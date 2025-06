video suggerito

Caldo record anche in Alaska, per la prima volta scatta l’allerta meteo: rischio inondazioni da ghiacciai Un’ondata di caldo anomalo, con temperature che hanno raggiunto i 30 °C, ha fatto scattare la prima l’allerta meteo per il caldo in Alaska: si temono inondazioni in diverse aree dello Stato, in particolare lungo il North Slope, dove il rapido scioglimento dei ghiacciai potrebbe causare l’esondazione di fiumi e torrenti. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Aiello

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le temperature (in gradi Fahrenheit) previste in Alaska / Credit: NOAA

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Cambiamenti climatici ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Caldo record per il mese di giugno anche in Alaska, dove per la prima volta nella storia dello Stato americano, gli uffici del National Weather Service hanno emesso un’allerta meteo per il caldo: il primo avviso, diramato il 12 giugno, è stato seguito da un avviso aggiornato il 16 giugno per “temperature elevate, tra i 29 e 31 °C, nelle regioni interne dell’Alaska centrale e orientale, inclusi i comprensori delle città di Tanana, Fairbanks, Fort Yukon ed Eagle”.

L’allerta meteo per il caldo è stata integrata da un altro avviso che ha messo in guardia dal rischio inondazioni, per il rapido scioglimento di nevi e ghiacciai che “potrebbe causare l’esondazione di fiumi e torrenti”. L’allerta resterà in vigore fino alla metà di questa settimana in diverse zone dell’Alaska, in particolare nell’area di North Slope, dove “l’accesso alle strade, le piste di atterraggio e le infrastrutture basse potrebbe essere interessato dalle inondazioni”.

Ondata di caldo record anche in Alaska

Anche se, alle nostre latitudini, temperature che raggiungono i 30 °C possono sembrare poco allarmanti, sono particolarmente preoccupanti in zone abituate al freddo estremo come l’Alaska. “Ogni luogo è costruito per il suo clima – ha spiegato Brian Brettschneider, climatologo della sede centrale dell’NWS per l'Alaska – . Le case in Alaska sono costruite per trattenere il calore e non hanno l’aria condizionata”.

Pur essendo ancora “molto fredda” per gran parte dell’anno, l’Alaska si sta riscaldando dalle due alle tre volte più velocemente della media globale, con un aumento delle temperature di 1,67 °C negli ultimi 60 anni. Nel 2024 che, su scala globale è stato l’anno più caldo mai registrato, le temperature medie in Alaska sono state superiori alla media, ma non da record: l’oscillazione rispetto al periodo 1991-2020 è stata di 0,9 °C, con incrementi più elevati nella regione di North Slope. Il mese di giugno ha fatto registrate una massima di 25,7 °C, superando i 30 °C solo nel mese di agosto.