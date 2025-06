video suggerito

Bere dalle due alle tre tazzine di caffè al giorno aiuta le donne a mantenersi in salute Lo afferma un nuovo studio presentato al congresso annuale dell'American Society for Nutrition a Orlando, in Florida: le donne che ne consumano abitualmente due o tre tazzine al giorno hanno maggiori probabilità di raggiungere un'età avanzata libere da gravi malattie croniche e con una buona salute cognitiva, fisica e mentale.

A cura di Valeria Aiello

Bere dalle due alle tre tazzine di caffè al giorno ha un impatto positivo sulla salute, in particolare tra le donne che, quando consumano la bevanda all’interno dei normali schemi di assunzione quotidiana hanno maggiori probabilità di raggiungere un’età avanzata libere da gravi malattie croniche e con una buona salute cognitiva, fisica e mentale. È quanto emerge dai risultati di un nuovo studio presentato al congresso annuale dell’American Society for Nutrition in corso ad Orlando, in Florida: l’assunzione regolare di caffè, spiegano gli autori della ricerca, è associato a un invecchiamento sano nelle donne.

L’analisi, descritta nella sessione poster del congresso e non ancora sottoposta a revisione paritaria, ha preso in esame di dati nutrizionali di oltre 47.000 donne che hanno partecipato al Nurses’ Health Study, la serie di studi prospettici che ha coinvolto decine di migliaia di infermiere negli Stati Uniti. Questo gruppo di donne è stato seguito dal 1984, valutando il consumo di caffè, tè, cola e caffè decaffeinato per due anni, e lo stato di salute fino al 2016.

“In questo studio abbiamo scoperto che un consumo moderato di caffè contenente caffeina durante la mezza età è associato a una maggiore probabilità di invecchiare in salute 30 anni dopo”, ha spiegato la dottoressa Sara Mahdavi, ricercatrice post-dottorato presso l’Università di Harvard, presentando i risultati dello studio – . Questo effetto è stato riscontrato in particolare nel caffè con caffeina, e non per il consumo di tè o caffè decaffeinato”.

Il consumo invece di cola o altre bibite con caffeina è infatti risultato associato a una minore probabilità di invecchiamento sano. “Ciò implicherebbe che il caffè in particolare abbia effetti benefici o benefici per la salute” hanno evidenziato gli studiosi, che hanno tenuto conto anche di altri fattori che potrebbero collegare il consumo di caffè a un invecchiamento sano, come lo stile di vita, le differenze demografiche e altre differenze alimentari. Nonostante questi fattori, dall’analisi è emerso il chiaro legame tra caffè ed invecchiamento sano.

I risultati dell’indagine saranno ora sottoposti a revisione paritaria nei prossimi per poi essere pubblicati in forma dettagliata su una rivista peer review.