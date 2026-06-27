Bassi livelli di testosterone associati a un rischio superiore di cancro (ma non alla prostata): lo studio australiano

Un team di ricerca internazionale guidato da scienziati australiani ha determinato che bassi livelli di testosterone sono associati a un rischio superiore di diagnosi di tumori e mortalità per cancro. L’associazione non è emersa per il cancro alla prostata.

I ricercatori hanno determinato che bassi livelli di testosterone sono associati a un rischio maggiore di diagnosi e mortalità per cancro negli uomini. Curiosamente, questa associazione con i tumori – sia fatali che non fatali – non è stata riscontrata per il cancro alla prostata. È quanto emerso da un nuovo studio pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet Healthy Longevity, una meta-analisi condotta sui dati di decine di migliaia di pazienti. I ricercatori non si sono concentrati sul solo principale ormone sessuale maschile, ma anche su globulina legante gli ormoni sessuali (SHBG), ormone luteinizzante, diidrotestosterone (DHT) e altri ormoni affini, facendo alcune scoperte significative. Già in passato erano emerse associazioni tra i bassi livelli di testosterone e una salute peggiore. Nel 2024, ad esempio, uno studio guidato dell'Università di Greifswald (Germania) aveva rilevato che basse concentrazioni di testosterone sono associate a un rischio più alto di morte prematura, soprattutto per malattie cardiovascolari come l'infarto, mentre una ricerca australiana aveva trovato un'associazione con l'Alzheimer e altre forme di demenza.

È doveroso sottolineare che si tratta di studi di associazione, pertanto non mostrano rapporti di causa-effetto. In sostanza, la nuova ricerca non dice che livelli bassi di testosterone provocano il cancro a aumentano il rischio di morire per esso, ciò nonostante si tratta di un'associazione statisticamente significativa che merita un approfondimento. I ricercatori sottolineano inoltre che non stanno raccomandando di assumere integratori di testosterone in presenza di livelli bassi, ma di consultare un medico sul percorso da intraprendere, proprio perché basse concentrazioni di questo ormone sono state associate anche ad altre condizioni di salute.

A determinare che bassi livelli di testosterone sono associati a un rischio maggiore di diagnosi di tumori e mortalità per cancro negli uomini è stato un team di ricerca internazionale guidato da scienziati australiani dell'Università dell'Australia Occidentale di Perth, che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi di molteplici istituti. Fra quelli coinvolti il Laboratorio di Endocrinologia Clinica e Sperimentale della Katholieke Universiteit (KU) di Lovanio (Belgio); l'Istituto per la salute del sonno di Adelaide; l'Istituto di Cardiologia del Texas del Baylor College of Medicine; l'Università di Medicina di Greifswald (Germania); il Centro di ricerca biomedica NIHR di Manchester (Regno Unito) e molti altri. I ricercatori, coordinati dal professor Bu B. Yeap, docente presso la Scuola di Popolazione e Salute Globale dell'ateneo australiano, sono giunti alle loro conclusioni dopo aver condotto una meta-analisi sui dati di 16 studi con circa 30.000 uomini coinvolti e 3.000 casi di cancro mortale, tutti facenti parte del progetto AIMS (Androgens In Men Study).

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Un uomo giovane e in salute, in media, presenta livelli di testosterone compresi tra 10 e 30 nmol/L (nanomoli per litro). Il professor Yeap e colleghi hanno osservato che livelli inferiori a 8,6 nmol/L sono stati associati a un aumento della mortalità per cancro, mentre al di sotto di 7,3 nmol/L è stato osservato un aumento delle diagnosi. Più nello specifico, la probabilità di morire per cancro era del 18 percento superiore per gli uomini con basse concentrazioni dell'ormone maschile. “Abbiamo osservato che se un uomo presentava bassi livelli di testosterone – rientrando nel quinto inferiore dell'intervallo di riferimento rispetto al quinto superiore – il rischio successivo di morire di cancro era maggiore, anche tenendo conto dell'età e di altri fattori legati alla salute”, ha spiegato il professor Yeap in un comunicato stampa. “Abbiamo osservato che quando i livelli basali di testosterone erano inferiori a 8,6 nmol/L, il rischio di cancro successivo iniziava ad aumentare”, ha aggiunto lo scienziato, specificando che i bassi livelli di testosterone possono essere “un importante biomarcatore” per identificare potenzialmente gli uomini con una prognosi sfavorevole in caso di diagnosi di cancro.

Come indicato, i bassi livelli di testosterone non sono stati associati al cancro alla prostata, tuttavia, tale aumento del rischio è stato osservato negli uomini con basse concentrazioni di SHBG e ormone luteinizzante. I ricercatori sottolineano che il rilievo di bassi livelli di testosterone dovrebbe incoraggiare gli uomini a seguire stili di vita più sani e a sottoporsi a controlli medici regolari. I dettagli della ricerca “Associations of testosterone, sex hormone-binding globulin, and related hormones with risks of cancer death, incident cancer, and incident prostate cancer in men: individual participant data meta-analyses” sono stati pubblicati sulla rivista scientifica The Lancet Healthy Longevity.