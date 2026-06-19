Arriva il Solstizio d’Estate il 21 giugno, il giorno più lungo dell’anno: orari in Italia e significato

Il solstizio d’estate 2026 si verifica il 21 giugno alle 10:24 ora italiana, segnando il giorno in cui nell’emisfero settentrionale si registra il maggior numero di ore di luce e la notte più corta dell’anno.

Il solstizio d’estate 2026 si verifica il 21 giugno alle 10:24 ora italiana, segnando l’inizio ufficiale dell’estate astronomica. In quel momento, il Polo Nord terrestre è orientato al massimo verso il Sole: nell’emisfero settentrionale, questa configurazione regala il giorno con maggior numero di ore di luce e la notte più corta dell’anno. In Italia, a seconda della latitudine, si registrano circa 15 ore di luce.

Contemporaneamente, nell’emisfero australe si verifica l’esatto contrario, ovvero il solstizio d’inverno e il giorno con meno ore di luce dell’anno, dal momento che il Polo Sud si trova il più lontano possibile dal Sole. Questa differenza è particolarmente evidente nelle regioni polari, dove il solstizio di giugno segna l’apice del sole di mezzanotte nell’Artico e il culmine della notte polare in Antartide.

Il solstizio d’estate si verifica quando il Polo Nord è orientato il più possibile verso il Sole. Credit: NASA Goddard Space Flight Center

Dal giorno del solstizio d’estate, nell’emisfero settentrionale le ore di luce iniziano a ridursi, prima molto lentamente, ma con intervalli giornalieri sempre più ampi man mano che ci si avvicina all’equinozio di settembre (23 settembre 2026), e poi sempre meno marcati, fino al giorno più corto dell’anno, il solstizio d’inverno (21 dicembre 2026). Sarà allora che le ore di luce torneranno ad aumentare.

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Il solstizio d’estate non cade sempre lo stesso giorno perché l’anno civile non coincide perfettamente con il tempo impiegato dalla Terra per completare un’orbita attorno al Sole. Tale discrepanza, compensata solo in parte dagli anni bisestili, fa sì che le date di solstizi e equinozi possano variare di uno o due giorni.

Il Solstizio d'Estate 2026 cade il 21 giugno: gli orari in Italia

Nel 2026 il solstizio d’estate nell’emisfero settentrionale cade il 21 giugno, con l’evento astronomico che si verifica alle 08:24 UTC, quando saranno le 10:24 in Italia.

Questo orario identifica l’istante in cui l’asse terrestre, inclinato di circa 23°27’ rispetto al piano dell’orbita, raggiunge il massimo orientamento del Polo Nord verso il Sole, una condizione calcolata con grande precisione dagli osservatori astronomici internazionali.

Perché è il giorno più lungo dell'anno: il significato del Solstizio d'Estate

Il solstizio d’estate coincide con il giorno più lungo dell’anno nell’emisfero settentrionale perché, durante il moto di rivoluzione della Terra, il Polo Nord si trova orientato al massimo verso il Sole. In questa configurazione, il Sole descrive il più ampio arco sopra l’orizzonte, raggiungendo il punto più alto nel cielo a mezzogiorno. Di conseguenza, il tempo che intercorre tra l’alba e il tramonto è superiore a quello registrato in qualsiasi altro periodo dell’anno.

L’osservazione di questo percorso apparente del Sole è all’origine del termine solstizio, dal latino solstitium, che significa letteralmente “Sole fermo”. Questa espressione deriva dall’impressione che nei giorni intorno al fenomeno il Sole “si fermi” nella sua escursione ascendente, prima di invertire gradualmente la tendenza.

Il Solstizio d'Estate non cade sempre il 21 giugno

Il solstizio d’estate non cade sempre il 21 giugno, anche se nella maggior parte degli anni si verifica effettivamente in questa data. Può però accadere anche il 20 giugno o, più raramente, il 22 giugno, perché l’anno civile non coincide perfettamente con il tempo impiegato dalla Terra per completare un’orbita attorno al Sole.

Un anno tropico dura infatti circa 365 giorni e sei ore, mentre il calendario gregoriano conta 365 giorni, con l’aggiunta di un giorno negli anni bisestili per compensare lo scarto accumulato. Questo meccanismo mantiene le stagioni allineate al calendario, ma fa sì che l’istante esatto del solstizio si sposti leggermente da un anno all’altro, determinandone occasionalmente il cambio di data.