Come difendersi dal caldo record: i consigli del Ministero della Salute per proteggersi al meglio L’ondata di caldo record di questi giorni, accompagnata da alti tassi di umidità, può mettere a rischio la salute delle persone, specialmente dei più fragili. Ecco come difendersi e prevenire le conseguenze negative del caldo.

A cura di Valeria Aiello

Afa asfissiante e temperature roventi fanno boccheggiare l’Italia, con picchi che superano i 40 °C in molte regioni, inviti alla popolazione a non uscire di casa nelle ore più calde e raccomandazioni sul giusto apporto di acqua e sali minerali durante la giornata. Il bollino rosso è scattato per molte città, dove gli esperti prevedono che verranno superati i record storici: colpa dell’anticiclone nord-africano che con la sua massa d’aria calda e molto umida tiene sotto scacco non solo l’Italia ma anche Spagna, Grecia, sud della Francia e Balcani, impedendo alle correnti più fresche di entrare.

Questa ondata di caldo record ci farà compagnia ancora per qualche giorno, per cui sarà importante continuare a prestare attenzione alle sue conseguenze negative sulla salute. Per aiutare i cittadini a difendersi da tali condizioni, il Ministero della Salute ha stilato un elenco di dieci consigli da seguire per proteggersi dal caldo ed evitare di essere vittime di un colpo di calore: si tratta di semplici regole comportamentali in grado di “limitare l’esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo, evitare la disidratazione e ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli)” spiega il Ministero. Ecco il decalogo.