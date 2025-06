video suggerito

Farmaco comune per il diabete associato a un eccezionale aumento di longevità nelle donne Un team di ricerca statunitense ha determinato che un comune farmaco antidiabetico è associato a un significativo aumento della longevità nelle donne.

A cura di Andrea Centini

I ricercatori hanno osservato un notevole aumento della longevità nelle donne che assumevano il diffuso farmaco antidiabetico metformina, rispetto a coloro che prendevano un altro medicinale contro il diabete, la sulfonilurea. Nello specifico, le partecipanti del primo gruppo hanno mostrato un rischio di morire prima dei 90 anni inferiore del 30 percento; ciò significa che è stato evidenziato un netto e statisticamente significativo aumento della durata della loro vita. È doveroso sottolineare che si è trattato di uno studio di associazione, pertanto non è possibile far emergere rapporti di causa-effetto tra l'assunzione della metformina e la longevità, ciò nonostante i risultati sono robusti e suffragano le proprietà geroterapiche del principio attivo, cioè in grado di combattere l'invecchiamento. Alcuni studi hanno infatti trovato associazioni con la protezione dai danni al DNA (che sono alla base dei tumori) e la riduzione del rischio di malattie cardiovascolari, che rappresentano la principale causa di morte nei Paesi industrializzati.

A determinare che l'uso della metformina è associato a un significativo aumento della longevità nelle donne è stato un team di ricerca statunitense guidato da scienziati dell'Università della California di San Diego, che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi di vari istituti. Fra quelli coinvolti la Facoltà di Medicina della Wake Forest University; il Brigham and Women's Hospital; il Mel and Enid Zuckerman College of Public Health dell'Università dell'Arizona; e l'Università del Tennessee. I ricercatori, coordinati dal dottor Aladdin H. Shadyab della Herbert Wertheim School of Public Health and Human Longevity Science dell'ateneo californiano, sono giunti alle loro conclusioni dopo aver analizzato stati statisticamente i dati di oltre 430 donne coinvolte nello studio Women's Health Initiative. All'inizio dell'indagine le partecipanti avevano meno di 60 anni, una diagnosi di diabete di tipo 2 e nessuna prescrizione di farmaci ipoglicemizzanti o assunzione di insulina prima del basale.

Le pazienti sono state suddivise in due gruppi nei quali sono state abbinate per condizioni sociodemografiche, comorbilità (patologie sottostanti), indice di massa corporea (BMI) e altri farmaci, tutti fattori potenzialmente confondenti. Al primo gruppo è stata prescritta la metformina, al secondo la sulfonilurea. Il periodo di follow-up complessivo ha superato i 40 anni, mentre quello medio è stato di 14-15 anni. Incrociando tutti i dati è emerso che il tasso di incidenza di decesso prima dei 90 anni nelle donne che hanno seguito la terapia con metformina è stato "3,7 (IC al 95% 3,1-4,4) rispetto a 5,0 (IC al 95% 4,2-5,8) per le donne in monoterapia con sulfonilurea". Aggiustando i dati, è stato determinato che complessivamente il rischio di decesso prima dei 90 anni risultava inferiore del 30 percento nelle donne che prendevano il comune antidiabetico. Come indicato, già diversi studi avevano osservato l'azione sui percorsi dell'invecchiamento della metformina, “pertanto è stata ipotizzata come un farmaco in grado di prolungare la longevità umana”, hanno spiegato il dottor Shadyab e colleghi nello studio.

Gli autori dello studio ribadiscono che si è trattato di uno studio di osservazione, non in doppio cieco e controllato con placebo, che è il gold standard della ricerca scientifica, per questo non si possono evincere rapporti di causa-effetto, ma solo una robusta associazione statistica. Ulteriori indagini più approfondite potranno confermare l'efficacia protettiva della metformina contro l'invecchiamento. Un'altra ricerca recente aveva confermato che la metformina rallenta l'invecchiamento e protegge il cervello prevenendo l'atrofia cerebrale, mentre secondo un altro studio entro il 2060 potremmo raggiungere un'aspettativa di vita di circa 100 anni. I dettagli della ricerca sull'antidiabetico “Comparative Effectiveness of Metformin vs Sulfonylureas on Exceptional Longevity in Women with Type 2 Diabetes: Target Trial Emulation” sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Journal of Gerontology: Medical Sciences.