualità-prezzo.

Contro: molti utenti hanno lamentato la difficoltà del manuale, concludendo di non poter utilizzare al meglio tutte le funzioni del prodotto.

Electrolux EW7W2106G

Per chi cerca una capacità di carico da 10 kg

Consigliata per chi ha bisogno di una capacità di carico maggiori di una slim, ma senza superare i limiti dei propri spazi, la lavasciuga Electrolux EW7W2106G integra un cestello progettato per contenere 10 kg. Parliamo di un modello che assicura cicli di lavaggio molto rapidi, grazie al programma OneGo 20/60 che mette a scelta tra un servizio completo in un ora o solo lavaggio per pochi capi in 20 min. Inoltre, la tecnologia SensiCare+ individua il peso del carico e regola le impostazioni per consumare meno acqua ed energia. In termini efficienza energetica, il livello è standard, ossia classe D per il lavoro combinato e classe A per il lavaggio. La velocità massima della lavasciuga è di 1551 giri/min, maggiore rispetto ai livelli tradizionali, ma bisogna fare attenzioni sui tessuti delicati. Proprio a questo proposito, il cestello è costituito da morbidi cuscinetti rialzati che consentono agli indumenti di scivolare dolcemente, senza bruschi impatti.

Classe di efficienza energetica: D

Capacità di carico: 10+6 kg

Dimensioni: 59.7l x 63.6H x 84.7 cm

Pro: il prodotto aggiunge un programma di lavaggio a vapore per i capi delicati in soli 25 min.

Contro: alcuni utenti ritengono che i programmi possano risultare un po' rigidi, senza grandi libertà di personalizzazione.

Candy Smart CBD 485D1E/1-S

La migliore da incasso

Le lavasciuga da incasso sono una buona soluzione per nascondere l'ingombro all'interno di un mobile della cucina o del bagno. Tra i migliori con questo tipo di installazione compare il modello Candy Smart Inverter CBDO485TWME/1-S che offre quattro programmi per cicli rapidi da meno di 60 min, perfetti per bucati quotidiani. Possiede anche una modalità specifica per il trattamento dei capi in lana, il quale sfrutta un meccanismo di leggere vibrazioni in modo da simulare la delicatezza di un lavaggio a mano. Il cestello integra alcuni sensori capaci di rilevare il peso del carico, un sistema che consente alla lavasciuga di regolare automaticamente l'utilizzo di acqua e di energia, riducendo di conseguenza i consumi. È possibile programmare il ciclo fino a 24 ore dopo l'inserimento del bucato e rimuovere i batteri e lo sporco ostinato dalla biancheria con il programma di igiene profonda a 60°. La lavasciuga ha una velocità di centrifuga massima pari a 1400 giri/min.

Classe di efficienza energetica: D

Capacità di carico: 8+5 kg

Dimensioni: 60L x 82H x 53P cm

Pro: design progettato per essere incassato in un mobile in modo da nascondere l'ingombro. Le quattro modalità a ciclo rapido consentono di risparmiare molto tempo.

Contro: fori della maschera e del pannello decorativo potrebbero non combaciare perfettamente durante l'installazione.