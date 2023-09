Cosa possono essere i “cadaveri alieni” presentati in Messico sotto giuramento Durante una conferenza innanzi a rappresentanti del parlamento messicano sono stati presentati i corpi mummificati di due “esseri non umani” dall’aspetto antropomorfo. I presunti “cadaveri alieni” sarebbero stati trovati nel 2017 in una miniera di Cusco (Perù) e avrebbero mille anni. Ecco di cosa potrebbe trattarsi.

A cura di Andrea Centini

Uno dei due "cadaveri non umani", credit. Screenshot Youtube

Presso il palazzo legislativo di San Lazaro, a Città del Messico, si è tenuta una conferenza che molto probabilmente resterà a lungo impressa nella memoria degli appassionati di alieni e UFO, o meglio, di UAP (Fenomeni Aerei non Identificati), come vengono formalmente chiamati oggi dagli esperti. Il giornalista e noto ufologo Jamie Maussan ha infatti presentato al Congresso dell'Unione – il parlamento del Messico – due presunti “cadaveri non umani” dalle sembianze antropomorfe, tra lo stupore e lo scetticismo dei presenti, conditi da un po' di preoccupazione. Il tutto è avvenuto sotto giuramento, innanzi a membri del governo locale, funzionari provenienti da diversi Paesi, scienziati e invitati speciali. Fra essi anche Ryan Graves, direttore esecutivo di Americans for Safe Aerospace ed ex pilota della Marina americana, che durante il suo intervento ha messo in guardia sui pericoli alla sicurezza nazionale rappresentati dagli UAP. Insomma, un evento ufficiale in piena regola, e non una losca conferenza nel retrobottega di qualche locale sperduto con una platea di fanatici e complottisti.

I due corpi “non umani” presentati da Maussan erano adagiati supini all'interno di due grandi teche, dalle quali era possibile osservarne le caratteristiche anatomiche. Tra quelle più interessanti figurano mani con tre dita allungate; cranio oblungo con una faccia schiacciata, molto somigliante a quello di E.T. l'extraterrestre; e collo apparentemente retrattile, come quello degli uccelli. Le dimensioni sono quelle di un bambino. Il giornalista ha dichiarato che i due corpi sono stati recuperati nel 2017 a Cusco, in Perù, aggiungendo che gli esseri “non sono trovati nel relitto di un UFO, ma nelle miniere di diatomee (alghe) e successivamente sono stati fossilizzati”. Maussan ha aggiunto che "non fanno parte della nostra evoluzione terrestre" e che dunque non siamo soli nell'Universo. I dettagli peculiari della loro anatomia lo conformerebbero, del resto. Per suffragare le sue parole ha affermato che i due corpi sono stati analizzati da scienziati l'Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM) e sottoposti alla datazione al radiocarbonio, che li farebbero risalire a circa un migliaio di anni fa.

Esperti hanno presentato sotto giuramento delle radiografie ai raggi X, sottolineando che uno dei due aveva all'interno delle “uova”. Inoltre entrambi avrebbero avuto impianti realizzati con metalli molto rari, alla stregua dell'osmio, che in natura si trova in lega col platino. Il suo ossido è estremamente tossico e per questo non è un elemento chimico che si utilizza nella forma pura. Maussan ha anche aggiunto che le analisi genetiche sul DNA prelevato dai due corpi indicano che oltre il 30 percento è di origine sconosciuta. “Questa è la prima volta che la vita extraterrestre viene presentata in questa forma e penso che ci sia una chiara dimostrazione che abbiamo a che fare con esemplari non umani che non sono imparentati con nessun’altra specie nel nostro mondo”, ha chiosato l'ufologo nella sua accorata udienza. Ha anche affermato che se siano alieni o no, non lo sappiamo, "ma erano intelligenti e vivevano con noi", pertanto "dovrebbero riscrivere la storia".

Vista la formalità dell'occasione, il giuramento e la caratura dei presenti, verrebbe da pensare che il signor Maussan abbia realmente presentato dei corpi di creature non umane, un mistero in grado di far sobbalzare l'intera comunità scientifica. Ma se ciò non è accaduto è perché ci sono molti (troppi) dettagli che non tornano per credere fino in fondo a tutto questo. Innanzitutto, non ci sono pubblicazioni scientifiche a sostegno di quello che ha detto durante il suo intervento, men che meno sottoposte a revisione paritaria. C'è solo un articolo sul suo sito web, che ovviamente lascia il tempo che trova in termini di autorevolezza. Al di là di questo, i due corpi mummificati mancano di molte di quelle caratteristiche che aiuterebbero a capire il funzionamento dell'organismo. Ad esempio organi interni, tessuti e sistema nervoso. Anche alcune importanti articolazioni risultano mancare. Potrebbero essere dei lavori in plastica o gesso molto raffinati, ma anche mummie di animali o umane manipolate per dar loro un aspetto alieno. Le tre dita non hanno alcun riscontro nell'evoluzione degli ominidi e probabilmente se le avessimo avute non saremmo nemmeno diventati così intelligenti (il pollice opponibile fa una grande differenza). Anche il collo apparentemente da “uccello” lascia molti dubbi sull'utilità evolutiva. Il cranio allungato ricorda i trattamenti mostruosi di alcune culture del passato, ma la faccia schiacciata che ricorda quella di E.T (e con la bocca a pesce) sembrano più figli della fantasia – plagiata da Hollywood – che di un vantaggio darwiniano.

Ricordiamo infine che l'ufologo in passato aveva fatto affermazioni ardite su presunte scoperte che successivamente sono state ampiamente smentite. Spesso il suo nome è balzato sui siti di debunking e anti bufale. Tra le storie più clamorose quella di altre cinque mummie trovate sempre in Perù, rilevatesi poi dei bambini. Nonostante i dubbi e le perplessità del caso, i membri del Congresso sono rimasti colpiti da quanto mostrato dall'uomo e per questo hanno affermato che si dovrà continuare a parlare dell'argomento per venirne compiutamente a capo.