Benvenuto Hugo, primo bimbo nato da fecondazione post mortem in Portogallo: il papà morto nel 2019 In un ospedale di Porto, in Portogallo, è nato Hugo Guilherme Castro Ferreira, il primo bambino portoghese concepito con l’inseminazione post mortem. La madre ha condotto una lunga e dura battaglia civile dopo la morte del giovane marito, scomparso nel 2019 per un cancro.

A cura di Andrea Centini

Credit: angela_ferreira47 / Instagram

Alle 11:09 di mercoledì 16 agosto è nato Hugo Guilherme Castro Ferreira, il primo bambino concepito e venuto alla luce tramite fecondazione post mortem in Portogallo. Il padre, il 29enne Hugo Neves Ferreira, era infatti morto nel 2019 a causa di un cancro aggressivo. Prima di perdere la vita aveva espresso il desiderio – con tanto di autorizzazione scritta – che il suo seme fosse congelato, conservato e utilizzato per coronare il sogno di dare un figlio alla moglie Ângela Ferreira, anche dopo la sua scomparsa. Ci sono voluti diversi anni e una durissima battaglia civile da parte della donna per arrivare alla procedura di fecondazione assistita con lo sperma del defunto marito. Ora, finalmente, il piccolo è nato presso il Centro Materno-Infantil do Norte a Porto, portando luce in una famiglia trafitta dal dolore.

Per arrivare a questo traguardo, come indicato, la moglie ha avuto innanzi un vero e proprio muro da abbattere. La legge in Portogallo non prevedeva l'inseminazione post mortem, per questo la signora Ferreira ha promosso una “Iniziativa Legislativa dei Cittadini” ad hoc che è stata firmata da oltre 100.000 portoghesi. La proposta è finita in Parlamento ed è stata approvata nell'autunno del 2020, come spiegato da algarvedailynews, tuttavia il presidente della Repubblica Marcelo Rebelo de Sousa l'ha inizialmente respinta, soprattutto per una questione di incertezze legali sul tema dell'eredità. Il dibattito pubblico è proseguito serratissimo nel Paese iberico, sino al raggiungimento di una quadra il 5 novembre del 2021, quando il presidente portoghese si è deciso a promulgare la legge, inserendo una modifica per l'inseminazione post mortem nella Legge sulla Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). Sono pochi i Paesi a permetterla, fra i quali figurano Grecia, India, Sudafrica, Spagna, Regno Unito, Israele, Australia e Belgio.

A seguito della vittoria legale, la donna ha iniziato a prepararsi per sottoporsi alla procedura di inseminazione assistita con lo sperma del marito, criopreservato a una temperatura inferiore ai 130° C. In genere viene lasciato da coppie che intendono ritardare un gravidanza, da uomini che partono per il fronte o devono sottoporsi a terapie che possono compromettere la fertilità, o più semplicemente da donatori che arricchiscono le banche del seme.

Leggi anche Buone notizie per i bambini con allergia alle arachidi: un cerotto può proteggerli da gravi reazioni

Dopo il concepimento andato a buon fine la signora Ferreira ha lasciato un messaggio su Instragram, nel quale non ha nascosto genuina felicità ed entusiasmo: “Finalmente condivido la notizia tanto desiderata. Ci sono voluti anni di lotta, il processo è stato lungo e lento, ma alla fine ce l'abbiamo fatta! È con il cuore pieno di gioia che condivido che due cuori battono dentro di me”. La gravidanza fortunatamente è proceduta in modo regolare fino alla nascita del bambino, avvenuta nella mattinata del 16 agosto.

Anche per questa occasione speciale la donna ha deciso di lasciare i suoi pensieri in un post su Instagram: “Oggi il nostro mondo è più luminoso, Guilherme è nato alle 11:09 con 3,915 kg e 50,5 cm. È un bambino sano. Grazie amore mio, per avermi scelto per questo sogno. Ti AMO oggi e per sempre”. Nello stesso post la signora ha ringraziato la famiglia, gli amici e tutti coloro che l'hanno supportata in questa lunga battaglia. “E adesso? Adesso mi isolerò in questa bolla d'amore e me la godrò il più possibile. Potrei e forse dovrei dire di più, ma in questo momento voglio godermi questo amore infinito”, ha concluso la signora Ferreira, felicissima per aver coronato il suo sogno e quello del giovane e sfortunato marito scomparso.